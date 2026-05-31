Иван Таков: Линията на метрото до Арена 8888 няма да е готова за "Евровизия" 2027

Към датата на провеждане на "Евровизия" 2027 догодина, по моя информация, линията на метрото до Арена 8888" няма да е стигнала до там, въпреки че се работи усилено. Все пак в София има достатъчно други транспортни опции, които да осигурят нормалното придвижване в града. Това заяви в ефира на Радио ФОКУС в предаването "Метроном" председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков.

Таков е и председател на комисията по транспорта. Той заяви, че освен на държавно ниво да е създадена комисия за организацията, в Столичния общински съвет също се прави подготовка.

"Ако София бъде избрана за домакин, което мисля, че е много вероятно, тогава наистина ще трябва да се положат много усилия," каза той и допълни, че целта е да се избегне излишно напрежение между гражданите и столичаните, чието забързано ежедневие върви по друг дневен ред, а не се уповава на "Евровизия".

Таков апелира по време на организацията за конкурса комуникацията между общинския съвет, кмета и различните институции да бъде на високо ниво.

"Мисля, че тук наистина ще трябва много добра комуникация, за да се проведе едно такова мащабно събитие и то на необходимото ниво," каза той.

"София разполага с наистина сериозен ресурс от различни видове транспорт и транспортни средства, за да може да осигури нормалното придвижване до и от евентуално Арена "8888", което вероятно е единственият подходящ терен за провеждане на такова събитие," добави Таков.

На въпрос как ще се решат проблемите с наземния транспорт догодина, той заяви:

"Това вече е големият въпрос, който не е пряко свързан с провеждането на "Евровизия" и върху който вече две години и половина в Комисията по транспорт се опитвам с ускорени темпове да го вкарам в дневния ред – както на кмета, така и на администрацията, за да започнат нещата да се случват. Защото още в началото на мандата, с пълно единодушие, Общинският съвет прие програма за подмяна на наземния градски транспорт - автобуси, тролейбуси, трамваи, електробуси – за над един милиард лева," каза Таков.

Общинският съветник добави, че голяма част от процедурите вече са проведени – за нови трамваи, тролейбуси и автобуси.

"За съжаление, нещата с финансирането се бавят. Ноември месец дадохме задача на кмета на столицата да търси различни възможности, включително съвместно финансиране за изпълнението на част от тези поръчки. За съжаление, шест месеца по-късно все още нямаме конкретика. В последното заседание на общинския съвет повдигнах този въпрос, защото след като имаме избрани изпълнители за доставка на трамваи и тролейбуси, има срок, в който ако договорите не се подпишат и авансите не се платят, поръчките ще трябва да се провеждат наново. А една такава мащабна поръчка отнема година, година и половина. Изразих на заседанието на общинския съвет моето притеснение, че ако продължаваме така, в този мандат няма да бъде доставено нито едно превозно средство. Особено при трамваите, където от поръчката до доставката минават между 2 и 3 години."