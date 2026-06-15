ЕС разширява киберсигурностната подкрепа за Украйна при мащабни атаки

Европейската комисия съобщи, че Украйна вече има възможност да поиска спешна подкрепа от Европейския съюз в случай на мащабни кибератаки. Решението е взето от Съвета на ЕС и цели укрепване на сътрудничеството в областта на киберсигурността, предава БТА.

Според съобщението Киев ще може да разчита на помощ от Агенцията на ЕС за киберсигурност, като мярката е част от по-широката рамка за цифрово сътрудничество между Европейския съюз и неговите партньори.

Европейската комисия посочва, че целта е да се гарантира бърза реакция и координиран отговор на нарастващите и променящи се киберзаплахи, чрез споделяне на опит и експертна помощ.

Отбелязва се, че подобна възможност за съдействие вече е предоставена на Молдова с решение, прието преди две години, в рамките на същата европейска политика за киберустойчивост.

Междувременно Украйна и Молдова започват същинските преговори по присъединяването си към Европейския съюз. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви очакване процесът да обхване всички преговорни глави в рамките на следващите месеци.

В Брюксел подчертават, че засиленото сътрудничество в сферата на киберсигурността е част от подготовката на страните кандидатки за по-тясна интеграция в европейските структури.