Богдана Карадочева вярва, че с Васил Найденов ще се помирят след скандала

20 Април, 2026 15:31 1 468 11

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-емблематичните български певици, Богдана Карадочева, направи откровено и емоционално интервю пред БНР, в което говори за приятелствата, загубите, ценностите и състоянието на обществото днес.

Карадочева коментира и напрежението между нейния съпруг Стефан Димитров и Васил Найденов, след спор за авторството на песен, който прекъсва дългогодишното им приятелство.

"Много обичам Васил, ние сме много близки. Той е моята болка отляво. Много неща сме преживели заедно. Мисля, че на всички ще им дойде акъла и ще сме заедно“, сподели певицата.

С особена топлота тя говори и за Емил Димитров, който ѝ подава ръка в началото на кариерата.

"Емил беше велик, най-добрият човек, когото познавам. Щедър, различен, бохем, с широко разтворени не ръце, а криле.“

Богдана Карадочева припомни и тежките изпитания в семейството си. Баща ѝ е убит в комунистически лагер, а близките ѝ получават писма за изселване — обстоятелства, които правят професионалния ѝ път още по-труден. По думите ѝ важна роля в развитието ѝ изиграват Вили Казасян и Генко Генов.

"Фигури! Вили беше невероятен, възпитан, деликатен, кавалер. Генко беше космополит с невероятен авторитет пред цялата музикална гилдия на Европа.“

Тя си спомни с обич и за Михаил Белчев.

"Ние бяхме деца, когато се запознахме. Винаги сме били приятели. Чувахме се до последно по телефоните. Какви прекрасни песни е изпял Мишо! С интелигентни послания, страхотен! Беше кавалер, добре възпитан. Винаги, когато имаше някакъв проблем, той ми се обаждаше и казваше: ‘Спокойно, сестро, всичко ще се нареди!’“

Певицата направи и равносметка за времето, в което живеем: "Трябва да гледаме в перспектива. Това, че сме членове на ЕС и НАТО, ни прави европейци и трябва да бъдем такива.“

Според нея обаче днес обществото е по-разединено: "Всеки е сам за себе си. Доста егоисти станахме.“

Карадочева разкри, че се стреми да възпитава внуците си в добродетели и увереност: "Да бъдат добри хора, да вярват в Бог, да учат и да имат самочувствие.“

Певицата разказа и за една от последните си песни — Жена съм аз: "Това е мъжкото момиче. Жените са по-силни от мъжете, по-отговорни, те са силата на света и негов двигател.“

С над 500 записани песни зад гърба си, сред които и емблематичната Дано, дано, изпълнителката не скри разочарованието си от агресията и фалшивите новини в социалните мрежи.

"Някога ми казват какво пише във Фейсбук — някакви неистини, няколко пъти съм умряла. Лоши хора. Чудя им се защо се занимават с такива неща.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:33 20.04.2026

  • 2 в кратце

    5 0 Отговор
    Жените са по-силни от мъжете,така е. Ако една жена ухае отдолу в неправилната посока,мъжете ще се вдигнат и изчезнат вед-на-га!

    15:41 20.04.2026

  • 3 волан

    1 1 Отговор
    Ако жена вдигне скендъл на мъж,мъжът ще се скъса от смях и ще подскача от крак на крак до супермаркета да й купи подарък и цветя.

    15:43 20.04.2026

  • 4 Значи

    11 0 Отговор
    баща и убит в комунистически концлагер, а тя без никакви проблеми се жени за сина на Лъчезар Аврамов- секретар на ЦК на БКП и зам.председател на Министерския съвет на НРБ. Да споменем и това, че в онези години, когато, за да отидеш до Годеч ти искаха специален открит лист от Народната милиция, въпросната дама, заедно с Лили Иванова и други звезди от соца, са на шестмесечна творческа командировка в Париж…
    Аман от репресирани

    Коментиран от #5, #11

    16:21 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 абе

    0 0 Отговор
    нали за умрелите само добро или нищо, значи нищо......

    19:11 20.04.2026

  • 10 като

    1 0 Отговор
    е ясно какви са изтритите коментари, била е пуританка следователно, от най-високо морален тип. Ама кой ще се излъже, като истината винаги излиза наяве, а такива ги знаят всички.....!

    19:17 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.