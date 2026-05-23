Новини
Любопитно »
Роби Уилямс и съпругата му Айда блеснаха на благотворителна галавечер в Кан

Роби Уилямс и съпругата му Айда блеснаха на благотворителна галавечер в Кан

23 Май, 2026 15:27, обновена 23 Май, 2026 15:29 1 249 2

  • роби уилямс-
  • айда-
  • галавечер-
  • кан

Благотворителният търг събра милиони евро за борбата с ХИВ/СПИН, а сред акцентите бяха творба на Анди Уорхол, роля в „Емили в Париж“ и специално изпълнение на Роби Уилямс

Роби Уилямс и съпругата му Айда блеснаха на благотворителна галавечер в Кан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световни знаменитости като Рами Малек, Ева Лонгория, Хайди Клум, Лизо и Роби Уилямс присъстваха на ежегодната галавечер на amfAR, организирана в рамките на Филмов фестивал в Кан, предава Dir.bg.

Събитието се проведе в хотел в Антиб и имаше за цел набиране на средства за изследвания и програми, свързани с ХИВ/СПИН. Водеща на вечерта бе Джина Дейвис, която се завърна в тази роля след близо 30 години отсъствие. Освен с успешната си филмова кариера, Дейвис е известна и с активната си филантропска дейност.

По време на благотворителния търг бяха предложени произведения на изкуството, бижута, часовници и ексклузивни преживявания. Сред най-обсъжданите лотове беше епизодична роля в сериала Emily in Paris, предложена от актьора Уилям Абади. Той потвърди и че предстоящият шести сезон ще бъде последен за продукцията. Две участия в сериала бяха продадени за по 375 000 евро всяко.

Истински фурор предизвика и пълният комплект ситопечати на Анди Уорхол с образа на Мерилин Монро, който беше продаден за внушителните 2,8 милиона евро.

Сред луксозните предложения се откроиха и диамантени обеци, дарени от Chopard, закупени за 600 000 евро. Часовник от лимитирана серия на Audemars Piguet - един от едва пет произведени модела - достигна цена от 1,45 милиона евро.

Музикалната част на вечерта бе поверена на Роби Уилямс, който изпълни някои от най-големите си хитове и завърши с емблематичната песен Angels, посветена на дъщеря му. По време на търга бяха продадени и VIP билети за негов концерт, като двама участници платиха по 220 000 евро за по два комплекта билети.

В края на вечерта Зара Ларсон излезе на сцената с енергично изпълнение, което вдигна гостите на крака.

От създаването си през 1985 г. фондацията amfAR е събрала близо 841 милиона евро в подкрепа на изследванията за СПИН и е финансирала над 3800 научни и медицински проекта.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зелен петел

    0 3 Отговор
    Хайди дасеКлумим и Лизотим.

    15:31 23.05.2026

  • 2 Да Не

    1 3 Отговор
    Тоя не беше ли розов?

    15:33 23.05.2026