Иван Таков: Линията на метрото до Арена 8888 няма да е готова за "Евровизия" 2027

31 Май, 2026 16:40 1 381 24

"Ако София бъде избрана за домакин, което мисля, че е много вероятно, тогава наистина ще трябва да се положат много усилия," каза той и допълни, че целта е да се избегне излишно напрежение между гражданите и столичаните, чието забързано ежедневие върви по друг дневен ред, а не се уповава на "Евровизия", коментира председателят на групата на БСП в СОС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към датата на провеждане на "Евровизия" 2027 догодина, по моя информация, линията на метрото до Арена 8888" няма да е стигнала до там, въпреки че се работи усилено. Все пак в София има достатъчно други транспортни опции, които да осигурят нормалното придвижване в града. Това заяви в ефира на Радио ФОКУС в предаването "Метроном" председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков.

Таков е и председател на комисията по транспорта. Той заяви, че освен на държавно ниво да е създадена комисия за организацията, в Столичния общински съвет също се прави подготовка.

"Ако София бъде избрана за домакин, което мисля, че е много вероятно, тогава наистина ще трябва да се положат много усилия," каза той и допълни, че целта е да се избегне излишно напрежение между гражданите и столичаните, чието забързано ежедневие върви по друг дневен ред, а не се уповава на "Евровизия".

Таков апелира по време на организацията за конкурса комуникацията между общинския съвет, кмета и различните институции да бъде на високо ниво.

"Мисля, че тук наистина ще трябва много добра комуникация, за да се проведе едно такова мащабно събитие и то на необходимото ниво," каза той.

"София разполага с наистина сериозен ресурс от различни видове транспорт и транспортни средства, за да може да осигури нормалното придвижване до и от евентуално Арена "8888", което вероятно е единственият подходящ терен за провеждане на такова събитие," добави Таков.

На въпрос как ще се решат проблемите с наземния транспорт догодина, той заяви:

"Това вече е големият въпрос, който не е пряко свързан с провеждането на "Евровизия" и върху който вече две години и половина в Комисията по транспорт се опитвам с ускорени темпове да го вкарам в дневния ред – както на кмета, така и на администрацията, за да започнат нещата да се случват. Защото още в началото на мандата, с пълно единодушие, Общинският съвет прие програма за подмяна на наземния градски транспорт - автобуси, тролейбуси, трамваи, електробуси – за над един милиард лева," каза Таков.

Общинският съветник добави, че голяма част от процедурите вече са проведени – за нови трамваи, тролейбуси и автобуси.

"За съжаление, нещата с финансирането се бавят. Ноември месец дадохме задача на кмета на столицата да търси различни възможности, включително съвместно финансиране за изпълнението на част от тези поръчки. За съжаление, шест месеца по-късно все още нямаме конкретика. В последното заседание на общинския съвет повдигнах този въпрос, защото след като имаме избрани изпълнители за доставка на трамваи и тролейбуси, има срок, в който ако договорите не се подпишат и авансите не се платят, поръчките ще трябва да се провеждат наново. А една такава мащабна поръчка отнема година, година и половина. Изразих на заседанието на общинския съвет моето притеснение, че ако продължаваме така, в този мандат няма да бъде доставено нито едно превозно средство. Особено при трамваите, където от поръчката до доставката минават между 2 и 3 години."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 7 Отговор
    Голям праз!

    Коментиран от #12

    16:42 31.05.2026

  • 2 Факт!

    19 3 Отговор
    Бесепарите Таков, Стойнев, Гуцанов и Добрев са едно и също нещо с крадливите глутници на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #6

    16:47 31.05.2026

  • 3 арена буци

    15 0 Отговор
    арена шиши, арена таки, арена пепи..... това са подходящи имена за такива големи зали

    16:50 31.05.2026

  • 4 Юлий Цезар

    9 6 Отговор
    А линията на метрото не е ли преди всичко за удобство на хората .....?! Какво общо има някакво нагласено музикално шоу което отклонява вниманието на народа от сьществените проблеми ?! Вековете се вьртят но методите са си сьщите

    16:54 31.05.2026

  • 5 Кусур

    2 2 Отговор
    ти Евровизия ?!

    16:58 31.05.2026

  • 6 Пуууу

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт!":

    Този е един от ликвидаторите на БСП, прОдал идеите и саможертвата на дедите си!

    17:03 31.05.2026

  • 7 Евровизия !

    4 1 Отговор
    Си Има Организатори !

    Да се Оправят !

