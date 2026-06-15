ЕС разширява киберсигурностната подкрепа за Украйна при мащабни атаки

Европейската комисия съобщи, че Украйна вече има възможност да поиска спешна подкрепа от Европейския съюз в случай на мащабни кибератаки. Решението е взето от Съвета на ЕС и цели укрепване на сътрудничеството в областта на киберсигурността, предава БТА.
Според съобщението Киев ще може да разчита на помощ от Агенцията на ЕС за киберсигурност, като мярката е част от по-широката рамка за цифрово сътрудничество между Европейския съюз и неговите партньори.
Европейската комисия посочва, че целта е да се гарантира бърза реакция и координиран отговор на нарастващите и променящи се киберзаплахи, чрез споделяне на опит и експертна помощ.
Отбелязва се, че подобна възможност за съдействие вече е предоставена на Молдова с решение, прието преди две години, в рамките на същата европейска политика за киберустойчивост.
Междувременно Украйна и Молдова започват същинските преговори по присъединяването си към Европейския съюз. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви очакване процесът да обхване всички преговорни глави в рамките на следващите месеци.
В Брюксел подчертават, че засиленото сътрудничество в сферата на киберсигурността е част от подготовката на страните кандидатки за по-тясна интеграция в европейските структури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Киев е Руски
Коментиран от #25
13:58 15.06.2026
3 ДрайвингПлежър
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТАЯ СВИНСКА ОБИТЕЛ, ако искаме да имаме държава!!
Коментиран от #28
13:58 15.06.2026
4 Готов за бой
Коментиран от #6, #9, #12, #22
14:00 15.06.2026
5 Мнение
НАТО ГОВОРИ ЗА АПЕТИТИ КЪМ РУСКАТА ТЕРИТОРИЯ ОЩЕ ОТПРЕДИ РАЗПАДЪТ НА СССР!
ТОВА, ЧЕ РАЗШИРИХА ТОЗИ ДЕМОНИЧЕН ВОЕНЕН СЪЮЗ НА НЯКОЛКО ПЪТИ КЪМ ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ, ГОВОРИ САМО, ЧЕ НАТО ПЕРИОДИЧНО СИ ИСКА ВОЙНА И ДА СИ ПРОБВА СИЛИТЕ СРЕЩУ МЕЧКАТА!
ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ КОЙ ПЛАТИ И ВСЕ ОЩЕ ПЛАЩА СМЕТКАТА?!
УКРАИНЦИТЕ ПЛАТИХА НАЙ-ГОЛЯМАТА СМЕТКА - ЦВЕТЪТ НА НАЦИЯТА!
И ЗА КАКВО ЗА ДА МОЖЕ ШОРОШИТЕ ДА СТАНАТ ОТ МИЛИАРДЕРИ НА ТРИЛИОНЕРИ?!
АМА ТАКА Е, ГРАНТОВЕТЕ И ПРОДАЖНИЧЕСТВОТО НЕ ПРОЩАВАТ!!!
14:00 15.06.2026
6 Мнение
До коментар #4 от "Готов за бой":Точно такива като теб ще си счупите краката от бягане!
Био масата по фермите на шорош, имате смелост точно колкото подгонена кокошка!
Между другото винаги може да се докажеш като идеш в укрия на страната на зеления!
Няма да те върнат!
14:03 15.06.2026
7 Баце ЕООД
14:03 15.06.2026
8 Баце ЕООД
14:04 15.06.2026
9 Пак щи кажа
До коментар #4 от "Готов за бой":Калотина е на запад, а Русия и Иран на изток. Реално си безполезен.
14:05 15.06.2026
10 асенчо
14:06 15.06.2026
11 интересно
14:11 15.06.2026
12 ама се зареди с вазелин
До коментар #4 от "Готов за бой":Иранците пък кво са ти направили?
14:13 15.06.2026
13 Уса
14:16 15.06.2026
14 Зеления
Какво е това заглавие "киберсигурностната подкрепа", напиши подкрепа за киберсигурността например !!!
Коментиран от #21
14:16 15.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хаха
14:19 15.06.2026
18 Алексбг
Коментиран от #54
14:19 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Уникално зеленЧукова
Започвам съставянето на модерен речник на чуждите думи.
14:22 15.06.2026
21 Нема сми
До коментар #14 от "Зеления":Не прифатя
14:23 15.06.2026
22 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #4 от "Готов за бой":грив си единствено да лигавиш черни патки
14:23 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #33
14:25 15.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дон Корлеоне
14:28 15.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ех, че хубавооо
"Сега бандеровците могат да кажат "Ние още нищо не сме започнали". На тях тепърва им идва силата".
