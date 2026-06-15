Гласовитият Бърни Шоу стана на 70 години - 40 от тях посветени на Uriah Heep

Днес, 15 юни 2026 г., легендарният вокалист на Uriah Heep Бърни Шоу празнува своя 70-годишен юбилей.

Той се присъединява към групата през 1986 г. и е неин фронтмен вече цели 40 години. Това го прави вокалиста с най-дълъг стаж в историята на Uriah Heep.

Бърни Шоу и Uriah Heep имат огромна и вярна фен база в България. Те са гостували десетки пъти в страната ни, изнасяйки концерти както в големите градове, така и на редица рок фестивали.

Неговият дебютен студиен албум с бандата е Raging Silence (1989), който веднага го утвърждава като достоен наследник на великия Дейвид Байрън.

Освен че е най-дългогодишният вокалист на групата, Бърни Шоу има изключително интересна съдба, преминала през няколко държави и любопитни обрати.

През 70-те години в Канада Бърни мечтае да бъде рок китарист. Купува си китара Gibson SG Special и се явява на прослушване за местната група Cold Sweat. Басистът на бандата обаче забелязва неговия вокален потенциал и му казва: "Направи си услуга, купи си микрофон и апаратура и ела следващата седмица". Шоу го послушва, връща се като певец и веднага е нает.

През декември 1978 г. Шоу напуска Канада и се мести в Лондон, за да преследва голямата рок сцена. Преди да стане част от Uriah Heep, той натрупва сериозен опит с няколко забележителни банди от Новата вълна в британския хевиметъл (NWOBHM):Grand Prix – там свири заедно с клавириста Фил Ланзън. По-късно двамата пренасят това партньорство и в Uriah Heep, където влизат в един и същ ден през 1986 г.

С Praying Mantis записва с едно емблематично EP през 1982 г. Участва и в Clive Burr's Escape – групата на бившия барабанист на Iron Maiden Клайв Бър.

Бърни Шоу е вокалистът, с когото Uriah Heep стават първата западна хардрок група, допусната да свири в Съветския съюз. Те изнасят 10 исторически разпродадени концерта в Москва пред общо 180 000 фенове.

През 2013 г. Бърни Шоу претърпява медицинска процедура и се нуждае от почивка за гласа си. Тогава друг легендарен бивш вокалист на групата – Джон Лоутън, се съгласява да го замести за поредица от концерти, демонстрирайки огромно уважение и колегиалност.

Шоу е известен с това, че успява да поддържа невероятен гласов диапазон и чист тон дори на 70 години, без да губи енергия по време на дългите турнета на групата. Той перфектно балансира между тежкото хардрок звучене и сложните прогресив вокални хармонии, които са запазена марка на Uriah Heep.