Героично корги поведе глутница от откраднати кучета на 17 км път към дома (ВИДЕО)

Случай с група от седем кучета в Североизточен Китай привлече вниманието на местни медии и стана хит в социалните мрежи, след като животните успяха да избягат от незаконен транспорт и да изминат десетки километри, движейки се като организирана глутница.

Инцидентът е регистриран в град Чанчун, провинция Дзилин, където по данни на местни източници кучетата са били откраднати от едно и също населено място. Смята се, че животните са били предназначени за нелегална търговия, включително и за пазари, свързвани с консумация на кучешко месо – практика, която в Китай не е изцяло забранена на национално ниво, но през последните години е обект на засилен обществен натиск и ограничения в отделни градове.

По все още не напълно изяснен начин животните успяват да избягат от транспортното средство, като според местни свидетелства това е станало по време на кратък престой или при лошо обезопасена клетка. След бягството те не се разпръсват, а се придвижват заедно в компактна група.

Видеокадри, разпространени в китайската платформа Douyin, показват как кучетата се движат по пътища и селски маршрути в продължение на два дни, изминавайки приблизително 17 километра. Особено внимание привлича поведението на малко корги, което според очевидци често застава начело на групата, спира и се обръща назад, сякаш проверява дали всички го следват.

Наблюдатели отбелязват, че глутницата е демонстрирала висока степен на координация, нетипична за случайно събрани животни. По-едрите кучета са се движели отстрани, а по-слаб или вероятно ранен екземпляр - немска овчарка, е бил държан в центъра на групата – поведение, което експерти по животинско поведение свързват с инстинктивни механизми за защита, характерни за социални видове.

Според ветеринарни специалисти подобна организираност може да се обясни с факта, че кучетата са се познавали предварително и са живели в близост, което е създало базово доверие помежду им. „Когато животните имат изградени социални връзки, вероятността да действат координирано в стресова ситуация е значително по-висока“, коментират местни експерти, цитирани от китайски медии.

След като историята набира популярност онлайн и достига милиони гледания, жители на района и доброволци започват да проследяват движението на кучетата чрез споделени кадри и сигнали. В рамките на координирани усилия, включващи местни власти и организации за защита на животните, всички седем кучета са открити и върнати на собствениците им.

По данни на ветеринарни прегледи животните са били в сравнително добро състояние, като са установени само леки наранявания, признаци на обезводняване и умора, но без сериозни травми. Възстановяването им е протекло бързо след завръщането в позната среда.

Случаят от Чанчун се вписва в по-широкия контекст на нарастващ обществен интерес в Китай към защитата на домашните животни. През последните години редица градове въведоха по-строги регулации срещу нелегалната търговия, а общественият натиск доведе до ограничаване на традиционни практики, свързвани с консумацията на кучешко месо.

Историята на кучетата, която изглежда сякаш извадена от филм, се превърна в абсолютна сензация онлайн. Хиляди потребители се възхищават на природните дадености на домашните кучета и ги дават за пример за издръжливост и единство в напечена ситуация на живот и смърт.