Рецепта на деня: Чийзкейк с пресни кайсии
  Тема: Какво да сготвя

27 Май, 2026 10:05 434 3

  • чийзкейк-
  • кайсии-
  • крема сирена-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Комбинацията между леко киселите кайсии и кремообразния пълнеж създава изключително балансиран вкус

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 250 г;
  • масло - 120 г;
  • захар - 60 г;
  • яйце - 1 бр.;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.

За крема:

  • крема сирене - 400 г;
  • заквасена сметана - 200 г;
  • захар - 120 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • царевично нишесте - 1 с.л.

За плънката:

  • кайсии - 500 г;
  • пудра захар - 2 с.л.;
  • мента - за декорация.

Начин на приготвяне:

За приготвянето на маслената основа първо се смесват брашното, бакпулверът и захарта. Добавя се студеното масло, нарязано на малки кубчета, и сместа се претрива с пръсти, докато стане на фини трохи. След това се добавят яйцето и ванилията и се омесва меко тесто.

Тестото се оформя на топка, увива се във фолио и се оставя в хладилник за около 30 минути.

През това време се приготвя кремът. В голяма купа се разбиват крема сиренето и захарта до гладка смес. Добавят се яйцата едно по едно, след това заквасената сметана, ванилията и нишестето. Кремът трябва да стане гладък, пухкав и без бучки.

Кайсиите се измиват добре, разрязват се на половинки и костилките се отстраняват внимателно. Ако плодовете са по-големи, могат да се нарежат на четвъртинки.

Охладеното тесто се разточва и се разпределя във форма за тарт или ниска форма за чийзкейк, като се оформят и бордове. Основата леко се надупчва с вилица и се запича за кратко във фурната, докато стане леко златиста.

След това върху основата се излива кремът и отгоре се подреждат кайсиите. Десертът се пече в предварително загрята фурна на умерена температура, докато кремът стегне, а кайсиите леко се карамелизират по краищата.

След изпичане сладкишът се оставя да се охлади напълно, за да може кремът да стане още по-нежен и стабилен. Преди сервиране се поръсва с пудра захар и се украсява с листенца мента.

Опитайте също и други летни десерти с кайсии, плодови тартове и домашни чийзкейкове, които впечатляват с нежен вкус и аромат.

Кайсиевият чийзкейк се сервира добре охладен с кафе, чай или ванилов сладолед. Подходящ е за летни следобеди и празнични поводи. Съхранява се в хладилник до 4 дни, покрит добре, за да запази свежестта и кремообразната си текстура, пише gotvach.bg.


