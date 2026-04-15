Домашните любимци подобряват психичното здраве на 83% от стопаните

Домашните любимци се превръщат във все по-важен фактор за психичното благополучие в съвременния начин на живот.

Данни от глобално проучване на YouGov сред над 30 000 души в 20 държави, проведено по поръчка на компаниите Mars и Calm – водещи в областта на психичното здраве, показват, че 83% от собствениците на домашни любимци споделят, че техните домашни любимци подобряват психичното им здраве, а 84% казват, че те им помагат да се чувстват по-спокойни в ежедневието си. Освен това по-голямата част от собствениците на домашни любимци (58%) предпочитат да прекарват време с тях, когато се чувстват стресирани. Въпреки това този ефект често се подценява и рядко се счита за реален фактор за психическото благополучие.

Ежедневни навици с дългосрочен ефект

Резултатите показват, че връзката между хората и домашните любимци оказва влияние най-вече чрез малки, но устойчиви ежедневни действия.

71% от стопаните казват, че любимците им ги насърчават да излизат по-често навън;

66% споделят, че прекарват по-малко време пред екраните;

74% разкриват, че любимците им помагат да спрат да премислят проблеми и „циклят“ върху едни и същи тревожни мисли“.

В контекста на нарастващия натиск върху психичното здраве – 45% от хората в 31 държави го определят като водещ здравен проблем, а над 300 милиона души по света живеят с тревожни разстройства – тези на пръв поглед малки навици придобиват все по-голямо значение.

В отговор на тези тенденции Mars развива глобалната програма PAWS (Pets and Wellbeing Study), която е една от най-мащабните дългосрочни изследвания, посветени на връзката между хората и домашните любимци. В началната си фаза тя обхваща над 35 000 участници в повече от 20 държави и създава солидна, глобално представителна база от данни.

Целта е да се измери как ежедневните взаимодействия с домашни любимци влияят върху психичното благополучие и да се предоставят научно обосновани насоки за здравеопазването, образованието и бизнеса.

Домашните любимци влизат и в работната среда

Нарастващият обем от данни показва, че ефектът от домашните любимци се пренася и в професионалния живот. Според проучване на CESAR, марка кучешка храна от портфолиото на Mars, над 90% от служителите, които водят кучетата си на работа - рядко срещана, но със сигурност интересна практика - споделят, че са имало по-добър работен ден, включително по-високо ниво на удовлетворение и усещане за баланс.

Домашните любимци се утвърждават като реален фактор за психичното благополучие – чрез малките, ежедневни навици, които създават. С натрупването на научни доказателства фокусът се измества към това тези ползи да бъдат по-добре разпознати и по-достъпни – чрез политики и среда, които отразяват начина, по който хората живеят днес.