Лео Бианки помага на Вяра и Надежда от тризначките да заживеят в София

27 Март, 2026 12:58 1 743 18

Бившият риалити герой е протегнал щедра ръка към двете бедстващи близначки, които бяха прибрани от улиците на Лондон

Лео Бианки помага на Вяра и Надежда от тризначките да заживеят в София - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две трети от тризначките - Вяра и Надежда Станчеви – познати на зрителите от победата си в "Биг брадър" преди 19 години, получиха нов шанс в живота си. Двете възнамеряват да се установят трайно в София и да започнат работа в ресторантьорството след преживения ужас и просията в Лондон.

Новината бе разкрита от Лео Бианки, като именно той стои зад решението им да се приберат от Лондон, пише "България днес".

През последните години Вяра и Надежда живяха изключително тежък живот по улиците на Лондон, който завърши с тотален скандал. Малко преди завръщането си в България, близначките предизвикаха буря в английската столица, след като вдигнаха шум пред Уестминстърско абатство по време на официална служба за Деня на общността.

Случката предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и съмнения за психическото им състояние, но според Лео причината е друга: "Дългогодишна гавра на социалните служби в Лондон с момичетата."

Остава неясно кой е финансирал прибирането на сестрите у нас. Първоначално беше съобщено, че посолството ни в Лондон е събрало пари за самолетни билети на сестрите от Лондон до София. Лео Бианки посочва името на Даниел Бачорски, но самият той отрича: "По това време бях в Китай. Разбира се, винаги съм готов да се притека на помощ." В същото време кулинарът намеква, че "Благотворителността винаги е дискретна."

А какво се случва с третата сестра, питат се мнозина. Най-младата тризначка – Любов Станчева – продължава да живее в Англия, омъжена е и има две деца. А по думите на Лео тя и майка им са помогнали за връщането на Вяра и Надежда.

Вяра и Надежда вече гледат напред - искат да започнат работа в ресторант, настояват да бъдат заедно на едно работно място.

"Препоръчал съм ги на мои колеги и приятели", казва готвачът и дори поема временната им издръжка: "Ще поема издръжката им в хотел, докато си намерят квартира."

Според него сестрите са в стабилно състояние, но имат нужда от помощ: "Трябва да отворят сърцата си – например пред психолог."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    22 1 Отговор
    Никой не може да помогне на пропаднали наркомани и лузъри

    13:00 27.03.2026

  • 2 СЕЛЯНИН

    20 1 Отговор
    Евтината дрога им е изпила и последната клетка от мозъка... шизофрения (с други думи).
    Необратим процес !

    13:01 27.03.2026

  • 3 Диона-чалга

    13 0 Отговор
    А на мен кой ще помогне с менталните ми проблеми?!?

    13:03 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 604

    5 0 Отговор
    Мимъ преди 19г е ходилъ права под масата.... ;)

    13:08 27.03.2026

  • 7 Кажете

    9 0 Отговор
    името на ресторанта!

    13:08 27.03.2026

  • 8 Сила

    23 0 Отговор
    ЕВАЛАТА , САМО ТИЯ ГИ НЕМАШЕ В СОФИЯ ДО СЕГА ....ЕВАЛАРКАТА , ЩОТО СА НИ МАЛКО ДРУГИТЕ ПРОВИНЦИАЛНИ ОТРЕПКИ !!!

    13:09 27.03.2026

  • 9 123456

    17 1 Отговор
    Абе Лео, земи ги у вас бе , глупак ! Не можеш да им смогнеш да им носиш пиьенье и пудра захар !

    13:14 27.03.2026

  • 10 абе,

    18 0 Отговор
    Лео Бианки има верига от пицарии и ресторант.Да ги назначи при себе си на работа.Но не ми се вярва.И защо трябва да идват и те в София всичкото идиот от страната се домъкна тук.Бачорски като иска да им помага да ги вземе при него чистачки-идеално ще си паснат.

    13:15 27.03.2026

  • 11 Толкова ли е

    9 3 Отговор
    закъсал за секс?

    Коментиран от #13

    13:22 27.03.2026

  • 12 Мартин Картофски 🥔

    4 2 Отговор
    Лео, приятелю, не останаха ли достойни хора, на които да помогнеш, деца, които искат да се образоват, млади хора, които искат да започнат да работят и създадат семейство тук... защо помагаш на дегенерати и някакви изпаднали елементи.
    Ела ми на гости, ще те вмъкна между възрожденци за 5 минути да си кажеш аргументите защо ги хрантутиш тези.
    Ела ми на гости, ще те вмъкна между възрожденци за 5 минути да си кажеш аргументите защо ги хрантутиш тези.
    Междувременно не ни забравяйте. Пейпал и Револют, ако искате да гледате още подобни малoyмщини. На всеки 24 до 48 часа - гост възрожденец. На всеки 3 дни - Костадин. Не забравяйте да ни подкрепите. Не се правете на ударени, един превод отнема под една минута в днешно време. За къде ги кътате тия пари! Не ви ли е срам!

    13:50 27.03.2026

  • 13 Мартин Картофски 🥔

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Толкова ли е":

    Този шaшавият, дето 30 години не може да се научи да говори български език, може да си позволи това, което ние го гледаме само на картинка. Едва ли е опрял до тези сигaнета.

    Коментиран от #14, #18

    13:53 27.03.2026

  • 14 Мартин Картофски 🥔

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мартин Картофски 🥔":

    Забравих да напиша.
    ПЕЙПАЛ И РЕВОЛЮТ!
    Не ви виждам! От 5 месеца нито едно дарение! Екипът ни кара на фотосинтеза! А вие ни гледате безплатно! Maмицата ви изедници!
    ПЕТРИЪН! РЕВОЛЮТ!
    ПЕЙПАЛ!

    13:55 27.03.2026

  • 15 Дръж се, Софийо!

    3 0 Отговор
    2/3 от тризначките идат!

    14:27 27.03.2026

  • 16 ТТТТ

    5 2 Отговор
    Първо, те не искат да работят и няма да работят. Второ, защо трябва да се помага на такива хора?! Има други, анонимни...ако иска Лео да дари топъл обяд на самотни възрастни хора! Тия прави, здрави, ще им помага?! Те искат да лежат на социал, но по някаква причина не са моглида се уредят в Англия. С две думи - КАУЗА ПЕРДУТА.

    15:03 27.03.2026

  • 17 Бай Данчо

    6 0 Отговор
    Тези се държаха аругантно и просташки и в предаването преди 19 години! Постоянно викаха крякаха и се караха и трите едновременно! Ако държанието ни е било такова и в Англия ясно защо са на улицата! Никой не търпи такава наглост! Където и да идат няма да могат да постигнат нищо ако не са си променили поведението!

    16:01 27.03.2026

  • 18 стига сте хейтили

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мартин Картофски 🥔":

    Помогнал е на две закъсали българки в чужбина, а не е длъжен да го прави. Очевидно е по-добър човек от много от вас!

    23:23 27.03.2026