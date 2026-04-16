16 април 1946 г.: Сирия обявява своята независимост

На 16 април 1946 г. Сирия официално обявява своята национална независимост, а на 17 април, наричан там „Денят на евакуацията“ (Eid al-Jalaa) и честван до днес като национален празник, и последният френски войски напуска сирийска територия, което слага край на френския мандат в страната.
Пътят към обявяването на независимостта е белязан от десетилетия борба срещу френския мандат, дипломатически натиск и събитията от Втората световна война.
Основните етапи, довели до този момент, включват:
През 1941 г., по време на Втората световна война, сили на Свободна Франция и Великобритания навлизат в Сирия, за да отстранят администрацията на Виши. Генерал Жорж Катру обещава независимост на Сирия, която е официално провъзгласена през септември 1941 г., но Франция запазва де факто контрола си.
През 1945 г. Сирия става съосновател на Организацията на обединените нации (ООН), което ѝ осигурява международно правно признание като суверенна държава и формално прекратява френския мандат.
Напрежението ескалира през май 1945 г., когато френските сили бомбардират Дамаск след протести срещу продължаващото им присъствие. Под силен британски натиск и заплаха от военна интервенция, Франция е принудена да прекрати огъня и да се съгласи на изтегляне.
През декември 1945 г. е подписано споразумение за пълно изтегляне на британските и френските войски от Сирия и Ливан до началото на 1946 г.
След обявяването на пълната независимост на Сирия и изтеглянето на чуждите войски, държавата се управлява от Шукри ал-Куатли. Той е първият президент на независимата Първа сирийска република, като заема поста от 1943 г. до март 1949 г., когато е свален чрез военен преврат.
През следващите години, до 1963 г., Сирия преминава през серия от военни преврати. Сред ключовите фигури са Хюсни ал-Заим (извършил първия преврат през 1949 г.) и Сами ал-Хинауи. Между 1958 и 1961 г. Сирия е в съюз с Египет (Обединена арабска република) под управлението на Гамал Абдел Насър.
След преврат през 1963 г. на власт идва партията Баас.
Хафез ал-Асад поема властта през 1970 г. и управлява до смъртта си през 2000 г.. Башар ал-Асад наследява баща си и управлява до декември 2024 г., когато режимът му пада след мащабно настъпление на бунтовниците.
След падането на Асад Сирия навлиза в преходен период. Към момента временен президент е Ахмед ал-Шараа (известен преди с псевдонима Абу Мохамад ал-Джулани), който оглавява преходното правителство.
1 Гост
Коментиран от #5
21:18 16.04.2026
2 хаха
"Проучване установява, че евреите са генетични братя на палестинците, сирийците и ливанци
Дата: 9 май 2000 г.
Източник: Медицински център и медицински факултет на Нюйоркския университет"
Коментиран от #4, #8
21:20 16.04.2026
3 Сатана Z
"Още Сирия не е паднала" ама вече това е факт и войната ще опре скоро и до България .
21:34 16.04.2026
4 Абе
До коментар #2 от "хаха":За 500 години и ние станахме близки роднини с Анадолските зарзаватчии
21:37 16.04.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Гост":Бих използвал термина" френска окупация"
Коментиран от #9
21:58 16.04.2026
6 Реалист
21:59 16.04.2026
7 Учил съм по история
22:01 16.04.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "хаха":През Първата световна англичаните обещават на арабите , че ще имат голяма арабска държава,ако ги подкрепят срещу Турция. Филм има "Лорънс Арабски". След войната забравят обещанието и заедно с французите чертаят с линийка държави в цяла Африка. Имало било различно народи и племена, не им пукало. Ядяли , пиели и чертали.
Коментиран от #10
22:03 16.04.2026
9 Преди френската окупация
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Преди френската окупация е имало османско владичество или турско робство. Франция дефакто е освободила Сирия от турците.
22:03 16.04.2026
10 И до сега
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Като изключим опита на Ислямска държава и до сега арабите нямат никакво желание да се обединяват в единно държавно формирование.
Коментиран от #11
22:06 16.04.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "И до сега":Не слушай политиците. От лични контакти имам впечатления. Когато ги питаш от коя държава са, казват " аз съм арабин" Ние сме един народ и ти припомнят английското обещание.
22:10 16.04.2026