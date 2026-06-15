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ЕС разширява киберсигурностната подкрепа за Украйна при мащабни атаки
  Тема: Украйна

ЕС разширява киберсигурностната подкрепа за Украйна при мащабни атаки

15 Юни, 2026 13:55 948 60

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • атаки-
  • киберсигурност

Киев ще може да разчита на спешна помощ от европейските институции, включително Агенцията на ЕС за киберсигурност

ЕС разширява киберсигурностната подкрепа за Украйна при мащабни атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че Украйна вече има възможност да поиска спешна подкрепа от Европейския съюз в случай на мащабни кибератаки. Решението е взето от Съвета на ЕС и цели укрепване на сътрудничеството в областта на киберсигурността, предава БТА.

Според съобщението Киев ще може да разчита на помощ от Агенцията на ЕС за киберсигурност, като мярката е част от по-широката рамка за цифрово сътрудничество между Европейския съюз и неговите партньори.

Европейската комисия посочва, че целта е да се гарантира бърза реакция и координиран отговор на нарастващите и променящи се киберзаплахи, чрез споделяне на опит и експертна помощ.

Отбелязва се, че подобна възможност за съдействие вече е предоставена на Молдова с решение, прието преди две години, в рамките на същата европейска политика за киберустойчивост.

Междувременно Украйна и Молдова започват същинските преговори по присъединяването си към Европейския съюз. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви очакване процесът да обхване всички преговорни глави в рамките на следващите месеци.

В Брюксел подчертават, че засиленото сътрудничество в сферата на киберсигурността е част от подготовката на страните кандидатки за по-тясна интеграция в европейските структури.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    18 5 Отговор
    ЕС да действа бързо че в Покрайна останаха само дърти покраИнки

    Коментиран от #25

    13:58 15.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    13 5 Отговор
    Еврокочака ще бъде погребан под хупишата тор, изсупвано от окраината!
    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТАЯ СВИНСКА ОБИТЕЛ, ако искаме да имаме държава!!

    Коментиран от #28

    13:58 15.06.2026

  • 4 Готов за бой

    3 11 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв ЕС не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #6, #9, #12, #22

    14:00 15.06.2026

  • 5 Мнение

    16 4 Отговор
    НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ С ТОВА РЪКОВОДСТВО НЯМА ЕС, А ИМА ГЛОБАЛИСТИЧЕСКИ (ДЕМОНИЧНИ) ИНТЕРЕСИ?!

    НАТО ГОВОРИ ЗА АПЕТИТИ КЪМ РУСКАТА ТЕРИТОРИЯ ОЩЕ ОТПРЕДИ РАЗПАДЪТ НА СССР!
    ТОВА, ЧЕ РАЗШИРИХА ТОЗИ ДЕМОНИЧЕН ВОЕНЕН СЪЮЗ НА НЯКОЛКО ПЪТИ КЪМ ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ, ГОВОРИ САМО, ЧЕ НАТО ПЕРИОДИЧНО СИ ИСКА ВОЙНА И ДА СИ ПРОБВА СИЛИТЕ СРЕЩУ МЕЧКАТА!
    ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ КОЙ ПЛАТИ И ВСЕ ОЩЕ ПЛАЩА СМЕТКАТА?!
    УКРАИНЦИТЕ ПЛАТИХА НАЙ-ГОЛЯМАТА СМЕТКА - ЦВЕТЪТ НА НАЦИЯТА!
    И ЗА КАКВО ЗА ДА МОЖЕ ШОРОШИТЕ ДА СТАНАТ ОТ МИЛИАРДЕРИ НА ТРИЛИОНЕРИ?!

    АМА ТАКА Е, ГРАНТОВЕТЕ И ПРОДАЖНИЧЕСТВОТО НЕ ПРОЩАВАТ!!!

    14:00 15.06.2026

  • 6 Мнение

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Точно такива като теб ще си счупите краката от бягане!
    Био масата по фермите на шорош, имате смелост точно колкото подгонена кокошка!

    Между другото винаги може да се докажеш като идеш в укрия на страната на зеления!
    Няма да те върнат!

