Убиха 200 гладуващи крокодила в изоставена ферма

В изоставена ферма за крокодили в Израел "милостиво" убиха 200 от питомците ѝ след десетилетия на мизерни условия, съобщава Israel Hayom.
Фермата, която отвори врати през 90-те години на миналия век в долината на река Йордан като туристическа атракция, беше изоставена по време на Втората интифада.
След като страната забрани търговията с крокодили през 2013 г., 700 влечуги са оставени без грижи и започнаха да се изяждат взаимно - преди да бъдат убити, били останали само 200.
„Условията им на живот се равняваха на жестокост към животните“, заяви Израелската агенция за природа и паркове. Многократните бягства на гладуващи нилски крокодили, които могат да достигнат шест метра дължина, в близки селища и природни резервати представляваха заплаха за местните жители и собственикът на фермата отказа да сътрудничи на властите.
Стотици хиляди шекели били похарчени за ограждане на района през последните години, но това не решило проблема. След 12 години неуспешни опити за разрешаването му, властите взели трудното решение да евтаназират животни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
без туй са с половин крак у гроба, да им помогнат да влезнат
09:18 11.08.2025
2 Новичок
Коментиран от #9
09:28 11.08.2025
3 Крокодили били
09:32 11.08.2025
5 Типичният българин
09:49 11.08.2025
6 Секакви
Коментиран от #7
09:52 11.08.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Секакви":Нали си знаете???
През комина и ту-тууууууу!
09:59 11.08.2025
8 Джеф Песос
10:11 11.08.2025
9 Джеф Песос
До коментар #2 от "Новичок":Ако не беше подкрепата на САЩ за Израел, сега еврейте щяха да са записани в Червената книга. Щяха да са екзотична порода, която се оглежда единствено в някакви затворени и изолирани от външния мирен свят пространства, зоопаркове и т.н.
10:14 11.08.2025
10 6135
10:22 11.08.2025