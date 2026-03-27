Лео Бианки помага на Вяра и Надежда от тризначките да заживеят в София

Две трети от тризначките - Вяра и Надежда Станчеви – познати на зрителите от победата си в "Биг брадър" преди 19 години, получиха нов шанс в живота си. Двете възнамеряват да се установят трайно в София и да започнат работа в ресторантьорството след преживения ужас и просията в Лондон.
Новината бе разкрита от Лео Бианки, като именно той стои зад решението им да се приберат от Лондон, пише "България днес".
През последните години Вяра и Надежда живяха изключително тежък живот по улиците на Лондон, който завърши с тотален скандал. Малко преди завръщането си в България, близначките предизвикаха буря в английската столица, след като вдигнаха шум пред Уестминстърско абатство по време на официална служба за Деня на общността.
Случката предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и съмнения за психическото им състояние, но според Лео причината е друга: "Дългогодишна гавра на социалните служби в Лондон с момичетата."
Остава неясно кой е финансирал прибирането на сестрите у нас. Първоначално беше съобщено, че посолството ни в Лондон е събрало пари за самолетни билети на сестрите от Лондон до София. Лео Бианки посочва името на Даниел Бачорски, но самият той отрича: "По това време бях в Китай. Разбира се, винаги съм готов да се притека на помощ." В същото време кулинарът намеква, че "Благотворителността винаги е дискретна."
А какво се случва с третата сестра, питат се мнозина. Най-младата тризначка – Любов Станчева – продължава да живее в Англия, омъжена е и има две деца. А по думите на Лео тя и майка им са помогнали за връщането на Вяра и Надежда.
Вяра и Надежда вече гледат напред - искат да започнат работа в ресторант, настояват да бъдат заедно на едно работно място.
"Препоръчал съм ги на мои колеги и приятели", казва готвачът и дори поема временната им издръжка: "Ще поема издръжката им в хотел, докато си намерят квартира."
Според него сестрите са в стабилно състояние, но имат нужда от помощ: "Трябва да отворят сърцата си – например пред психолог."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
13:00 27.03.2026
2 СЕЛЯНИН
Необратим процес !
13:01 27.03.2026
3 Диона-чалга
13:03 27.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 604
13:08 27.03.2026
7 Кажете
13:08 27.03.2026
8 Сила
13:09 27.03.2026
9 123456
13:14 27.03.2026
10 абе,
13:15 27.03.2026
11 Толкова ли е
Коментиран от #13
13:22 27.03.2026
12 Мартин Картофски 🥔
Ела ми на гости, ще те вмъкна между възрожденци за 5 минути да си кажеш аргументите защо ги хрантутиш тези.
13:50 27.03.2026
13 Мартин Картофски 🥔
До коментар #11 от "Толкова ли е":Този шaшавият, дето 30 години не може да се научи да говори български език, може да си позволи това, което ние го гледаме само на картинка. Едва ли е опрял до тези сигaнета.
Коментиран от #14, #18
13:53 27.03.2026
14 Мартин Картофски 🥔
До коментар #13 от "Мартин Картофски 🥔":Забравих да напиша.
13:55 27.03.2026
15 Дръж се, Софийо!
14:27 27.03.2026
16 ТТТТ
15:03 27.03.2026
17 Бай Данчо
16:01 27.03.2026
18 стига сте хейтили
До коментар #13 от "Мартин Картофски 🥔":Помогнал е на две закъсали българки в чужбина, а не е длъжен да го прави. Очевидно е по-добър човек от много от вас!
23:23 27.03.2026