Камелия смая феновете си с обяснение в любов към Цветин (СНИМКА)

Поп фолк ветеранката Камелия смая мрежата с проникновено любовно обяснение отправено към мъжа на живота ѝ Цветин, а последователите и приятелите ѝ останаха разтопени от милите думи на певицата.
"Честит рожден ден, ЛЮБОВ МОЯ. Още помня онзи миг, когато погледите ни се срещнаха. И нашата приказка започна. Израснахме заедно в радости и трудности, но с любов. Благодаря ти за всяка една секунда. Ти си ми всичко.
Обичам те, сладко татенце", написа Огън момичето на поп фолка, с което си спечели хиляди топли реакции, най-топлата остава за получателя на искреното послание.
Припомняме, че Камелия и Цветин станаха родители за първи път навръх Великден през 2023 г., когато се появи синът им Баян. Две години по-късно семейството се увеличи и с дъщеря им Касия, чиято поява певицата обяви през септември 2025 г., а наскоро отпразнуваха първия рожден ден на момиченцето.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антифен
09:55 18.04.2026
7 Идън
10:22 18.04.2026
8 ефрейтор
10:23 18.04.2026
9 Вдигни и развей
До коментар #7 от "Идън":И няколко флага, за да стане съвсем Бг - мамско! Всяка жена иска да чува, че е обичана. Това, че ти не го чуваш не е правло, а незачитане!
10:34 18.04.2026
12 И тия заострени нокти са ... грозни
10:52 18.04.2026
13 Идън
До коментар #9 от "Вдигни и развей":Научи се да пишеш и да осмисляш правилно написан текст. Имаш проблем.
11:12 18.04.2026
