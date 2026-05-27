Рецепта на деня: Чийзкейк с пресни кайсии

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 250 г;

масло - 120 г;

захар - 60 г;

яйце - 1 бр.;

бакпулвер - 1 ч.л.;

ванилия - 1 ч.л.

За крема:

крема сирене - 400 г;

заквасена сметана - 200 г;

захар - 120 г;

яйца - 2 бр.;

ванилия - 1 ч.л.;

царевично нишесте - 1 с.л.

За плънката:

кайсии - 500 г;

пудра захар - 2 с.л.;

мента - за декорация.

Начин на приготвяне:

За приготвянето на маслената основа първо се смесват брашното, бакпулверът и захарта. Добавя се студеното масло, нарязано на малки кубчета, и сместа се претрива с пръсти, докато стане на фини трохи. След това се добавят яйцето и ванилията и се омесва меко тесто.

Тестото се оформя на топка, увива се във фолио и се оставя в хладилник за около 30 минути.

През това време се приготвя кремът. В голяма купа се разбиват крема сиренето и захарта до гладка смес. Добавят се яйцата едно по едно, след това заквасената сметана, ванилията и нишестето. Кремът трябва да стане гладък, пухкав и без бучки.

Кайсиите се измиват добре, разрязват се на половинки и костилките се отстраняват внимателно. Ако плодовете са по-големи, могат да се нарежат на четвъртинки.

Охладеното тесто се разточва и се разпределя във форма за тарт или ниска форма за чийзкейк, като се оформят и бордове. Основата леко се надупчва с вилица и се запича за кратко във фурната, докато стане леко златиста.

След това върху основата се излива кремът и отгоре се подреждат кайсиите. Десертът се пече в предварително загрята фурна на умерена температура, докато кремът стегне, а кайсиите леко се карамелизират по краищата.

След изпичане сладкишът се оставя да се охлади напълно, за да може кремът да стане още по-нежен и стабилен. Преди сервиране се поръсва с пудра захар и се украсява с листенца мента.

Кайсиевият чийзкейк се сервира добре охладен с кафе, чай или ванилов сладолед. Подходящ е за летни следобеди и празнични поводи. Съхранява се в хладилник до 4 дни, покрит добре, за да запази свежестта и кремообразната си текстура.