    14:03 15.06.2026

  • 7 Баце ЕООД

    14 3 Отговор
    Чисто прахосничество.. Тая територия е руска

    14:03 15.06.2026

  • 8 Баце ЕООД

    2 2 Отговор
    Полюбуйтис

    14:04 15.06.2026

  • 9 Пак щи кажа

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Калотина е на запад, а Русия и Иран на изток. Реално си безполезен.

    14:05 15.06.2026

  • 10 асенчо

    7 2 Отговор
    Кога неа Пейтриъти има пишман.

    14:06 15.06.2026

  • 11 интересно

    10 3 Отговор
    Путин песна ли им тока на бандерите, че да им трябва киберсигурност?!

    14:11 15.06.2026

  • 12 ама се зареди с вазелин

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Иранците пък кво са ти направили?

    14:13 15.06.2026

  • 13 Уса

    5 2 Отговор
    Кой запад....В САЩ не ни пука за ЕС

    14:16 15.06.2026

  • 14 Зеления

    4 1 Отговор
    Ели, хайде малко на вечерни курсове по български език, след работно време няма да е проблем.
    Какво е това заглавие "киберсигурностната подкрепа", напиши подкрепа за киберсигурността например !!!

    Коментиран от #21

    14:16 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаха

    4 1 Отговор
    Такава дума няма.

    14:19 15.06.2026

  • 18 Алексбг

    2 5 Отговор
    Разбира се,че ЕС ,ще помага на Украйна,защото тя е бъдещ, сигурен член на Евросъюза! А....Русия ,и тия нищожества в Кремъл и тройни салта да направят,нищо не могат да подтигнат.Безпомощни са.Могат ,само злобно да плямпат и злокобно да лъжат,но реалността не е на тяхна страна ! А пък ,на нашите червени форумни тролове и ботове,ще кажа ...:" Не се напъвайте ,да хвалите Русия !Тя не е печелившата страна."

    Коментиран от #54

    14:19 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Уникално зеленЧукова

    4 0 Отговор
    Появи се нова дума…» кибер….» с ново съдържание « подкрепа.»
    Започвам съставянето на модерен речник на чуждите думи.

    14:22 15.06.2026

  • 21 Нема сми

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления":

    Не прифатя

    14:23 15.06.2026

  • 22 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    грив си единствено да лигавиш черни патки

    14:23 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    4 5 Отговор
    Не е ли по лесно да се изключи Руслямската negepaцийка от световния интернет ?!

    Коментиран от #33

    14:25 15.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    14:28 15.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ех, че хубавооо

    4 5 Отговор
    Военните блогъри Максим Калашников и Святослав Голиков заявиха, че Украйна поема инициативата на бойното поле, а Русия не може да направи нищо по въпроса. При това ситуацията в икономиката става все по-тежка и ако войната не бъде спряна, предстои нещо страшно…
    "Сега бандеровците могат да кажат "Ние още нищо не сме започнали". На тях тепърва им идва силата".

    14:30 15.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ес е един огромен КЕН eф !

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    по лесно е евр0гейск@т@ к0чин@ да стане един кратер,света ще стане по добро място

    14:32 15.06.2026

  • 34 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Алексбг":

    Виж на май...ти налъмите

    Коментиран от #39

    14:32 15.06.2026

  • 35 Алексбг

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Алексбг":

    То руснаците не са "асвабадители,а са доказани "акопатори".С делата си са го доказали !

    Коментиран от #41, #51

    14:32 15.06.2026

  • 36 охльоо

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Алексбг":

    уср@йна е брак,не разбра ли

    14:34 15.06.2026

  • 37 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    2 6 Отговор
    Командващият на германските военновъздушни сили: Готови сме да се бием с Русия още тази вечер, ако се наложи. Ще защитим всеки сантиметър от НАТО.
    „Трябва да е ясно, че няма зони с различна сигурност, че НАТО си е НАТО, до последния сантиметър“, заяви генерал-лейтенант Нойман.

    Той подчерта, че руско нападение срещу Естония „няма да изисква различен отговор от нападение срещу Лондон“, описвайки непоколебима защита както на балтийските държави, така и на северните съюзници.

