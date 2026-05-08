Новини
Любопитно »
Вяра и Надежда от тризначките отново реват: Върнете ни в Англия!

Вяра и Надежда от тризначките отново реват: Върнете ни в Англия!

8 Май, 2026 16:58 842 23

  • тризначките-
  • вяра и надежда-
  • англия-
  • великобринания-
  • риалити-
  • биг брадър

Близначките твърдят, че никак не се чувстват добре в родината, въпреки че в Англия живяха на улицата

Вяра и Надежда от тризначките отново реват: Върнете ни в Англия! - 1
Кадър: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две от тризначките със съмнително психично състояние отново избухнаха със съмнително видео, разпространено в ТикТок, пише Intrigi.bg.

Само месец, откакто бяха прибрани от Лондон обратно в България заради ужасяващите условия, в които живеят и многократните им молби за помощ, сестрите Вяра и Надежда Станчеви искат да се върнат доброволно обратно в ада.

„Здравейте, приятели! Не се чувствам добре! Искам да се върна обратно в Англия! Моля виии, помогнете ми!“, казва с тъжна усмивка Надежда, докато Вяра я снима и се съгласява с молбите ѝ. Видеото е заснето, докато двете се разхождат в гориста местност, вероятно край родния Благоевград, където живеят в апартамента на майка си. Клипът предизвика бурни реакции и гневни коментари, тъй като само допреди двете молеха за финансова помощ да бъдат върнати обратно в България и предизвикаха съчувствие у сънародниците си.

Припомняме, че тризначките Вяра, Надежда и Любов станаха популярни преди 20 години в шоуто Биг Брадър, където Любов спечели голямата награда от 100 000 лева. В последствие трите заминаха за Лондон, където Любов се установи най-благоприятно и към днешна дата живее щастливо и видимо охолно със съпруга си и дъщеричката си.

Вяра и Надежда обаче бързо пропаднаха и заживяха на улицата сред бездомници и зависими. Преди 6 години Мартин Карбовски им съдейства да се върнат обратно в България, плащайки самолетните им билети. Само няколко месеца по-късно обаче двете отново ревнаха за Лондон и се върнаха към просешкия живот.

Преди 2 месеца ситуацията доста ескалира след разпространено видео, в което двете крещят като освирепели под прозорците на принц Уилям. Опърпани, силно зачервени, с дрипави куфари, двете редяха нечленоразделна реч и привлякоха вниманието на всички наоколо.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    14 2 Отговор
    Искат дрога и черни м@мули

    16:59 08.05.2026

  • 2 В ус Райна

    11 1 Отговор
    Ги пратъете

    17:00 08.05.2026

  • 3 Тука

    15 2 Отговор
    Мъжете си имат стандарти, и никой не ще да ги аве! В Енгланд някойкозоевец от Пакистан може да ги мине!

    Коментиран от #7

    17:00 08.05.2026

  • 4 Тия двете що

    11 0 Отговор
    се не фърлат от кулите на Царевец? Таман че ни отърват от себе си...

    17:01 08.05.2026

  • 5 Кандидат-мияч

    8 3 Отговор
    Моля позволете ми да мия албионски ануси.

    17:02 08.05.2026

  • 6 Миии

    8 1 Отговор
    Напротив сега не са искали да ги връщат, посолството в Англия им купи билети с държавни пари за да не крещат пред двореца и да не ни "излагали"!?

    17:02 08.05.2026

  • 7 Искат шмърканто

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тука":

    бе........ Псе вдо човеко

    17:03 08.05.2026

  • 8 ИЗВИНЕТЕ

    4 0 Отговор
    А ЗА ОЩЕ ОКОЛО ШЕСТ МИЛИОНА
    БЪЛГАРИ ЩЕ ИМАЛИ МЯСТО
    ВЪВ ВЕЛИКА БРИТАНИЯ...БЛАГ. ...
    ПОНЕ ЗА ОКОЛО ДВЕ ТРИ МАКС.4 г. ...

    17:03 08.05.2026

  • 9 на 40 вече е късно

    6 1 Отговор
    Щом досега не са си хванали банкомати, няма смисъл да реват...

    17:04 08.05.2026

  • 10 Тия ! изперилите !

    6 1 Отговор
    Още ли са Тук ?

    17:06 08.05.2026

  • 11 реват: Върнете ни в Англия!

    7 0 Отговор
    миче вземете ги при вас
    да пишат мемоари пълнежи като теб
    за улиците на лондонското сити

    17:07 08.05.2026

  • 12 стоян

    2 6 Отговор
    А защо в Англия или Германия - защо на запад бе другаре - защо никой освен мелезите от рузкини и българи пропити с путинска пропаганда отиват в рая москвабад ама и те ще избягат от там след капитулацията на цар путин

    Коментиран от #15

    17:08 08.05.2026

  • 13 Просто и ясно казано, дано разберат

    3 1 Отговор
    Най-добре ще им помогне онзи, който им намери работни места. Нали друг участник в онзи формат им беше предложил работа тук? Защо не се възползват? Ако човек няма свой сигурен месечен доход, той не може да бъде спокоен и да се чувства добре. След като не притежават имущество, което да им носи доходи, тези две жени би трябвало да работят, за да си осигурят доход от заплати.

    17:09 08.05.2026

  • 14 хмммм

    1 1 Отговор
    Съберете пари да ги върнете в Англия.

    17:09 08.05.2026

  • 15 Да го....

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян":

    На жидската ти....

    17:14 08.05.2026

  • 16 Роза

    2 0 Отговор
    Не ни занимавайте с тези откачалки!

    17:15 08.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мързелани, повлекани

    3 0 Отговор
    Да изшмъркаш 100 000 си е заслуга.

    Коментиран от #23

    17:17 08.05.2026

  • 19 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Приберете ги в лудница 🤣!Тези са уникални ,как е възможно да ти харесва си клошар в Англия?Интересно как не са хванали някоя болест като артрит например там е студено и често вали дъжд.

    17:19 08.05.2026

  • 20 Ама какво ни занимавате

    0 0 Отговор
    С тия отрепки?!
    На това ли ниво паднахте?
    Тия хурки носят само зараза. Дайте им по една мела и да си изработят билета за връщане, без право да влизат в страната за срок от 10 години
    Писна ми от отрпки!

    17:20 08.05.2026

  • 21 Браво

    1 0 Отговор
    А не , тук при бай ви Румен е чудесно, още не сте го усетили.

    17:22 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мързелани, повлекани":

    По ироничното е че тези двете дълго време живеят по улиците Англия, не знаят език и не са си намерили работа !Сигурно английският боклук по кофите е по хубав от България нямам идея?И как се понасят без душ,елементарни човешки условия 🙈?

    17:23 08.05.2026