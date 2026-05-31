ЦСКА се похвали с нова придобивка

Отборите от Академия ЦСКА вече разполагат с модерна GPS технология, похвалиха се от клуба.

„От този сезон юношеските отбори на „армейците“ започват работа с GPS системата Catapult – една от водещите технологии в съвременния футбол за проследяване, анализ и управление на физическото натоварване.

Академията вече разполага с 4 комплекта GPS системи Catapult-Vector, които ще бъдат използвани в различните възрастови групи по време на тренировки и мачове. Една от най-важните ползи е възможността за проследяване на оптималното натоварване на всеки футболист. GPS системата Catapult позволява да се вижда в реално време и след всяка тренировка на какво натоварване е подложен всеки състезател.

Данните ще помагат за изграждане на по-добър баланс между натоварване, възстановяване и развитие. Това е особено важно в детско-юношеския футбол, където играчите се намират в различни етапи на физическо израстване и имат различни индивидуални нужди“, поясниха от клуба.

Цялата футболна структура на ЦСКА - от първия отбор, през втория и третия отбор, до Академията - ще използва продуктите на Catapult в своя тренировъчен и състезателен процес.

Това е изключително важна стъпка, защото позволява изграждането на единен стандарт на работа във всички нива на клуба. Данните ще бъдат анализирани по обща методология, което ще улесни проследяването на развитието на футболистите и прехода им от юношеския към мъжкия футбол.

„За нас това е важна стъпка към изграждането на модерна футболна Академия, в която талантът, трудът, науката и технологиите вървят заедно“, заявиха още от клуба.