Новини
Любопитно »
Домашните любимци подобряват психичното здраве на 83% от стопаните

Домашните любимци подобряват психичното здраве на 83% от стопаните

15 Април, 2026 18:01 439 4

  • домашни любимци-
  • кучета-
  • котки-
  • спокойствие-
  • психично здраве

Почти същия дял от анкетираните казват, че домашните им любимци им дават спокойствие

Домашните любимци подобряват психичното здраве на 83% от стопаните - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Домашните любимци се превръщат във все по-важен фактор за психичното благополучие в съвременния начин на живот.

Данни от глобално проучване на YouGov сред над 30 000 души в 20 държави, проведено по поръчка на компаниите Mars и Calm – водещи в областта на психичното здраве, показват, че 83% от собствениците на домашни любимци споделят, че техните домашни любимци подобряват психичното им здраве, а 84% казват, че те им помагат да се чувстват по-спокойни в ежедневието си. Освен това по-голямата част от собствениците на домашни любимци (58%) предпочитат да прекарват време с тях, когато се чувстват стресирани. Въпреки това този ефект често се подценява и рядко се счита за реален фактор за психическото благополучие.

Ежедневни навици с дългосрочен ефект

Резултатите показват, че връзката между хората и домашните любимци оказва влияние най-вече чрез малки, но устойчиви ежедневни действия.

  • 71% от стопаните казват, че любимците им ги насърчават да излизат по-често навън;

  • 66% споделят, че прекарват по-малко време пред екраните;

  • 74% разкриват, че любимците им помагат да спрат да премислят проблеми и „циклят“ върху едни и същи тревожни мисли“.

В контекста на нарастващия натиск върху психичното здраве – 45% от хората в 31 държави го определят като водещ здравен проблем, а над 300 милиона души по света живеят с тревожни разстройства – тези на пръв поглед малки навици придобиват все по-голямо значение.

В отговор на тези тенденции Mars развива глобалната програма PAWS (Pets and Wellbeing Study), която е една от най-мащабните дългосрочни изследвания, посветени на връзката между хората и домашните любимци. В началната си фаза тя обхваща над 35 000 участници в повече от 20 държави и създава солидна, глобално представителна база от данни.

Целта е да се измери как ежедневните взаимодействия с домашни любимци влияят върху психичното благополучие и да се предоставят научно обосновани насоки за здравеопазването, образованието и бизнеса.

Домашните любимци влизат и в работната среда

Нарастващият обем от данни показва, че ефектът от домашните любимци се пренася и в професионалния живот. Според проучване на CESAR, марка кучешка храна от портфолиото на Mars, над 90% от служителите, които водят кучетата си на работа - рядко срещана, но със сигурност интересна практика - споделят, че са имало по-добър работен ден, включително по-високо ниво на удовлетворение и усещане за баланс.

Домашните любимци се утвърждават като реален фактор за психичното благополучие – чрез малките, ежедневни навици, които създават. С натрупването на научни доказателства фокусът се измества към това тези ползи да бъдат по-добре разпознати и по-достъпни – чрез политики и среда, които отразяват начина, по който хората живеят днес.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    2 0 Отговор
    че са те, защото другите са въртоглави !

    18:03 15.04.2026

  • 2 Тия па !

    0 1 Отговор
    Сичкото кучелюбец и мачколюбец е изтрещело и залепило релетата!

    18:05 15.04.2026

  • 3 Тая

    0 1 Отговор
    Какво се е изопела до песо у кревато дали е нормално? И дали само се изопиня, или се и опиня?

    18:07 15.04.2026

  • 4 Все си мислех

    0 0 Отговор
    Че децата и внуците (особено) са по добри за психичното здраве

    18:21 15.04.2026