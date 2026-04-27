Лили Иванова отново празнува рождения си ден с въпросителен знак на тортата (СНИМКИ)

В петък вечерта Лили Иванова отбеляза рождения си ден с най-близките си приятели, като самата тя сподели няколко кадъра от празненството.

Голямата певица позира за кадрите по стилна бяла риза с блестящи елементи, а украсата зад нея включваше цветя и сребристи балони.

Празничната торта на Лили Иванова, покрита с много ягоди, изглеждаше апетитно, а върху нея традиционно беше забита една свещичка. Както и в предишни години и този път голямата ни звезда избра свещичката да е въпросителен знак, скривайки възрастта ѝ.

Според официалните източници Иванова навърши завидните 87 години на 24 април.

"Рожден ден с моите скъпи приятели!", написа легендата към празничните снимки.