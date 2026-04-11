Бившата благотворителна организация на принц Хари го съди за клевета

Благотворителната организация Sentebale, основана от принц Хари, е завела дело срещу него за клевета и уронване на престижа, една година след като той се оттегли като неин патрон на фона на вътрешен конфликт в ръководството.

Искът е подаден на 24 март във Висшия съд в Лондон и обхваща също и близкия приятел на принца Марк Дайър, бивш член на настоятелството на организацията. От ръководството на Sentebale заявиха, че предприемат правни действия заради „координирана негативна медийна кампания“, започнала през март 2025 г., която според тях е довела до „оперативни затруднения и репутационни щети“ за организацията и нейните партньори.

В официално изявление се посочва, че действията са предизвикали сериозен обществен отзвук и са довели до вълна от онлайн атаки срещу ръководството на фондацията. От своя страна говорител на принц Хари и Дайър категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „обидни и вредни“. „Необичайно е средства, предназначени за благотворителност, да се използват за съдебни действия срещу хората, които са изградили и подкрепяли организацията близо две десетилетия“, се казва в позицията им.

Принц Хари съосновава Sentebale през 2006 г. в памет на майка си принцеса Даяна, като организацията работи основно в Лесото и Ботсвана в подкрепа на деца и младежи, засегнати от ХИВ/СПИН.

Кризата в управлението ескалира през март 2025 г., когато принцът се оттегля от поста си след конфликт с председателя на борда д-р Софи Чандаука. Заедно с него оставка подават и съоснователят принц Сийсо, както и членовете на настоятелството. В съвместно изявление тогава двамата посочиха, че решението е взето „с тежко сърце“ и в знак на солидарност с борда.

Впоследствие Чандаука сезира Charity Commission for England and Wales със сигнали за тормоз и неправомерно поведение. В разследване, публикувано през август 2025 г., комисията не откри доказателства за системен тормоз или дискриминация, но отправи критики към всички страни за това, че са допуснали конфликтът да се развие публично, което е навредило на репутацията на организацията.

По данни на източници, близки до принц Хари, връщане към дейността на Sentebale на този етап не се разглежда като възможност, докато настоящото ръководство остава непроменено.