Вяра и Надежда от тризначките отново реват: Върнете ни в Англия!

Две от тризначките със съмнително психично състояние отново избухнаха със съмнително видео, разпространено в ТикТок, пише Intrigi.bg.

Само месец, откакто бяха прибрани от Лондон обратно в България заради ужасяващите условия, в които живеят и многократните им молби за помощ, сестрите Вяра и Надежда Станчеви искат да се върнат доброволно обратно в ада.

„Здравейте, приятели! Не се чувствам добре! Искам да се върна обратно в Англия! Моля виии, помогнете ми!“, казва с тъжна усмивка Надежда, докато Вяра я снима и се съгласява с молбите ѝ. Видеото е заснето, докато двете се разхождат в гориста местност, вероятно край родния Благоевград, където живеят в апартамента на майка си. Клипът предизвика бурни реакции и гневни коментари, тъй като само допреди двете молеха за финансова помощ да бъдат върнати обратно в България и предизвикаха съчувствие у сънародниците си.

Припомняме, че тризначките Вяра, Надежда и Любов станаха популярни преди 20 години в шоуто Биг Брадър, където Любов спечели голямата награда от 100 000 лева. В последствие трите заминаха за Лондон, където Любов се установи най-благоприятно и към днешна дата живее щастливо и видимо охолно със съпруга си и дъщеричката си.

Вяра и Надежда обаче бързо пропаднаха и заживяха на улицата сред бездомници и зависими. Преди 6 години Мартин Карбовски им съдейства да се върнат обратно в България, плащайки самолетните им билети. Само няколко месеца по-късно обаче двете отново ревнаха за Лондон и се върнаха към просешкия живот.

Преди 2 месеца ситуацията доста ескалира след разпространено видео, в което двете крещят като освирепели под прозорците на принц Уилям. Опърпани, силно зачервени, с дрипави куфари, двете редяха нечленоразделна реч и привлякоха вниманието на всички наоколо.