Травма от детството пази Лили Иванова далеч от политиката

Травма от детството пази Лили Иванова далеч от политиката

16 Април, 2026 13:58 478 5

Примата е категорична, че никога няма да влезе в политиката

Снимка: Архив
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Никога няма да ме видите в политиката!“, категорично е заявявала Лили Иванова през годините и сега отново. В откровение от книгата на Георги Тошев – „Лили“, примата на българската естрада разкрива, че причината е дълбока лична травма, свързана с баща ѝ.

„След случаите с баща ми, когото нарочиха за фашист, а преди 9 септември – за комунист, това остана дълбока травма у мен. Затова винаги съм се държала далеч от политиката“, споделя тя пред автора, цитиран от Шоу Блиц.

Въпреки това певицата не се отказва от гражданската си позиция и гласува на почти всички избори. Тя редовно качва снимки от избирателните урни в деня на изборите.

Дни след последните избори Лили Иванова отбелязва своя 87-и рожден ден. И до днес тя доказва, че възрастта е само число – продължава активно да концертира, а на 24 май отново ще излезе на сцената на престижната зала „Олимпия“ в Париж.

Един от най-тежките спомени на певицата е свързан с баща ѝ Иван. След войната той е изпратен в затвора заради предприемаческата си дейност, а имуществото му е конфискувано.

„Бяха го нарочили за фашист… Бяха го били. Преди това – за комунист. Това ме промени завинаги“, разказва Лили.

Тя си спомня как като дете майка ѝ я завежда пред ареста, за да ѝ покаже къде е баща ѝ – сцена, която оставя траен отпечатък в живота ѝ.

Страхът от изоставяне се превръща в част от характера ѝ: „Всяка вечер го чаках да се върне. Тайно плачех, за да не разстройвам мама.“

Преживяното оформя силния и независим характер на Лили Иванова. Тя признава, че разчита единствено на себе си и трудно допуска хора близо до себе си.

„Когато изчерпя една връзка или ситуация, я прекратявам. Първа напускам. Не прощавам лъжата – най-вече към себе си“, казва тя.

Още от млада Лили Иванова показва бунтарски дух – като медицинска сестра в Кубрат тя шокира съгражданите си със стил и поведение, които не се вписват в тогавашните норми. Дори е публично порицана за външния си вид.

И днес живата легенда остава вярна на себе си и своята философия: „Ако нещо ви тежи – сменете го. Аз винаги съм успявала да си създам настроение, защото знам, че с песен е по-леко.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мда

    2 1 Отговор
    Много хора няма да ги видите отпред, защото предпочитат да стоят отзад.;)

    14:00 16.04.2026

  • 2 Тази

    8 0 Отговор
    не беше ли снаха на члена на Политбюро на ЦК на БКП Пеко Таков?

    14:02 16.04.2026

  • 3 Яхве

    1 1 Отговор
    - В началото бях аз....
    - Ветровеее....
    - И словито беше у мене
    - Детелииинии...
    -И....... Я...?! ......Я.......?! Ква е тая бе?!
    - Панайиииири, панаири ли ще правиш на кака си Лили бе, малкия...?!

    14:08 16.04.2026

  • 4 Джо

    5 0 Отговор
    Лили Иванова е грандиозен егоист и примитивен човек. Не и се получават умните изказвания. Нека си пее, защото само това и се получава добре.

    14:09 16.04.2026

  • 5 Толкова глупотевини са написани

    2 0 Отговор
    Че чак ме е срам да ги чета!
    Лиляга има глас- пее, но за характера й наприкрит совек се е петнала явно на баща си, както и за предпремаческите й способности- да трупа имане.
    Напрвихте я светица, която свети като червен фенер.
    Лили не участва в политиката, но се възползва по всякакъв начин от нея, да гепи каквото може! Даже има и офицерско звание, призната от един министър на МВР.
    Айде, да си гледа микрофона!

    14:09 16.04.2026