16 април 1946 г.: Сирия обявява своята независимост

16 Април, 2026 21:14

Пътят към обявяването на независимостта е белязан от десетилетия борба срещу френския мандат, дипломатически натиск и събитията от Втората световна война

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 16 април 1946 г. Сирия официално обявява своята национална независимост, а на 17 април, наричан там „Денят на евакуацията“ (Eid al-Jalaa) и честван до днес като национален празник, и последният френски войски напуска сирийска територия, което слага край на френския мандат в страната.

Пътят към обявяването на независимостта е белязан от десетилетия борба срещу френския мандат, дипломатически натиск и събитията от Втората световна война.

Основните етапи, довели до този момент, включват:

През 1941 г., по време на Втората световна война, сили на Свободна Франция и Великобритания навлизат в Сирия, за да отстранят администрацията на Виши. Генерал Жорж Катру обещава независимост на Сирия, която е официално провъзгласена през септември 1941 г., но Франция запазва де факто контрола си.

През 1945 г. Сирия става съосновател на Организацията на обединените нации (ООН), което ѝ осигурява международно правно признание като суверенна държава и формално прекратява френския мандат.

Напрежението ескалира през май 1945 г., когато френските сили бомбардират Дамаск след протести срещу продължаващото им присъствие. Под силен британски натиск и заплаха от военна интервенция, Франция е принудена да прекрати огъня и да се съгласи на изтегляне.

През декември 1945 г. е подписано споразумение за пълно изтегляне на британските и френските войски от Сирия и Ливан до началото на 1946 г.

След обявяването на пълната независимост на Сирия и изтеглянето на чуждите войски, държавата се управлява от Шукри ал-Куатли. Той е първият президент на независимата Първа сирийска република, като заема поста от 1943 г. до март 1949 г., когато е свален чрез военен преврат.

През следващите години, до 1963 г., Сирия преминава през серия от военни преврати. Сред ключовите фигури са Хюсни ал-Заим (извършил първия преврат през 1949 г.) и Сами ал-Хинауи. Между 1958 и 1961 г. Сирия е в съюз с Египет (Обединена арабска република) под управлението на Гамал Абдел Насър.

След преврат през 1963 г. на власт идва партията Баас.

Хафез ал-Асад поема властта през 1970 г. и управлява до смъртта си през 2000 г.. Башар ал-Асад наследява баща си и управлява до декември 2024 г., когато режимът му пада след мащабно настъпление на бунтовниците.

След падането на Асад Сирия навлиза в преходен период. Към момента временен президент е Ахмед ал-Шараа (известен преди с псевдонима Абу Мохамад ал-Джулани), който оглавява преходното правителство.


  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Френски Мандат, или Френско Иго? Аааа, фазани бедни!

    Коментиран от #5

    21:18 16.04.2026

  • 2 хаха

    1 1 Отговор
    Време е за ново "разграфяване" на целия регион... А и част от арабска измет трябва да бъде поразчистена. Била тя пислямска арабска или писсраелска арабска!

    "Проучване установява, че евреите са генетични братя на палестинците, сирийците и ливанци

    Дата: 9 май 2000 г.
    Източник: Медицински център и медицински факултет на Нюйоркския университет"

    Коментиран от #4, #8

    21:20 16.04.2026

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Абе,Ванга каза:
    "Още Сирия не е паднала" ама вече това е факт и войната ще опре скоро и до България .

    21:34 16.04.2026

  • 4 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    За 500 години и ние станахме близки роднини с Анадолските зарзаватчии

    21:37 16.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Бих използвал термина" френска окупация"

    Коментиран от #9

    21:58 16.04.2026

  • 6 Реалист

    0 0 Отговор
    ФАЩ И ционистите спонсорират терористични групировки с цел терор на населението в Африка и Близкия Изток.

    21:59 16.04.2026

  • 7 Учил съм по история

    1 0 Отговор
    Учил съм по история, че краят на Втората световна война слага край на колониалната система.

    22:01 16.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    През Първата световна англичаните обещават на арабите , че ще имат голяма арабска държава,ако ги подкрепят срещу Турция. Филм има "Лорънс Арабски". След войната забравят обещанието и заедно с французите чертаят с линийка държави в цяла Африка. Имало било различно народи и племена, не им пукало. Ядяли , пиели и чертали.

    Коментиран от #10

    22:03 16.04.2026

  • 9 Преди френската окупация

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Преди френската окупация е имало османско владичество или турско робство. Франция дефакто е освободила Сирия от турците.

    22:03 16.04.2026

  • 10 И до сега

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Като изключим опита на Ислямска държава и до сега арабите нямат никакво желание да се обединяват в единно държавно формирование.

    Коментиран от #11

    22:06 16.04.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "И до сега":

    Не слушай политиците. От лични контакти имам впечатления. Когато ги питаш от коя държава са, казват " аз съм арабин" Ние сме един народ и ти припомнят английското обещание.

    22:10 16.04.2026