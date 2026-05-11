Бенедикт Къмбърбач влезе в разпален спор с колоездач на улицата в Лондон (ВИДЕО)

11 Май, 2026 15:32 642 8

Според свидетели разправията продължила 10 минути

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската кино звезда Бенедикт Къмбърбач се оказа в центъра на напрегнат словесен конфликт с друг велосипедист в Лондон, след като според свидетели е преминал на червен светофар.

Видео, разпространено в социалните мрежи и цитирано от Page Six, показва как звездата от "Доктор Стейндж" спира велосипеда си и се отправя към разгневения мъж, който го обвинява в опасно поведение на пътя.

„Заблуждаваш се, лъжеш. Бях зад теб през цялото време“, казва неизвестният велосипедист във видеото. Къмбърбач отвръща, че е станал жертва на „словесна агресия“, на което мъжът саркастично отговаря: „Да, нападнах словесно човека, който многократно нарушава закона.“

В хода на спора актьорът признава, че е преминал на червен сигнал „веднъж“, но категорично отрича обвиненията, че е направил същото и на други кръстовища. По информация на очевидци спорът е продължил около десет минути, като двамата мъже временно блокирали част от велоалеята и затруднили преминаването на останалите участници в движението.

Свидетел, заснел случилото се, описва ситуацията като „почти сюрреалистична“. „Беше толкова театрална сцена на пътна ярост, че изглеждаше като режисирана“, коментира той. По думите му въпреки напрежението звездата на Марвел е запазил спокойствие към случайните минувачи и дори отделил време за снимки с деца, които го разпознали на улицата.

Очевидецът твърди още, че другият велосипедист е последвал актьора, преди той да спре и да се стигне до директната конфронтация. „Мъжът явно беше решил да го преследва. Когато разбра, че това е Бенедикт Къмбърбач, изглеждаше изненадан, но не се отказа от гнева си“, разказва свидетелят.

Инцидентът бързо привлече внимание в британските медии, особено заради публичния образ на актьора, известен с ролята си на Шерлок Холмс.

До момента представители на Бенедикт Къмбърбач не са направили официален коментар по случая. Актьорът рядко попада в подобни публични конфликти и обикновено поддържа дистанциран профил извън професионалните си ангажименти. През последните години той активно участва в кампании, свързани с екологията, устойчивия транспорт и обществените каузи във Великобритания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    Къмбърбач срещу колоездач. Стих на улицата!

    15:36 11.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с големия

    1 0 Отговор
    Цезарово сечение - 25 мин.
    Операция апендикс - 40 мин.
    Сърдечен байпас операция - 4 часа.
    Жена ми отиде на фризьор - 6 часа.

    Коментиран от #5

    15:38 11.05.2026

  • 4 Еераски

    2 0 Отговор
    Разправии, еераски разправии...

    15:39 11.05.2026

  • 5 Оня с по големия

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с големия":

    Два часа я стриже фризьорката, и четири часа я тупирам аз, докато бухне отвсякъде!

    15:41 11.05.2026

  • 6 Стас

    0 0 Отговор
    Жена ми ходи на фризьорка,ама е там около 2 часа. До сега не е липсвала от вкъщи повече. Така ми казва,но може и половин час да е в кабинета,а другото време да е с нейни приятелки на кафе нейде.

    15:46 11.05.2026

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Този е Педро и явно си търси нов „приятел”...

    15:59 11.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Тва са някакви от тва дето се върти на колелото работи явно, ако ме разбирате...

    16:06 11.05.2026