Учени разработиха лекарство, удължаващо живота на кучетата поне с година

Биотехнологична компания от Сан Франциско разработва експериментално лекарство, което има потенциала да удължи живота на възрастни кучета, като същевременно подобри качеството им на живот. Продуктът, обозначен като LOY-002, представлява ежедневна дъвчаща таблетка, насочена към забавяне на процесите на стареене.
Механизмът на действие се основава на въздействие върху метаболитни нарушения – един от основните фактори, свързани с развитието на възрастово обусловени заболявания като артрит, онкологични състояния и когнитивен спад. Лекарството имитира ефектите на калорийното ограничение, без да изисква промени в хранителния режим на животните.
Клиничното проучване, известно като STAY Study, включва над 1300 кучета в 72 ветеринарни клиники на територията на САЩ. Участниците са разпределени в групи, получаващи активното вещество или плацебо, като състоянието им се наблюдава в продължение на години.
Според д-р Бренан Макензи, директор по ветеринарна медицина в компанията разработчик, целта е да се установи дали терапията може да удължи живота на животните с поне една година, както и да намали проявите на стареене и честотата на свързаните с възрастта заболявания.
Проучването, което вече продължава повече от две години, е планирано да се провежда минимум четири години. Междувременно лекарството е получило одобрение за безопасност от FDA, което отваря възможност за по-ранното му въвеждане на пазара при успешно преминаване на следващите регулаторни етапи.
Изследването е проектирано така, че да отчете разлика от поне една година в продължителността на живота между лекуваните животни и контролната група. За част от кучетата това би означавало увеличение на живота с приблизително 10 процента. Очаква се цената на терапията да бъде под 100 долара месечно.
Специалистите подчертават, че подходът е насочен към превенция – прилагане на лечението, докато животното е все още в добро здравословно състояние, вместо реакция след развитие на заболявания.
Средната продължителност на живота при кучетата варира според размера – между 8 и 15 години, като в отделни случаи животни достигат възраст над 20 години. Ветеринарните експерти отбелязват, че освен медикаментозните решения, ключови фактори за дълголетие остават балансираното хранене, редовните медицински прегледи и физическата активност.
Ако препаратът получи окончателно одобрение, това ще бъде първият случай на официално разрешено лекарство, насочено към забавяне на стареенето при животни, с потенциални последици и за бъдещи терапии при хора.
9 6135
С това сигурно върви и машина на времето за да може при еднакви условия да се сравни продължителността на живота с и без магическото хапче!
"прилагане на лечението, докато животното е все още в добро здравословно състояние"
С други думи на животно очакваме покупки за 1012100 (120,000) долара, и чиста печалба от над 119,000 като се има предвид какво слагаме в хапчето (нищо).
Комисия за защита на потребителите от измами?
