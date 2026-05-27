Новини
Любопитно »
Кейт втрещила Уилям със свободен италиански, принцът не разбрал нищо

Кейт втрещила Уилям със свободен италиански, принцът не разбрал нищо

27 Май, 2026 09:41 922 8

  • принц уилям-
  • кейт мидълтън-
  • италия

„Не знаех какво казва. Сигурно го е запомнила“, каза принц Уилям

Кейт втрещила Уилям със свободен италиански, принцът не разбрал нищо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Уилям бил силно изненадан от свободния италиански, който Кейт Мидълтън използвала след завръщането си от посещението в Италия, съобщава People.

Принцът призна в радиопредаването Heart Breakfast, че не е имал представа, че тя притежава това умение.

„Не знаех какво казва. Сигурно го е запомнила“, каза принц Уилям.

Той също така каза, че съпругата му „се е върнала в добро настроение“ от пътуването си до Италия. Това пътуване беше първото ѝ самостоятелно пътуване в чужбина след успешното приключване на лечението ѝ от рак.

Визитата премина при огромен обществен интерес и подчерта фокуса на принцесата върху ранното детско развитие.

Основният акцент на визитата бе проучването на световноизвестния метод „Реджо Емилия“. Този педагогически подход насърчава ученето при малките деца чрез игра, творчество и силна връзка с природата. Проучването е пряко свързано с дейността на Центъра за ранно детство на Кралската фондация, ръководен от Кейт.

Принцесата посети местни детски институции и детски градини в Северна Италия, за да види прилагането на образователния модел на практика. Във ферма близо до Болоня Кейт се включи в приготвянето на традиционната местна паста „тортели“ под ръководството на италиански готвач. Навсякъде тя бе приветствана от големи тълпи от местни жители и деца, демонстрирайки своята ангажираност извън строгия кралски протокол.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    5 5 Отговор
    Кейт Мидълтън е много красива жена!

    Коментиран от #4

    09:44 27.05.2026

  • 2 Трол

    6 3 Отговор
    Научно е доказано, че чужд език се учи най-лесно по време на секс.

    09:44 27.05.2026

  • 3 Кейт

    4 4 Отговор
    - Ах, ноу.....най много го фтлещих, когато ме хвана с гладиналя...

    09:46 27.05.2026

  • 4 Да, така е

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Много!

    09:49 27.05.2026

  • 5 Ко речи?

    3 2 Отговор
    А устният ѝ френски как е?

    09:55 27.05.2026

  • 6 Хо Хо

    4 1 Отговор
    Най-обичам жена да ми говори на "пущу", а аз да прайм квот си знайм!

    10:13 27.05.2026

  • 7 Любопитно

    2 1 Отговор
    как,и къде е научила италианскиЯт еЗик?

    10:27 27.05.2026

  • 8 хихи

    1 0 Отговор
    къде го е учила в Сицилия или Южна Италия?
    отнесла го е как куцо пиле домат италянския....

    10:39 27.05.2026