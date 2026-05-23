Семейната империя на Уестминстър на кръстопът: херцогът подготвя продажба на активи за 700 млн. паунда

Седмият херцог на Уестминстър и един от най-богатите британци Хю Гросвенър подготвя продажба на недвижими имоти на стойност около 700 млн. британски паунда, което може да промени посоката на над 340-годишната семейна империя, предава Lifestyle.bg.

Според информация, разпространена от британски медии, компанията Grosvenor Group планира да се освободи от значителна част от активите си в САЩ.

Главният изпълнителен директор на групата Джеймс Рейнър е потвърдил, че продажбите ще се извършват „в течение на определен период от време“. Решението идва след отчетена загуба от 108 млн. паунда в Северна Америка и общ спад на приходите в глобален мащаб.

Американското портфолио на компанията включва имоти в Сиатъл, Сан Франциско, Лос Анджелис и Вашингтон. Въпреки това Grosvenor Group остава силно позиционирана в Лондон, където притежава ключови имоти в Мейфеър и Белгравия.

Семейната династия на Гросвенър води началото си от 1677 г., когато сър Томас Гросвенър поставя основите на империята. Днес Хю Гросвенър наследява титлата и бизнеса след смъртта на баща си Джералд Гросвенър през 2016 г. Състоянието му се оценява на над 10 млрд. британски паунда.

През 2024 г. херцогът се ожени за Оливия Хенсън, като на сватбата присъстваха представители на британското кралско семейство, включително принц Уилям и принцеса Йожени. Година по-късно се роди и първото им дете – лейди Косима Флорънс Гросвенър.

Въпреки това наследницата няма да поеме херцогската титла, тъй като тя се предава само по мъжка линия според действащите правила на наследяване в британската аристокрация.