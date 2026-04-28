Актриса от "Еуфория" проговори за конфликта между Сидни Суини и Зендая

Актриса от "Еуфория" проговори за конфликта между Сидни Суини и Зендая

28 Април, 2026 15:58 316 2

Според Джесика Блер Херман всички звезди от сериала се разбират перфектно

Актриса от "Еуфория" проговори за конфликта между Сидни Суини и Зендая - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Джесика Блеър Хърман от хитовия сериал "Еуфория" отхвърли появилите се в последните месеци твърдения за нарастващ конфликт между колежките ѝ Зендая и Сидни Суини.

В интервю за предаването Good Day New York тя заяви, че работната атмосфера по време на снимките на третия сезон е била професионална и лишена от конфликти.Всички на снимачната площадка се разбираха отлично. Това не е просто учтивост – наистина нямаше драма“, посочи Хърман, която в новите епизоди влиза в ролята на съседка на персонажите на Сидни Суини и Джейкъб Елърди.

По думите ѝ актьорският състав е изградил стабилни професионални отношения, съсредоточени върху работния процес. Тя подчерта, че слуховете за напрежение не отразяват реалната ситуация, като обърна внимание и на факта, че героините на Зендая и Суини рядко се срещат в общи сцени.

„Сюжетните линии са разделени, снима се в различни дни, така че взаимодействието между тях е ограничено“, уточни актрисата.

Изявлението идва след публикации в британски таблоиди, които твърдяха за съперничество между двете звезди и напрежение зад кулисите. Спекулациите се засилиха и след като Сидни Суини не присъства на обща снимка на актьорския състав, направена по време на снимките на сериала. По-късно източници посочиха, че тя е отсъствала, защото е снимала друга сцена в момента.

Паралелно с работата си по сериала, и двете актриси продължават активно да градят кариерите си и то доста успешно. Зендая, която наскоро представи филма "Драмата" с Робърт Патинсън, има още няколко мащабни проекта, сред които "Дюн 3", "Одисея" и новият "Спайдърмен". От своя страна Сидни Суини наскоро обра овациите в трилъра "Прислужницата" и развива собствен бранд за бельо.

Третият сезон на Euphoria продължава излъчването си по HBO Max, като остава сред най-обсъжданите телевизионни продукции в световен мащаб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Цвета

    0 0 Отговор
    Зендая и Сидни Суини казват ли си една на другапръдла?

    16:01 28.04.2026

  • 2 Джесика

    0 0 Отговор
    Причината е големият и здрав Хор на тонрежисьора! Онзи ден ги видях така да го дърпат, че ако не беше толкова дебел и твърд щяха да го прекършат!

    16:03 28.04.2026