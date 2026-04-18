Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Учени разработиха лекарство, удължаващо живота на кучетата поне с година

Учени разработиха лекарство, удължаващо живота на кучетата поне с година

18 Април, 2026 19:13

  • кучета-
  • домашни любимци-
  • продължителност на живота-
  • години

Проектът е в начална фаза

Учени разработиха лекарство, удължаващо живота на кучетата поне с година - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Биотехнологична компания от Сан Франциско разработва експериментално лекарство, което има потенциала да удължи живота на възрастни кучета, като същевременно подобри качеството им на живот. Продуктът, обозначен като LOY-002, представлява ежедневна дъвчаща таблетка, насочена към забавяне на процесите на стареене.

Механизмът на действие се основава на въздействие върху метаболитни нарушения – един от основните фактори, свързани с развитието на възрастово обусловени заболявания като артрит, онкологични състояния и когнитивен спад. Лекарството имитира ефектите на калорийното ограничение, без да изисква промени в хранителния режим на животните.

Клиничното проучване, известно като STAY Study, включва над 1300 кучета в 72 ветеринарни клиники на територията на САЩ. Участниците са разпределени в групи, получаващи активното вещество или плацебо, като състоянието им се наблюдава в продължение на години.

Според д-р Бренан Макензи, директор по ветеринарна медицина в компанията разработчик, целта е да се установи дали терапията може да удължи живота на животните с поне една година, както и да намали проявите на стареене и честотата на свързаните с възрастта заболявания.

Проучването, което вече продължава повече от две години, е планирано да се провежда минимум четири години. Междувременно лекарството е получило одобрение за безопасност от FDA, което отваря възможност за по-ранното му въвеждане на пазара при успешно преминаване на следващите регулаторни етапи.

Изследването е проектирано така, че да отчете разлика от поне една година в продължителността на живота между лекуваните животни и контролната група. За част от кучетата това би означавало увеличение на живота с приблизително 10 процента. Очаква се цената на терапията да бъде под 100 долара месечно.

Специалистите подчертават, че подходът е насочен към превенция – прилагане на лечението, докато животното е все още в добро здравословно състояние, вместо реакция след развитие на заболявания.

Средната продължителност на живота при кучетата варира според размера – между 8 и 15 години, като в отделни случаи животни достигат възраст над 20 години. Ветеринарните експерти отбелязват, че освен медикаментозните решения, ключови фактори за дълголетие остават балансираното хранене, редовните медицински прегледи и физическата активност.

Ако препаратът получи окончателно одобрение, това ще бъде първият случай на официално разрешено лекарство, насочено към забавяне на стареенето при животни, с потенциални последици и за бъдещи терапии при хора.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 4 Отговор
    българите кучетата ги яли

    19:14 18.04.2026

  • 2 а лекарство за рак

    4 0 Отговор
    няма да измислят че нещо лечението е скъпо ???

    Коментиран от #4

    19:27 18.04.2026

  • 3 Фана Тик и го пусна

    1 3 Отговор
    Учените, които удължават мъките са садисти! Все едно да ти увеличат дистанцията на средни разстояние с още обиколка. Всичко е разчетено по стандарта, а "учените" се месят в нещо, което не разбират,

    19:28 18.04.2026

  • 4 Фана Тик и го пусна

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "а лекарство за рак":

    "Лечението" няма цена, цената е на мъчението.

    19:29 18.04.2026

  • 5 Олга

    1 3 Отговор
    Дали ще се предлага в Китай и Виетнам?

    Коментиран от #6

    19:47 18.04.2026

  • 6 Има си ред

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Олга":

    Там друга гилдия се занимава с живота на кучетата.

    19:50 18.04.2026

  • 7 Улична Превъзходна

    0 1 Отговор
    А ний от къде ще ги взимаме тези 100$

    19:57 18.04.2026

  • 8 Виетнамска торта с черешка

    2 2 Отговор
    Ние не ги оставяме да стареят,а и стари не са вкусни

    19:59 18.04.2026

  • 9 6135

    2 0 Отговор
    Мааайко мила!

    С това сигурно върви и машина на времето за да може при еднакви условия да се сравни продължителността на живота с и без магическото хапче!

    "прилагане на лечението, докато животното е все още в добро здравословно състояние"

    С други думи на животно очакваме покупки за 1012100 (120,000) долара, и чиста печалба от над 119,000 като се има предвид какво слагаме в хапчето (нищо).

    Комисия за защита на потребителите от измами?

    19:59 18.04.2026

  • 10 Прочел заглавието

    0 2 Отговор
    И се обзаложих КОЯ му е авторката и без да чета по надолу минах директно към коментара си...
    Разбира се...ПОЗНАХ !
    И не бе трудно...

    20:26 18.04.2026

  • 11 n√Варна

    2 2 Отговор
    И все пак – а за хората?

    Кога?

    20:34 18.04.2026