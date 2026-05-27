Новини
Любопитно »
27 май 1703 г.: Цар Петър I Велики основава град Санкт Петербург

27 май 1703 г.: Цар Петър I Велики основава град Санкт Петербург

27 Май, 2026 10:41 884 7

  • санкт петербург-
  • основава-
  • петър i

Градът е наречен Санкт Петербург в чест на Свети Петър — небесния покровител на царя-основател

27 май 1703 г.: Цар Петър I Велики основава град Санкт Петербург - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 27 май 1703 г. (16 май по стар стил) руският цар Петър I Велики основава Санкт Петербург. Градът е създаден с цел да бъде стратегическа крепост и модерен търговски център, осигуряващ на Русия излаз на Балтийско море — прословутия „прозорец към Европа“.

За официална рождена дата на града се счита полагането на основите на Петропавловската крепост на Заячия остров. Мястото се намира в устието на река Нева, на територия, току-що отвоювана от Швеция по време на Великата северна война. Градът е наречен Санкт Петербург в чест на Свети Петър — небесният покровител на царя-основател. Първоначалното звучене е повлияно от нидерландския език (Sankt-Pieterburch), тъй като Петър I е силно впечатлен от културата и корабостроенето в Нидерландия.

Строителството се извършва в изключително негостоприемна, блатиста и влажна местност. За пресушаването и изграждането на каналите са мобилизирани десетки хиляди селяни, занаятчии и войници от цялата страна. Поради глад, болести и суровия климат умират хиляди работници, което ражда легендата, че градът е „построен върху кости“.

Петър I лично чертае първите планове за развитие на града. Само 9 години след основаването си, през 1712 г., Санкт Петербург официално става новата столица на Руското царство, заменяйки Москва. Той запазва този статут в продължение на повече от два века.

Градът променя официалното си име три пъти през XX век: Санкт Петербург (1703 – 1914), Петроград (1914 – 1924) — русифицирано име след избухването на Първата световна война. Ленинград (1924 – 1991) — в чест на Владимир Ленин след неговата смърт.

Историческото име Санкт Петербург е възстановено през 1991 г. след референдум и разпадането на СССР.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    3 5 Отговор
    Опита се да ги цивилизова царя , но не можа ....останаха си в тинята и грязта завинаги !!!

    Коментиран от #3, #5

    11:12 27.05.2026

  • 3 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Ти понеже произлизаш от тинята затова си информиран...

    11:33 27.05.2026

  • 4 Къдър Юкселов

    1 3 Отговор
    При един бъдещ разпад на Русия, очаквам това да стане самостоятелен град-държава.

    11:40 27.05.2026

  • 5 Възраждане

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Монголския блатен до Битък не подлежи на очовечаване - само Чука между рогите га управя

    Коментиран от #7

    12:03 27.05.2026

  • 6 володя

    0 0 Отговор
    Петър Първи е най-големия враг на Русия. По негово време населението намалява с 30%. Това е резултата от неговите "риформи" и "ивропизация"!

    12:14 27.05.2026

  • 7 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Възраждане":

    Молиш се на Монголското куче Тангра бе монголоиден татарино.
    Руснаците са викинги атпадъко

    12:38 27.05.2026