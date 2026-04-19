Принц Уилям станал още по-безмилостен към брат си Хари

Напрежението между принц Уилям и принц Хари продължава да бъде сред най-коментираните теми около британското кралско семейство, като според редица анализатори и биографи разривът между двамата братя изглежда траен.

По данни на кралски експерти, цитирани в международни медии, наследникът на британския трон поддържа т.нар. „стена на мълчание“ спрямо по-малкия си брат и не проявява намерение за възстановяване на отношенията. Според тях двамата не са разговаряли от погребението на Елизабет II през 2022 г.

Британският анализатор Хелена Чард посочва, че поведението на принц Уилям не е емоционална реакция, а премислена стратегия. „Това не е загадка, а съзнателен избор. Той игнорира шума и е приключил с публичните конфликти“, коментира тя. По думите ѝ бъдещият крал отдава изключително значение на лоялността и трудно прощава действия, които възприема като предателство.

Сходна позиция изразява и кралският наблюдател Ричард Фицуилямс, според когото принцът на Уелс гледа на брат си като на „напълно ненадежден“. Други източници, включително журналистката Роя Никха, отбелязват, че Уилям е склонен да помни дълго подобни конфликти и ясно очертава граници в отношенията си.

Разривът между двамата братя се задълбочи след решението на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл да се оттеглят от активните си кралски задължения през 2020 г. Двойката се установи в САЩ, а последвалите интервюта, документални продукции и мемоарната книга на Хари „Резервният“ допълнително изостриха отношенията с кралското семейство.

Авторът и кралски редактор Ръсел Майърс, в книгата си „William & Catherine“, подчертава, че различията между двамата братя имат по-дълбоки корени. „Става дума за класическата дилема „наследникът и резервата“. Уилям е възпитаван с ясното съзнание за бъдещата си роля на крал, докато Хари често е бил оставен да търси собствен път“, посочва той.

Според редица анализи напрежението е започнало да се засилва още през 2016 г., когато Хари започва връзката си с Меган Маркъл. Принц Уилям, по информация на източници, е изразил притеснения относно бързото развитие на отношенията и е препоръчал на брат си да не прибързва с брака. Това предупреждение обаче било възприето от Хари като липса на подкрепа.

Съпругата на Уилям, Кейт Мидълтън, по данни на Майърс, е играла ролята на посредник в опитите за запазване на връзката между братята. Тя е подкрепяла усилията за диалог, включително в периода след интервюто на Хари и Меган пред Опра Уинфри през 2021 г., което предизвика глобален отзвук. В официалната реакция на двореца тогава бе използвана формулировката „спомените може да се различават“, за която се твърди, че Кейт е имала ключова роля.

Въпреки това, според експертите, щетите върху отношенията вече са били нанесени. „За Уилям и Катрин начинът, по който Хари и Меган напуснаха семейството, бе дълбоко болезнен“, отбелязва Майърс.

Анализаторите са единодушни, че подходът на принца на Уелс е насочен към защита на институцията и стабилността на монархията. Според Хилари Фордуич това не е проява на безкомпромисност, а „силно лидерство, основано на дълг и отговорност“.

Очакванията са, че при бъдещото си управление принц Уилям ще следва по-стриктна линия, като ще ограничи достъпа до вътрешния кръг на монархията и ще постави акцент върху дискретността и контрола върху публичния образ на институцията.