    Не мисля Че !

    Тя Може Да Бъде !

    Приоритет !

    Коментиран от #8

    17:03 31.05.2026

  • 8 Трябва ти Ръст На Производството !

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евровизия !":

    И Това може да стане !

    Само по Един Начин !

    17:05 31.05.2026

  • 9 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Ми организирайте се на денонощни смени и си оправете коччинката. Няма да ни излагате пред чужденците яя

    17:09 31.05.2026

  • 10 Софето

    5 3 Отговор
    Какво метро, София прилича на надземен паркинг.
    Не ви ли е срам…

    17:11 31.05.2026

  • 11 Стига дава акъл

    6 1 Отговор
    До вчера си траеше
    Късно е за изява
    Пада доверието към тебе

    17:14 31.05.2026

  • 12 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От твоите червеникави другари друго не може да се очаква освен праз - кога голям, кога по-малък.

    17:15 31.05.2026

  • 13 Сийка

    1 4 Отговор
    Предлагам от СОС да възложат на кметството да купи хеликоптери 6-7 броя. Кмета да намери пари и пилоти. С тях министрите, депутатите и техните семейства да ходят по концерти . Да бъде прокаран тунел от Бояна до Арената за Президента и Премиера. След Е.визията да бъде затрупан, защото няма разрешение за строеж.

    17:16 31.05.2026

  • 14 Какво

    2 4 Отговор
    като не е готова за прайда. Сиган

    17:18 31.05.2026

  • 15 1488

    3 4 Отговор
    вместо с евровизия догодина, столичани ще бъдат зарадвани със заря, за сметка на рф

    17:20 31.05.2026

  • 16 Не можа

    4 0 Отговор
    да пробута сиган за кмет

    17:28 31.05.2026

  • 17 Метрото не е шосе

    4 1 Отговор
    Метрото не е шосе, за да стигне донякъде, а след това да продължи. Изгражда се на участъци, обхващащи няколко метростанции. На последната метростанция влакчето може да смени коловоза и да се върне по другия. Ще чакаме. Евровизията не влизаше в плановете на Метрополитена.

    17:29 31.05.2026

  • 18 Макс

    1 7 Отговор
    Защо трябва да е София ? Нека е Варна , още повече че това е градът на Дара .

    17:31 31.05.2026

  • 19 Сийка

    2 2 Отговор
  • 20 Хейт

    5 0 Отговор
    Хахаха! На това му се вика "българска работа". Няма ли да се понапънете малко?

    17:35 31.05.2026

  • 21 Честита прическа

    1 0 Отговор
    Нищо, нищо, той Ефтиме ако трябва на гръб ще ги носи или на базис, а може и рикши да купи все едно. Важното е да изглежда, че сме пръснали 10 милиона, пък иначе Тинчето ще го организира по шуро-баджанашки 😉

    17:39 31.05.2026

  • 22 Цвете

    5 0 Отговор
    ТАКОВ, НЕ ДАЛИ ЩЕ СЕ СЛУЧИ В БЪЛГАРИЯ ЕВРОВИЗИЯ, А ТЯ Е НА ПЪТ, НО ЯВНО ТИ СИ ИЗВЪН ПЪТЯ, КАКТО ВИНАГИ. НЕ БЕРИ ГРИЖА ЗА МЕТРОТО, КОГАТО СЪРЦЕТО Е ШИРОКО ОТВОРЕНО ЗА ГОСТИ, ВИНАГИ СЕ НАМИРА ТРАНСПОРТ, ЗА ДА БЪДАТ ПОДОБАВАЩО ПОСРЕЩНАТИ.ТИ ИЗОБЩО КАКВО СВЪРШИ ЗА ВСИЧКИТЕ ТИ ГОДИНИ ПРЕБИВАВАЩ В КМЕТСТВОТО? А ЗАПЛАТАТА Е ПОЛУЧАВАШ ,НАЛИ? 🤔🤷‍♀️🤦‍♂️🤷‍♀️🤔

    17:45 31.05.2026

  • 23 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    1 1 Отговор
    Хотели колкото искаш
    Ядене ,пиене на крем
    Бая сгодни женици
    Дискотеки, нощни клубове
    Купон нон стоп
    Пък и плажа е огромен
    Да са въргалят пияните
    И друсаните. Залата в Бургас.

    18:00 31.05.2026

  • 24 Този

    2 0 Отговор
    индивид,както и целия му род е крайно вреден за България !

    18:13 31.05.2026

