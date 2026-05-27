27 май 1703 г.: Цар Петър I Велики основава град Санкт Петербург

На 27 май 1703 г. (16 май по стар стил) руският цар Петър I Велики основава Санкт Петербург. Градът е създаден с цел да бъде стратегическа крепост и модерен търговски център, осигуряващ на Русия излаз на Балтийско море — прословутия „прозорец към Европа“.

За официална рождена дата на града се счита полагането на основите на Петропавловската крепост на Заячия остров. Мястото се намира в устието на река Нева, на територия, току-що отвоювана от Швеция по време на Великата северна война. Градът е наречен Санкт Петербург в чест на Свети Петър — небесният покровител на царя-основател. Първоначалното звучене е повлияно от нидерландския език (Sankt-Pieterburch), тъй като Петър I е силно впечатлен от културата и корабостроенето в Нидерландия.

Строителството се извършва в изключително негостоприемна, блатиста и влажна местност. За пресушаването и изграждането на каналите са мобилизирани десетки хиляди селяни, занаятчии и войници от цялата страна. Поради глад, болести и суровия климат умират хиляди работници, което ражда легендата, че градът е „построен върху кости“.

Петър I лично чертае първите планове за развитие на града. Само 9 години след основаването си, през 1712 г., Санкт Петербург официално става новата столица на Руското царство, заменяйки Москва. Той запазва този статут в продължение на повече от два века.

Градът променя официалното си име три пъти през XX век: Санкт Петербург (1703 – 1914), Петроград (1914 – 1924) — русифицирано име след избухването на Първата световна война. Ленинград (1924 – 1991) — в чест на Владимир Ленин след неговата смърт.

Историческото име Санкт Петербург е възстановено през 1991 г. след референдум и разпадането на СССР.