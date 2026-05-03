Смелчага преплува 55 километра през река, гъмжаща от крокодили (ВИДЕО)

3 Май, 2026 14:17 653 5

Анди Доналдсън е 35-годишен британско-австралийски ултрамаратонец

Снимка: Wikipedia
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

35-годишният британско-австралийски ултрамаратонец Анди Доналдсън постави световен рекорд, като преплува 55 километра през гъмжащата от крокодили река Орд в Австралия, съобщи „Гардиън“.

Доналдсън плуваше близо 12 часа в компанията на 5500 сладководни крокодила. Рекордът му за малко да се провали заради 2,5-метров крокодил, който го чакаше на старта, но Анди започна умело и смело плуването и завърши за 11 часа и 51 минути - почти четири часа и половина по-бързо от предишния рекорд.


"Бонусът е, че все още имам всичките си крайници“, каза плувецът на финала. Въпреки пълната липса на контакт с речни хищници, плуването се оказа обезсърчително предизвикателство поради парещото слънце, насрещния вятър, спокойните участъци и прясната вода, уточнява БГНЕС.

„Чувствах се сякаш нося слон на гърба си“, призна плувецът пред репортери. „Последните 10 километра бяха мъчение, а последните пет метра сякаш никога нямаше да свършат“.

Той беше придружен от поддържащ екип, включително от Симон Блейзър, която стана първата жена, изминала същото разстояние през 2024 г. Доналдсън счупи именно нейният рекорд от 16 часа и 13 минути.

Шотландецът се премести в Австралия през 2013 г., той вече държи няколко световни рекорда, включително 45-километрово плуване около Манхатън, 170-километров маратон във водите на Бахрейн и самостоятелно прекосяване на пролива Кук в Нова Зеландия. Въпреки титлите си, плувецът нарече това плуване най-доброто в кариерата си.


  • 1 Акъл няма тоя, полза също

    2 1 Отговор
    Да дойде на Сточна гара да разтоварва цимент, хем акъла ще му дойде, хем полза ще има, хем надник ще заработи.

    14:20 03.05.2026

  • 2 Счупил рекорда

    1 0 Отговор
    Крокодилите действат много стимулиращо на плувците.

    14:24 03.05.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Трябва да има много здрави нерви. Макар изглежда отгоре да гледат дали има опасност.

    14:38 03.05.2026

  • 4 авантгард

    1 0 Отговор
    Не може да е през.
    Няма на Земята толкова широка река.
    Може да е плувал по или в реката.

    14:46 03.05.2026

  • 5 НАМАЗАН Е С ЛЮТ КРЕМ ТИП СНТИМЕЧКА

    2 0 Отговор
    А ПОТДЪРЖАЩИЯ ЕКИП Е С УЛТРАЗВУКОВ МОДУЛАТОР ИЗЛЪЧВАЩ СЛОНСКИ ТРОПОТ И РЕВ.....

    14:46 03.05.2026