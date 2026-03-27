Лео Бианки помага на Вяра и Надежда от тризначките да заживеят в София

Две трети от тризначките - Вяра и Надежда Станчеви – познати на зрителите от победата си в "Биг брадър" преди 19 години, получиха нов шанс в живота си. Двете възнамеряват да се установят трайно в София и да започнат работа в ресторантьорството след преживения ужас и просията в Лондон.

Новината бе разкрита от Лео Бианки, като именно той стои зад решението им да се приберат от Лондон, пише "България днес".

През последните години Вяра и Надежда живяха изключително тежък живот по улиците на Лондон, който завърши с тотален скандал. Малко преди завръщането си в България, близначките предизвикаха буря в английската столица, след като вдигнаха шум пред Уестминстърско абатство по време на официална служба за Деня на общността.

Случката предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и съмнения за психическото им състояние, но според Лео причината е друга: "Дългогодишна гавра на социалните служби в Лондон с момичетата."

Остава неясно кой е финансирал прибирането на сестрите у нас. Първоначално беше съобщено, че посолството ни в Лондон е събрало пари за самолетни билети на сестрите от Лондон до София. Лео Бианки посочва името на Даниел Бачорски, но самият той отрича: "По това време бях в Китай. Разбира се, винаги съм готов да се притека на помощ." В същото време кулинарът намеква, че "Благотворителността винаги е дискретна."

А какво се случва с третата сестра, питат се мнозина. Най-младата тризначка – Любов Станчева – продължава да живее в Англия, омъжена е и има две деца. А по думите на Лео тя и майка им са помогнали за връщането на Вяра и Надежда.

Вяра и Надежда вече гледат напред - искат да започнат работа в ресторант, настояват да бъдат заедно на едно работно място.

"Препоръчал съм ги на мои колеги и приятели", казва готвачът и дори поема временната им издръжка: "Ще поема издръжката им в хотел, докато си намерят квартира."

Според него сестрите са в стабилно състояние, но имат нужда от помощ: "Трябва да отворят сърцата си – например пред психолог."