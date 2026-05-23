Роби Уилямс и съпругата му Айда блеснаха на благотворителна галавечер в Кан

Световни знаменитости като Рами Малек, Ева Лонгория, Хайди Клум, Лизо и Роби Уилямс присъстваха на ежегодната галавечер на amfAR, организирана в рамките на Филмов фестивал в Кан, предава Dir.bg.

Събитието се проведе в хотел в Антиб и имаше за цел набиране на средства за изследвания и програми, свързани с ХИВ/СПИН. Водеща на вечерта бе Джина Дейвис, която се завърна в тази роля след близо 30 години отсъствие. Освен с успешната си филмова кариера, Дейвис е известна и с активната си филантропска дейност.

По време на благотворителния търг бяха предложени произведения на изкуството, бижута, часовници и ексклузивни преживявания. Сред най-обсъжданите лотове беше епизодична роля в сериала Emily in Paris, предложена от актьора Уилям Абади. Той потвърди и че предстоящият шести сезон ще бъде последен за продукцията. Две участия в сериала бяха продадени за по 375 000 евро всяко.

Истински фурор предизвика и пълният комплект ситопечати на Анди Уорхол с образа на Мерилин Монро, който беше продаден за внушителните 2,8 милиона евро.

Сред луксозните предложения се откроиха и диамантени обеци, дарени от Chopard, закупени за 600 000 евро. Часовник от лимитирана серия на Audemars Piguet - един от едва пет произведени модела - достигна цена от 1,45 милиона евро.

Музикалната част на вечерта бе поверена на Роби Уилямс, който изпълни някои от най-големите си хитове и завърши с емблематичната песен Angels, посветена на дъщеря му. По време на търга бяха продадени и VIP билети за негов концерт, като двама участници платиха по 220 000 евро за по два комплекта билети.

В края на вечерта Зара Ларсон излезе на сцената с енергично изпълнение, което вдигна гостите на крака.

От създаването си през 1985 г. фондацията amfAR е събрала близо 841 милиона евро в подкрепа на изследванията за СПИН и е финансирала над 3800 научни и медицински проекта.