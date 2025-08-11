Новини
Убиха 200 гладуващи крокодила в изоставена ферма

11 Август, 2025 09:14 1 333 10

„Условията им на живот се равняваха на жестокост към животните“, заяви Израелската агенция за природа и паркове

Убиха 200 гладуващи крокодила в изоставена ферма - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В изоставена ферма за крокодили в Израел "милостиво" убиха 200 от питомците ѝ след десетилетия на мизерни условия, съобщава Israel Hayom.

Фермата, която отвори врати през 90-те години на миналия век в долината на река Йордан като туристическа атракция, беше изоставена по време на Втората интифада.

След като страната забрани търговията с крокодили през 2013 г., 700 влечуги са оставени без грижи и започнаха да се изяждат взаимно - преди да бъдат убити, били останали само 200.

„Условията им на живот се равняваха на жестокост към животните“, заяви Израелската агенция за природа и паркове. Многократните бягства на гладуващи нилски крокодили, които могат да достигнат шест метра дължина, в близки селища и природни резервати представляваха заплаха за местните жители и собственикът на фермата отказа да сътрудничи на властите.

Стотици хиляди шекели били похарчени за ограждане на района през последните години, но това не решило проблема. След 12 години неуспешни опити за разрешаването му, властите взели трудното решение да евтаназират животни.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
