Кейт втрещила Уилям със свободен италиански, принцът не разбрал нищо

Принц Уилям бил силно изненадан от свободния италиански, който Кейт Мидълтън използвала след завръщането си от посещението в Италия, съобщава People.

Принцът призна в радиопредаването Heart Breakfast, че не е имал представа, че тя притежава това умение.

„Не знаех какво казва. Сигурно го е запомнила“, каза принц Уилям.

Той също така каза, че съпругата му „се е върнала в добро настроение“ от пътуването си до Италия. Това пътуване беше първото ѝ самостоятелно пътуване в чужбина след успешното приключване на лечението ѝ от рак.

Визитата премина при огромен обществен интерес и подчерта фокуса на принцесата върху ранното детско развитие.

Основният акцент на визитата бе проучването на световноизвестния метод „Реджо Емилия“. Този педагогически подход насърчава ученето при малките деца чрез игра, творчество и силна връзка с природата. Проучването е пряко свързано с дейността на Центъра за ранно детство на Кралската фондация, ръководен от Кейт.

Принцесата посети местни детски институции и детски градини в Северна Италия, за да види прилагането на образователния модел на практика. Във ферма близо до Болоня Кейт се включи в приготвянето на традиционната местна паста „тортели“ под ръководството на италиански готвач. Навсякъде тя бе приветствана от големи тълпи от местни жители и деца, демонстрирайки своята ангажираност извън строгия кралски протокол.