Новини
Любопитно »
5 май 1992 г. Крим обявява независимост

5 май 1992 г. Крим обявява независимост

5 Май, 2026 12:16 792 10

  • крим-
  • независимост-
  • история-
  • ссср-
  • украйна

На този ден Върховният съвет на Крим приема „Акт за провъзгласяване на държавна самостоятелност на Република Крим“

5 май 1992 г. Крим обявява независимост - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Обявяването на независимостта на Крим на 5 май 1992 г. е ключов момент в периода на политическа нестабилност след разпадането на СССР, белязан от напрежение между местната власт в Симферопол и централната власт в Киев.

На този ден Върховният съвет на Крим приема „Акт за провъзгласяване на държавна самостоятелност на Република Крим“. Декларацията е приета с мнозинство (около 118 гласа „за“), като тя предвижда Крим да стане суверенна държава.

Заедно с акта е насрочен общокримски референдум за 2 август 1992 г., който да потвърди независимостта.

Само ден по-късно, на 6 май, парламентът приема нова Конституция.

На 13 май 1992 г. Върховната рада на Украйна обявява акта за независимост за противоконституционен и поставя ултиматум за неговата отмяна до 20 май.

Руският президент Борис Елцин по това време заема пасивна позиция, тъй като е зает с вътрешни икономически реформи и не желае конфликт с Киев.

Изправен пред заплахата от директна намеса на Киев, парламентът в Крим отменя акта за независимост на 22 май 1992 г. и отлага референдума.

През юни същата година е постигнато споразумение, според което Крим остава в състава на Украйна като Автономна република Крим със специален икономически и политически статут.

Така под натиск в конституцията е добавена клауза, че Крим е „част от Украйна“, макар и със статут на широка автономия и собствени правомощия за външни отношения и гражданство.

Тази версия на Конституцията от 1992 г. по-късно се превръща в политически символ и е един от въпросите в референдума през 2014 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 8 Отговор
    румен до една година връща лева, казармата и излизаме от нато и ес

    Коментиран от #6, #10

    12:17 05.05.2026

  • 2 Браво!

    14 2 Отговор
    Този текст го пратете на Урсула, Кая, Макарон, Тръмп, Стармито и Борето, Мерц и т.н. Може и на Зеления.

    12:27 05.05.2026

  • 3 Григор

    3 1 Отговор
    Пак спите! Оставете Крим, а дайте декларацията на министерството на отбраната на Русия. Тя е важна и може да промени много неща в световен мащаб. Не виждате ли, че играта в Украйна загрубява и никой не може да каже какво ще се случи?

    12:27 05.05.2026

  • 4 зИленски

    3 2 Отговор
    КАКТО ОБЕЩАХ ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ ЩЕ СЕ КЪПЯ НА ПЛАЖА В КРИМ
    УПС....

    12:30 05.05.2026

  • 5 Мдаа

    6 2 Отговор
    Руското военно министерство предупреди всички чужденци и посолства да се изнесат незабавно от Киев, ако искат да не пострадат!!!

    Путин чакаше подходящ повод и зеленото безмозъчно фашизоидно еврейче побърза да му го даде!!! Какво по-хубаво от това!?

    Мдаа ...

    12:32 05.05.2026

  • 6 По-вероятно

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Е до една година да те настанят в психото.

    12:39 05.05.2026

  • 7 Сталин

    4 3 Отговор
    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    12:41 05.05.2026

  • 8 Точен

    6 1 Отговор
    Крим е руски, а щом сме братушки с русите, значи е и български. Никога не е бил украински, бил е гръцки, турски, татарски, хазарски, български, но никога не е бил украински.

    12:44 05.05.2026

  • 9 Смър за евро-атлантидите

    1 1 Отговор
    Смър за украйна и украинците

    13:02 05.05.2026

  • 10 Относно Крим

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Какво се оказа, крушката си има опашка.

    13:10 05.05.2026