Героично корги поведе глутница от откраднати кучета на 17 км път към дома (ВИДЕО)

25 Март, 2026 14:58 829 5

Всички кучета били от съседни домове и отмъкнати, за да бъдат продадени на незаконен пазар за месо в Китай

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Случай с група от седем кучета в Североизточен Китай привлече вниманието на местни медии и стана хит в социалните мрежи, след като животните успяха да избягат от незаконен транспорт и да изминат десетки километри, движейки се като организирана глутница.

Инцидентът е регистриран в град Чанчун, провинция Дзилин, където по данни на местни източници кучетата са били откраднати от едно и също населено място. Смята се, че животните са били предназначени за нелегална търговия, включително и за пазари, свързвани с консумация на кучешко месо – практика, която в Китай не е изцяло забранена на национално ниво, но през последните години е обект на засилен обществен натиск и ограничения в отделни градове.

По все още не напълно изяснен начин животните успяват да избягат от транспортното средство, като според местни свидетелства това е станало по време на кратък престой или при лошо обезопасена клетка. След бягството те не се разпръсват, а се придвижват заедно в компактна група.

Видеокадри, разпространени в китайската платформа Douyin, показват как кучетата се движат по пътища и селски маршрути в продължение на два дни, изминавайки приблизително 17 километра. Особено внимание привлича поведението на малко корги, което според очевидци често застава начело на групата, спира и се обръща назад, сякаш проверява дали всички го следват.

Наблюдатели отбелязват, че глутницата е демонстрирала висока степен на координация, нетипична за случайно събрани животни. По-едрите кучета са се движели отстрани, а по-слаб или вероятно ранен екземпляр - немска овчарка, е бил държан в центъра на групата – поведение, което експерти по животинско поведение свързват с инстинктивни механизми за защита, характерни за социални видове.

Според ветеринарни специалисти подобна организираност може да се обясни с факта, че кучетата са се познавали предварително и са живели в близост, което е създало базово доверие помежду им. „Когато животните имат изградени социални връзки, вероятността да действат координирано в стресова ситуация е значително по-висока“, коментират местни експерти, цитирани от китайски медии.

След като историята набира популярност онлайн и достига милиони гледания, жители на района и доброволци започват да проследяват движението на кучетата чрез споделени кадри и сигнали. В рамките на координирани усилия, включващи местни власти и организации за защита на животните, всички седем кучета са открити и върнати на собствениците им.

По данни на ветеринарни прегледи животните са били в сравнително добро състояние, като са установени само леки наранявания, признаци на обезводняване и умора, но без сериозни травми. Възстановяването им е протекло бързо след завръщането в позната среда.

Случаят от Чанчун се вписва в по-широкия контекст на нарастващ обществен интерес в Китай към защитата на домашните животни. През последните години редица градове въведоха по-строги регулации срещу нелегалната търговия, а общественият натиск доведе до ограничаване на традиционни практики, свързвани с консумацията на кучешко месо.

Историята на кучетата, която изглежда сякаш извадена от филм, се превърна в абсолютна сензация онлайн. Хиляди потребители се възхищават на природните дадености на домашните кучета и ги дават за пример за издръжливост и единство в напечена ситуация на живот и смърт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    Трудно е да си куче по ония места!🐕

    15:02 25.03.2026

  • 2 Сила

    8 0 Отговор
    Животните и конкретно кучетата са по добри от хората и още по конкретно от 90% от "хората " в БГ то ...

    15:06 25.03.2026

  • 3 Това е обич

    1 3 Отговор
    Китайците обичат кучета.

    15:19 25.03.2026

  • 4 Типичните тъповати американски измислици

    2 1 Отговор
    С някакъв превъзбуден тон тоя американец съчинява как някакви кучета направили "подвиг" и извървели цели 17км за два дена.
    Само за сведение - вълците през зимата извървяват по 90км на денонощие, а ако не си дават много зор обикновено по 50км.
    Нещо не ми се връзва историята, че са ги гепали за ядене защото повечето от кучетата са малки.

    15:34 25.03.2026

  • 5 Авторката

    1 1 Отговор
    била ли е в глутницата?

    15:36 25.03.2026