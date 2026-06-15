Шаная Туейн с шокиращи откровения за домашно насилие: Доведеният ѝ баща се опитал да удави майка ѝ в тоалетната

Кънтри звездата Шаная Туейн разказа откровено за тежките преживявания от детството си, белязано от домашно насилие, бедност и години на страх в семейната среда. В интервю за британския вестник The Times изпълнителката споделя, че още като дете е взела решение никога да не допуска насилие в собствения си живот.

Днес 60-годишната певица е сред най-успешните изпълнителки в историята на кънтри музиката, но пътят ѝ към славата е преминал през сериозни изпитания. Шаная Туейн израства в Канада заедно с четиримата си братя и сестри, майка си Шарън и втория ѝ съпруг Джери Туейн.

Певицата разкрива, че в семейството често е имало прояви на насилие. Един от най-тежките спомени е от времето, когато е била едва на 11 години. По думите ѝ доведеният ѝ баща нападнал майка ѝ и я оставил в безсъзнание. Той се опитал да натопи главата на Шарън в тоалетната чиния, докато пускал водата непрекъснато в опит да я удави. В опит да я защити, малката Шаная се намесила като ударила Джери със стол в гърба, но също станала жертва на агресия - получила ответен удар в челюстта.

Освен това в тийнейджърските си години Шаная Туейн станала и жертва на сексуално насилие от страна на доведения си баща, който я принуждавал да ходи полугола у дома ѝ.

„Още тогава осъзнах, че никога няма да позволя да попадна в подобна връзка. Изграждах собствена защита и увереност, за да се отбранявам. Гледах как майка ми не успяваше да направи това за себе си и знаех, че няма да повторя този модел“, споделя певицата.

Шаная Туейн разказва още, че е започнала да пее професионално още като дете. Заради финансовите трудности в семейството тя се изявявала по барове в Северно Онтарио още от осемгодишна възраст. Тъй като законът не позволявал на непълнолетни да пеят, докато се сервира алкохол, майка ѝ я извеждала на сцената след полунощ.

Изпълнителката признава, че често се е чувствала не на място сред средата на нощните заведения.

„Попадах на места, където не исках да бъда. Барове, пълни с цигарен дим, хора, които се прибираха след представления. Бях много уязвима“, казва тя.

Певицата допълва, че като тийнейджърка е изпитвала силен дискомфорт от вниманието към външния си вид и постоянно е внимавала как изглежда на сцената, за да не бъде възприемана погрешно от възрастната публика.

Нова трагедия настъпва през 1987 г., когато родителите ѝ загиват при автомобилна катастрофа в провинция Онтарио. След смъртта им младата Шаная поема грижите за по-малките си братя и сестри и временно отлага мечтата си за голяма музикална кариера.

През последните години Шаная Туейн нееднократно е говорила за последствията от преживяното насилие. В интервю от 2023 г. тя разкри, че дълго време е изпитвала срам от собственото си тяло заради травмите от детството.

„Дойде моментът да започна да се приемам такава, каквато съм, и да не се срамувам от себе си“, заяви тогава певицата.

Именно с тази идея тя избира да позира гола за обложката на албума си Queen of Me, където демонстрира увереност и независимост. Според нея заглавието символизира поемането на отговорност за собствения живот и отказа човек да бъде определян от травмите от миналото.

„Аз съм господар на собствения си живот. Отговарям за решенията си, за думите си и за действията си. Това е израз на самоувереността, която изградих през последните години“, казва Туейн.

След десетилетия на музикални успехи, сред които албумът Come On Over – най-продаваният студиен албум на изпълнителка в историята на кънтри музиката, Шаная Туейн продължава активно да концертира и да говори открито за теми като психичното здраве, домашното насилие и преодоляването на личните травми.