    14:34 15.06.2026

  • 38 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Слава укра Сфине

    Коментиран от #43

    14:34 15.06.2026

  • 39 Алексбг

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "И Киев е Руски":

    Киев бе е бил и никога няма ,да бъде "руски",по скоро, Руската империя е пред разпад .

    Коментиран от #45

    14:35 15.06.2026

  • 40 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Горд Руснак":

    Да руснакът е бурлак ,мъжки жалък и ,често бомба,в душата си дори и да е червен олигарх.

    Коментиран от #44

    14:37 15.06.2026

  • 41 И Киев е Руски

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Алексбг":

    Ако не бяха ТЕ сега щеше да си хлебарка

    Коментиран от #47

    14:38 15.06.2026

  • 42 Куравей Вадев

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Алексбг":

    Алекс,лап пай ми Х.У.Я. ,както си го правил и преди ,знеш ,че се отчитам винаги както се полага !

    Коментиран от #46

    14:38 15.06.2026

  • 43 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "И Киев е Руски":

    Да руснакът е бурлак ,мужик жалък и ,често бомжа,в душата си дори и да е червен олигарх.

    Коментиран от #58

    14:40 15.06.2026

  • 44 Бат Котьо

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Алексбг":

    Алекс ,знам че дуу хашш добре ,защо се стесняваш от способностите си ?

    Коментиран от #48, #55

    14:40 15.06.2026

  • 45 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Алексбг":

    Спирай билката

    14:41 15.06.2026

  • 46 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Куравей Вадев":

    Огдавна си мечтая за твоето уникално сиренье , кога има възможност пак да го пробвам?

    Коментиран от #49

    14:42 15.06.2026

  • 47 Алексбг

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "И Киев е Руски":

    Но ти винаги си бил и ще бъдеш хлебарка,от тия червените,големите.Дори,още по-лошо ...от дребните копейки си .

    Коментиран от #52

    14:43 15.06.2026

  • 48 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бат Котьо":

    Изкарал съм курс Кавал при Теодосий Спасов ,цели 2 години ,кое те учудва ?

    Коментиран от #53

    14:44 15.06.2026

  • 49 Куравей Вадев

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Алексбг":

    Заповядай да си настържеш ,виждаш ми се точен и за теб е безплатно .

    14:45 15.06.2026

  • 50 Алексбг

    1 2 Отговор
    Радвам се,доволен съм ,че разлаях ,червените тролове и копейки в тоя сайт.А темата е много болезнена,за тях ЕС и цивилизованият свят НЯМА ,да изоставят Украйна! Русоробчетата,просто цвърчат ,от злоба !

    14:47 15.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Алексбг":

    Лука ,както винаги ,пак се иззс ...рра на метеното ,но какво да очакваш от "репресиран " козяк !

    Коментиран от #57

    14:50 15.06.2026

  • 53 Алексбг

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Алексбг":

    Бат Кольо,този който ме копира и от моя ник ,те плюе,е червено ,комплексирано прасе, поне 140 кила,дебелоачко.Мисля,че се сещам кой е !Да знаеш ,че бе съм аз ,тоя истинския Алексбг,който те обижда !-:)-:)

    14:52 15.06.2026

  • 54 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Алексбг":

    Толуп ? % от Русия превзе Украйна?

    14:52 15.06.2026

  • 55 Алексбг се

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бат Котьо":

    Това ,че ти дуу хамм безплатно ,копей ,не значи че сме приятели !Борбата продължава !

    14:53 15.06.2026

  • 56 ЕС и по точно ЕК искат война

    4 0 Отговор
    Те са едни милитаристи. Русофоби

    14:54 15.06.2026

  • 57 Алексбг

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Болно ти е под-черепието,нали копейке?Пък и на кухо кънти.Това е със сигурност.

    Коментиран от #59

    14:56 15.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Алексбг":

    Алекс ,както винаги мойш ми лап паш Х.У.Я.,не съм скръндза ,но този път ще трябва и да си платиш !Не го мисли ,май.катти ,адвокатката,онази умми риссаната от укрофондацията има кинти !

    15:00 15.06.2026

  • 60 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Жъ.тите Бе ем вета пр.ст.ту.ра.щи от ф.к.....И са захлебели .Чаааве..та не са гладни

    15:00 15.06.2026

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