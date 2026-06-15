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Шаная Туейн с шокиращи откровения за домашно насилие: Доведеният ѝ баща се опитал да удави майка ѝ в тоалетната

Шаная Туейн с шокиращи откровения за домашно насилие: Доведеният ѝ баща се опитал да удави майка ѝ в тоалетната

15 Юни, 2026 13:58 1 090 10

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  • насилие-
  • домашно насилие-
  • доведен баща

Джери Туейн насилвал и певицата сексуално

Шаная Туейн с шокиращи откровения за домашно насилие: Доведеният ѝ баща се опитал да удави майка ѝ в тоалетната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кънтри звездата Шаная Туейн разказа откровено за тежките преживявания от детството си, белязано от домашно насилие, бедност и години на страх в семейната среда. В интервю за британския вестник The Times изпълнителката споделя, че още като дете е взела решение никога да не допуска насилие в собствения си живот.

Днес 60-годишната певица е сред най-успешните изпълнителки в историята на кънтри музиката, но пътят ѝ към славата е преминал през сериозни изпитания. Шаная Туейн израства в Канада заедно с четиримата си братя и сестри, майка си Шарън и втория ѝ съпруг Джери Туейн.

Певицата разкрива, че в семейството често е имало прояви на насилие. Един от най-тежките спомени е от времето, когато е била едва на 11 години. По думите ѝ доведеният ѝ баща нападнал майка ѝ и я оставил в безсъзнание. Той се опитал да натопи главата на Шарън в тоалетната чиния, докато пускал водата непрекъснато в опит да я удави. В опит да я защити, малката Шаная се намесила като ударила Джери със стол в гърба, но също станала жертва на агресия - получила ответен удар в челюстта.

Освен това в тийнейджърските си години Шаная Туейн станала и жертва на сексуално насилие от страна на доведения си баща, който я принуждавал да ходи полугола у дома ѝ.

„Още тогава осъзнах, че никога няма да позволя да попадна в подобна връзка. Изграждах собствена защита и увереност, за да се отбранявам. Гледах как майка ми не успяваше да направи това за себе си и знаех, че няма да повторя този модел“, споделя певицата.

Шаная Туейн разказва още, че е започнала да пее професионално още като дете. Заради финансовите трудности в семейството тя се изявявала по барове в Северно Онтарио още от осемгодишна възраст. Тъй като законът не позволявал на непълнолетни да пеят, докато се сервира алкохол, майка ѝ я извеждала на сцената след полунощ.

Изпълнителката признава, че често се е чувствала не на място сред средата на нощните заведения.

„Попадах на места, където не исках да бъда. Барове, пълни с цигарен дим, хора, които се прибираха след представления. Бях много уязвима“, казва тя.

Певицата допълва, че като тийнейджърка е изпитвала силен дискомфорт от вниманието към външния си вид и постоянно е внимавала как изглежда на сцената, за да не бъде възприемана погрешно от възрастната публика.

Нова трагедия настъпва през 1987 г., когато родителите ѝ загиват при автомобилна катастрофа в провинция Онтарио. След смъртта им младата Шаная поема грижите за по-малките си братя и сестри и временно отлага мечтата си за голяма музикална кариера.

През последните години Шаная Туейн нееднократно е говорила за последствията от преживяното насилие. В интервю от 2023 г. тя разкри, че дълго време е изпитвала срам от собственото си тяло заради травмите от детството.

„Дойде моментът да започна да се приемам такава, каквато съм, и да не се срамувам от себе си“, заяви тогава певицата.

Именно с тази идея тя избира да позира гола за обложката на албума си Queen of Me, където демонстрира увереност и независимост. Според нея заглавието символизира поемането на отговорност за собствения живот и отказа човек да бъде определян от травмите от миналото.

„Аз съм господар на собствения си живот. Отговарям за решенията си, за думите си и за действията си. Това е израз на самоувереността, която изградих през последните години“, казва Туейн.

След десетилетия на музикални успехи, сред които албумът Come On Over – най-продаваният студиен албум на изпълнителка в историята на кънтри музиката, Шаная Туейн продължава активно да концертира и да говори открито за теми като психичното здраве, домашното насилие и преодоляването на личните травми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    2 3 Отговор
    Шаная току-що разшири списъка с ценностите.

    14:04 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    6 2 Отговор
    Спомням си я ,горката!Майка и е виновна що за родител и жена е била ?Да се оставя на някъв мухъл да я бие и да тормози децата и?Ако е имала малко самоуважие първо към себе си и после към дъщеря и този нещастник директо с един шут вън от къщи и парцалите му на улицата.Веднага дело с ограничетелна заповед после от затвора да им плаща пари цял живот за стреса и нервите.

    14:26 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Добре се е справила! Не я лансират много, за сметка на маркетинговите величия.

    14:41 15.06.2026

  • 6 Пак глупости

    5 1 Отговор
    Вие ще изкарате, че няма ни един нормален в тая Америка. Аде стига вече. Прекалвате със сериалите и телевизията.

    15:03 15.06.2026

  • 7 Един

    2 0 Отговор
    Дреме ми! Какво стана с оная котка и песа?

    15:03 15.06.2026

  • 8 Теслатъ

    1 1 Отговор
    В Супер семейство е израснала застарялата лелка... Тъжно наистина, но колко много деца растат в подобни семейства и никой не говори за тяхната съдба...

    15:27 15.06.2026

  • 9 Голям

    1 1 Отговор
    Винаги съм я харесвал... винаги е обрана в облеклото си, естествено красива, изключително талантлива певица и изключителен музикант.

    16:23 15.06.2026

  • 10 браво сестро

    1 0 Отговор
    Тази и тя изпадна от играта и вече се сети че мъжете са много лошави. Почваме "битка за справедливост". Така де, да не си падат по нас е противозаконно.

    16:30 15.06.2026