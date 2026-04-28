Актриса от "Еуфория" проговори за конфликта между Сидни Суини и Зендая

Актрисата Джесика Блеър Хърман от хитовия сериал "Еуфория" отхвърли появилите се в последните месеци твърдения за нарастващ конфликт между колежките ѝ Зендая и Сидни Суини.

В интервю за предаването Good Day New York тя заяви, че работната атмосфера по време на снимките на третия сезон е била професионална и лишена от конфликти. „Всички на снимачната площадка се разбираха отлично. Това не е просто учтивост – наистина нямаше драма“, посочи Хърман, която в новите епизоди влиза в ролята на съседка на персонажите на Сидни Суини и Джейкъб Елърди.

По думите ѝ актьорският състав е изградил стабилни професионални отношения, съсредоточени върху работния процес. Тя подчерта, че слуховете за напрежение не отразяват реалната ситуация, като обърна внимание и на факта, че героините на Зендая и Суини рядко се срещат в общи сцени.

„Сюжетните линии са разделени, снима се в различни дни, така че взаимодействието между тях е ограничено“, уточни актрисата.

Изявлението идва след публикации в британски таблоиди, които твърдяха за съперничество между двете звезди и напрежение зад кулисите. Спекулациите се засилиха и след като Сидни Суини не присъства на обща снимка на актьорския състав, направена по време на снимките на сериала. По-късно източници посочиха, че тя е отсъствала, защото е снимала друга сцена в момента.

Паралелно с работата си по сериала, и двете актриси продължават активно да градят кариерите си и то доста успешно. Зендая, която наскоро представи филма "Драмата" с Робърт Патинсън, има още няколко мащабни проекта, сред които "Дюн 3", "Одисея" и новият "Спайдърмен". От своя страна Сидни Суини наскоро обра овациите в трилъра "Прислужницата" и развива собствен бранд за бельо.

Третият сезон на Euphoria продължава излъчването си по HBO Max, като остава сред най-обсъжданите телевизионни продукции в световен мащаб.