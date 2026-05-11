Бенедикт Къмбърбач влезе в разпален спор с колоездач на улицата в Лондон (ВИДЕО)

Британската кино звезда Бенедикт Къмбърбач се оказа в центъра на напрегнат словесен конфликт с друг велосипедист в Лондон, след като според свидетели е преминал на червен светофар.

Видео, разпространено в социалните мрежи и цитирано от Page Six, показва как звездата от "Доктор Стейндж" спира велосипеда си и се отправя към разгневения мъж, който го обвинява в опасно поведение на пътя.

„Заблуждаваш се, лъжеш. Бях зад теб през цялото време“, казва неизвестният велосипедист във видеото. Къмбърбач отвръща, че е станал жертва на „словесна агресия“, на което мъжът саркастично отговаря: „Да, нападнах словесно човека, който многократно нарушава закона.“

Benedict Cumberbatch has been filmed in a “road rage” row with a fellow cyclist after he allegedly ran a red light.



The angered cyclist shouted: “You’re deluded, You’re lying. I was behind you the entire time.”



В хода на спора актьорът признава, че е преминал на червен сигнал „веднъж“, но категорично отрича обвиненията, че е направил същото и на други кръстовища. По информация на очевидци спорът е продължил около десет минути, като двамата мъже временно блокирали част от велоалеята и затруднили преминаването на останалите участници в движението.

Свидетел, заснел случилото се, описва ситуацията като „почти сюрреалистична“. „Беше толкова театрална сцена на пътна ярост, че изглеждаше като режисирана“, коментира той. По думите му въпреки напрежението звездата на Марвел е запазил спокойствие към случайните минувачи и дори отделил време за снимки с деца, които го разпознали на улицата.

Очевидецът твърди още, че другият велосипедист е последвал актьора, преди той да спре и да се стигне до директната конфронтация. „Мъжът явно беше решил да го преследва. Когато разбра, че това е Бенедикт Къмбърбач, изглеждаше изненадан, но не се отказа от гнева си“, разказва свидетелят.

Инцидентът бързо привлече внимание в британските медии, особено заради публичния образ на актьора, известен с ролята си на Шерлок Холмс.

До момента представители на Бенедикт Къмбърбач не са направили официален коментар по случая. Актьорът рядко попада в подобни публични конфликти и обикновено поддържа дистанциран профил извън професионалните си ангажименти. През последните години той активно участва в кампании, свързани с екологията, устойчивия транспорт и обществените каузи във Великобритания.