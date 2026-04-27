Лили Иванова отново празнува рождения си ден с въпросителен знак на тортата (СНИМКИ)

В петък вечерта Лили Иванова отбеляза рождения си ден с най-близките си приятели, като самата тя сподели няколко кадъра от празненството.
Голямата певица позира за кадрите по стилна бяла риза с блестящи елементи, а украсата зад нея включваше цветя и сребристи балони.
Празничната торта на Лили Иванова, покрита с много ягоди, изглеждаше апетитно, а върху нея традиционно беше забита една свещичка. Както и в предишни години и този път голямата ни звезда избра свещичката да е въпросителен знак, скривайки възрастта ѝ.
Според официалните източници Иванова навърши завидните 87 години на 24 април.
"Рожден ден с моите скъпи приятели!", написа легендата към празничните снимки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яхве
Коментиран от #15
14:02 27.04.2026
2 Батето
14:03 27.04.2026
3 Кво да издава
Няма живи съученици
14:03 27.04.2026
4 оспри
14:03 27.04.2026
5 УСА боклук
Коментиран от #11
14:04 27.04.2026
6 Деменция
Съчувствам и ...от възрастта е...
14:07 27.04.2026
7 ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА!!!!
14:10 27.04.2026
8 Дони
14:11 27.04.2026
9 .....
Коментиран от #13
14:12 27.04.2026
10 ЧУМЛЕК С ЯГОДИ
14:19 27.04.2026
11 ДА ОБИЧАЛА МЛАААДИ
До коментар #5 от "УСА боклук":КИТАРИСТИ......
14:20 27.04.2026
12 маке
14:21 27.04.2026
13 Хахаха
До коментар #9 от ".....":А пък сериалът "Докато свят светува" ще се излъчва до тогава.
14:36 27.04.2026
14 хмм
14:37 27.04.2026
15 Избягала?
До коментар #1 от "Яхве":Писмените източници не твърдяха ли, че е изгонена оттам за неподчинение?
14:40 27.04.2026