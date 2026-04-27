Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лили Иванова отново празнува рождения си ден с въпросителен знак на тортата (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

27 Април, 2026 13:59

От години примата не издава на колко години става

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък вечерта Лили Иванова отбеляза рождения си ден с най-близките си приятели, като самата тя сподели няколко кадъра от празненството.

Голямата певица позира за кадрите по стилна бяла риза с блестящи елементи, а украсата зад нея включваше цветя и сребристи балони.

Празничната торта на Лили Иванова, покрита с много ягоди, изглеждаше апетитно, а върху нея традиционно беше забита една свещичка. Както и в предишни години и този път голямата ни звезда избра свещичката да е въпросителен знак, скривайки възрастта ѝ.

Според официалните източници Иванова навърши завидните 87 години на 24 април.

"Рожден ден с моите скъпи приятели!", написа легендата към празничните снимки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Яхве

    8 2 Отговор
    Лилит избяга от Едем преди няколко хиляди години, нищо че слага въпросителни по тортите!

    Коментиран от #15

    14:02 27.04.2026

  • 2 Батето

    7 3 Отговор
    1937 г догодина, ако е жива ще посреща 90 годишнина!

    14:03 27.04.2026

  • 3 Кво да издава

    14 1 Отговор
    Всички знаят на колко е

    Няма живи съученици

    14:03 27.04.2026

  • 4 оспри

    2 0 Отговор
    Това беше вчера.

    14:03 27.04.2026

  • 5 УСА боклук

    6 2 Отговор
    Колко ли свещи е духала

    Коментиран от #11

    14:04 27.04.2026

  • 6 Деменция

    6 3 Отговор
    Горката...сама си довлече това да не помни кога е родена...
    Съчувствам и ...от възрастта е...

    14:07 27.04.2026

  • 7 ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА!!!!

    7 1 Отговор
    Никой не може да отрече ролята й в далечното минало за развитието на българската забавна музика!!! Дано с напредването на възрастта й да проумее, че по добре да остане в спомените ни като Лили Иванова примата на БГ естрадата, отколкото с прозвището Баба Лили, което вече почти се е наложило!

    14:10 27.04.2026

  • 8 Дони

    4 0 Отговор
    Да е жива и здрава! Все пак тя е допринесла много за българската музика и затова някой да изобщо да знае за българската поп музика.

    14:11 27.04.2026

  • 9 .....

    4 0 Отговор
    Ванга казала, че ще пее, докато е жива.

    Коментиран от #13

    14:12 27.04.2026

  • 10 ЧУМЛЕК С ЯГОДИ

    2 0 Отговор
    ЗАГАДЪЧНА ТОРТА......

    14:19 27.04.2026

  • 11 ДА ОБИЧАЛА МЛАААДИ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "УСА боклук":

    КИТАРИСТИ......

    14:20 27.04.2026

  • 12 маке

    2 2 Отговор
    Родила се е по времето на сухия режим във ФАЩ...Баба Вуна...))))

    14:21 27.04.2026

  • 13 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    А пък сериалът "Докато свят светува" ще се излъчва до тогава.

    14:36 27.04.2026

  • 14 хмм

    0 0 Отговор
    Да се опитаме ли да познаем? 92?

    14:37 27.04.2026

  • 15 Избягала?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яхве":

    Писмените източници не твърдяха ли, че е изгонена оттам за неподчинение?

    14:40 27.04.2026