14:30 15.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #26 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":по лесно е евр0гейск@т@ к0чин@ да стане един кратер,света ще стане по добро място
14:32 15.06.2026
34 И Киев е Руски
До коментар #25 от "Алексбг":Виж на май...ти налъмите
Коментиран от #39
14:32 15.06.2026
35 Алексбг
До коментар #32 от "Алексбг":То руснаците не са "асвабадители,а са доказани "акопатори".С делата си са го доказали !
Коментиран от #41, #51
14:32 15.06.2026
36 охльоо
До коментар #32 от "Алексбг":уср@йна е брак,не разбра ли
14:34 15.06.2026
37 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ
„Трябва да е ясно, че няма зони с различна сигурност, че НАТО си е НАТО, до последния сантиметър“, заяви генерал-лейтенант Нойман.
Той подчерта, че руско нападение срещу Естония „няма да изисква различен отговор от нападение срещу Лондон“, описвайки непоколебима защита както на балтийските държави, така и на северните съюзници.
14:34 15.06.2026
38 И Киев е Руски
Коментиран от #43
14:34 15.06.2026
39 Алексбг
До коментар #34 от "И Киев е Руски":Киев бе е бил и никога няма ,да бъде "руски",по скоро, Руската империя е пред разпад .
Коментиран от #45
14:35 15.06.2026
40 Алексбг
До коментар #30 от "Горд Руснак":Да руснакът е бурлак ,мъжки жалък и ,често бомба,в душата си дори и да е червен олигарх.
Коментиран от #44
14:37 15.06.2026
41 И Киев е Руски
До коментар #35 от "Алексбг":Ако не бяха ТЕ сега щеше да си хлебарка
Коментиран от #47
14:38 15.06.2026
42 Куравей Вадев
До коментар #32 от "Алексбг":Алекс,лап пай ми Х.У.Я. ,както си го правил и преди ,знеш ,че се отчитам винаги както се полага !
Коментиран от #46
14:38 15.06.2026
43 Алексбг
До коментар #38 от "И Киев е Руски":Да руснакът е бурлак ,мужик жалък и ,често бомжа,в душата си дори и да е червен олигарх.
Коментиран от #58
14:40 15.06.2026
44 Бат Котьо
До коментар #40 от "Алексбг":Алекс ,знам че дуу хашш добре ,защо се стесняваш от способностите си ?
Коментиран от #48, #55
14:40 15.06.2026
45 И Киев е Руски
До коментар #39 от "Алексбг":Спирай билката
14:41 15.06.2026
46 Алексбг
До коментар #42 от "Куравей Вадев":Огдавна си мечтая за твоето уникално сиренье , кога има възможност пак да го пробвам?
Коментиран от #49
14:42 15.06.2026
47 Алексбг
До коментар #41 от "И Киев е Руски":Но ти винаги си бил и ще бъдеш хлебарка,от тия червените,големите.Дори,още по-лошо ...от дребните копейки си .
Коментиран от #52
14:43 15.06.2026
48 Алексбг
До коментар #44 от "Бат Котьо":Изкарал съм курс Кавал при Теодосий Спасов ,цели 2 години ,кое те учудва ?
Коментиран от #53
14:44 15.06.2026
49 Куравей Вадев
До коментар #46 от "Алексбг":Заповядай да си настържеш ,виждаш ми се точен и за теб е безплатно .
14:45 15.06.2026
50 Алексбг
14:47 15.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #47 от "Алексбг":Лука ,както винаги ,пак се иззс ...рра на метеното ,но какво да очакваш от "репресиран " козяк !
Коментиран от #57
14:50 15.06.2026
53 Алексбг
До коментар #48 от "Алексбг":Бат Кольо,този който ме копира и от моя ник ,те плюе,е червено ,комплексирано прасе, поне 140 кила,дебелоачко.Мисля,че се сещам кой е !Да знаеш ,че бе съм аз ,тоя истинския Алексбг,който те обижда !-:)-:)
14:52 15.06.2026
54 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Алексбг":Толуп ? % от Русия превзе Украйна?
14:52 15.06.2026
55 Алексбг се
До коментар #44 от "Бат Котьо":Това ,че ти дуу хамм безплатно ,копей ,не значи че сме приятели !Борбата продължава !
14:53 15.06.2026
56 ЕС и по точно ЕК искат война
14:54 15.06.2026
57 Алексбг
До коментар #52 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Болно ти е под-черепието,нали копейке?Пък и на кухо кънти.Това е със сигурност.
Коментиран от #59
14:56 15.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #57 от "Алексбг":Алекс ,както винаги мойш ми лап паш Х.У.Я.,не съм скръндза ,но този път ще трябва и да си платиш !Не го мисли ,май.катти ,адвокатката,онази умми риссаната от укрофондацията има кинти !
15:00 15.06.2026
60 И Киев е Руски
15:00 15.06.2026