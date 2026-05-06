Софи Маринова си осигури черна лимузина в Лондон

Популярната българска изпълнителка Софи Маринова си е осигурила черна лимузина за престоя си в Лондон, макар самата тя да планира да се придвижва предимно пеша или с градски транспорт, съобщават организатори на събитието.

По думите им певицата е предпочела да има автомобил на разположение „за всеки случай“, като услугата е предварително заплатена.

Софи Маринова изнесе концерт пред българската общност в местния Selby Centre, където залата се изпълни с почитатели.

Менюто по време на събитието е включвало традиционни български ястия – пържоли, агнешко печено и дроб сърма, както и други специалитети от родната кухня, които допълнили атмосферата на вечерта.

Изпълнителката е отделила време и за разходки из британската столица, като е споделила, че предпочита да усеща града отблизо, а не само през прозореца на автомобил.