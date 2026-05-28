Фронтменът на Creedence Clearwater Revival Джон Фогърти празнува своя 81-ви рожден ден

Фронтменът, вокалист и основен двигател на Creedence Clearwater Revival Джон Фогърти празнува днес, 28 май, своя 81-ви рожден ден. Той създава едни от най-великите рок класики в историята.

Ето най-любопитните и малко известни факти за живота и кариерата на музикалната легенда:

Съден е за това, че звучи като... себе си

Това е един от най-абсурдните правни казуси в музикалната история. Тъй като Фогърти губи правата върху песните на Creedence Clearwater Revival заради заробващ договор с продуцента Сол Зенц, през 1985 г. той издава соловото парче „The Old Man Down the Road“. Зенц го съди за плагиатство, твърдейки, че песента копира хита на Creedence Clearwater Revival „Run Through the Jungle“ (написан също от Фогърти). Джон трябва да доказва в съда с китара в ръка, че просто има свой уникален стил на свирене и композиране. Музикантът печели делото.

Военна служба по време на Виетнамската война

Въпреки че пише някои от най-мощните антивоенни химни на епохата, Фогърти всъщност служи в армията. През 1966 г. той е мобилизиран в Сухопътните войски на САЩ. Преминава обучение като специалист по доставки и служи в бази в Джорджия и Калифорния. Уволнен е през 1968 г., точно преди Creedence Clearwater Revival да избухнат на световната сцена. Този опит вдъхновява написването на шедьовъра „Fortunate Son“.

Написва „Proud Mary“ в деня на уволнението си

Легендарната песен „Proud Mary“ се ражда буквално часове след като Фогърти получава документите си за почетно уволнение от армията. Прибирайки се у дома, той е толкова щастлив, че сяда на верандата и композира рифа и текста на парчето, което по-късно става огромен хит и за Тина Търнър.

Враждата с брат му Том Фогърти

Успехът на Creedence Clearwater Revival е помрачен от тежки вътрешни конфликти. Братът на Джон – Том Фогърти (ритъм китарист на групата), напуска през 1971 г., уморен от тоталния творчески контрол на Джон. Отношенията им се влошават до такава степен, че двамата почти не си говорят до смъртта на Том през 1990 г. Джон признава в автобиографията си, че най-много съжалява за това, че не са успели да се помирят.

25-годишен бойкот на собствените си песни

След разпадането на Creedence Clearwater Revival и последвалите съдебни битки, Фогърти е толкова огорчен от факта, че Сол Зенц печели милиони от неговата музика, че отказва да свири песните на Creedence на живо в продължение на близо 25 години. Той нарушава това самоналожено наказание едва през 1987 г. по настояване на Боб Дилън, който му казва: „Ако не ги свириш ти, хората ще си мислят, че това са песни на Тина Търнър“.

Спечели обратно правата си след 50 години борба

В началото на 2023 г. Джон Фогърти най-накрая постигна историческа победа. Той успя да изкупи обратно мажоритарния дял от правата върху световните излъчвания на песните на Creedence Clearwater Revival от Concord Music Group. С това приключи една от най-дългите и мъчителни битки за авторски права в историята на рокендрола.