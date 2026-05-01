Банкси издигна статуя в центъра на Лондон (СНИМКИ)

1 Май, 2026 12:04 676 5

Скулптурата се появи вчера, а графити артистът потвърди, че той е авторът ѝ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нова скулптура в централната част на Лондон предизвика значителен обществен и медиен интерес, след като авторството ѝ беше потвърдено от Банкси – фигура, чиито намеси в градската среда редовно се превръщат в глобални новини. Информацията беше разпространена от BBC и Associated Press.

Скулптурата, появила се изненадващо през нощта в района на площад Ватерло, изобразява мъж в делови костюм, който прави крачка от ръба на постамент, докато лицето му е прикрито от развято знаме. Композицията е разположена в непосредствена близост до утвърдени исторически паметници, което допълнително усилва контраста между традиционната символика и съвременния артистичен жест.

Потвърждението от страна на Банкси дойде чрез публикация в Instagram, където артистът сподели видео с кадри от поставянето на инсталацията. Подобен подход следва установената му практика – първоначална анонимност, последвана от официално признание чрез собствени канали, което често превръща произведенията му в обект на незабавен обществен дебат и пазарен интерес.

Още преди потвърждението, на мястото се събраха жители и туристи, привлечени от характерния визуален език и разпознаваемия подпис в основата на пиедестала. В рамките на часове изображения на скулптурата се разпространиха в социалните мрежи и бяха анализирани от критици и наблюдатели.

Според коментари, цитирани от Associated Press, произведението може да бъде интерпретирано като алегория за съвременни обществени нагласи, включително теми като сляп патриотизъм, политическа дезориентация и крехкостта на индивидуалния избор в контекста на масови идеологии. Подобна многопластовост е характерна за творчеството на Банкси, чиито работи често комбинират визуална простота с провокативни социални послания.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 постмодерно

    2 1 Отговор
    Банксито заряза шаблоните и почна да принтира статуи на 3D принтер.

    12:08 01.05.2026

  • 2 Дани

    2 2 Отговор
    На Острова никога не е скучно!

    Коментиран от #3

    12:10 01.05.2026

  • 3 тиририрам

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дани":

    На някои обратното движение им е много забавно.

    12:13 01.05.2026

  • 4 Сила

    3 3 Отговор
    Копейкин крачи към светлото си бъдеще ....

    12:14 01.05.2026

  • 5 Факти

    1 0 Отговор
    Банкси по бански издигна статуя в центъра на Лондон

    12:35 01.05.2026