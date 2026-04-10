Тих конфликт: Зендая и Сидни Суини не си казаха и думичка на премиерата на "Еуфория 3"

Премиерата на третия сезон на сериала "Еуфория" в Лос Анджелис изведе на преден план слуховете за напрежението между Зендая и Сидни Суини, като двете водещи актриси в продукцията не се появиха заедно нито на червения килим, нито в общи кадри с останалия актьорски състав.

Зендая, която изпълнява ролята на Ру Бенет и е носител на две награди „Еми“ за изпълнението си в сериала, пристигна самостоятелно и позира отделно от останалите актьори. Тя беше облечена в черна структурирана рокля на Ashi Studio от кутюр колекцията на бранда, със силно изразен силует и минималистичен стайлинг. Партньорът ѝ Том Холанд не присъстваше на събитието.

В същото време Сидни Суини, която играе Каси Хауърд, се появи в противоположния край на килима, облечена в бяла мини рокля на Pierre Cardin с ретро линия. Актрисата активно общуваше с медии и фенове и позира продължително пред фотографите, което контрастира с по-резервираното присъствие на Зендая.

По данни на присъстващи журналисти, двете актриси не са били включени в общи фотосесии по време на събитието – практика, която обичайно съпътства премиерите на подобен мащаб. Освен това интервютата с тях са проведени по отделен график, без пресичане в медийните зони.

Източници от индустрията, цитирани от американски медии, твърдят, че продукционният екип на HBO е наложил стриктна организация на публичните изяви, включително ограничаване на въпроси, свързани с личните отношения между актьорите.

Контекстът на напрежението се свързва и с различната кариерна траектория на двете актриси през последните години. Зендая се утвърди като водещо име в Холивуд с участия в мащабни продукции като „Dune“ и „Challengers“, докато Сидни Суини развива паралелно актьорска и продуцентска кариера, включително чрез собствената си компания Fifty-Fifty Films.

Третият сезон на "Еуфория", чиито снимки бяха забавени с близо две години заради стачките в индустрията и пренаписване на сценария, се очаква да има по-тъмен и по-реалистичен тон, като действието се развива след времеви скок след гимназиалния период на героите.

На този фон вниманието около сериала се измества частично и извън екрана, като динамиката между основните му лица се превръща в допълнителен фактор за интереса към продукцията.