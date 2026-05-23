Кои филми са фаворити за „Златна палма“ в Кан тази година

Двадесет и два филма на утвърдени имена в световното кино ще се състезават за престижната награда „Златна палма“ на тазгодишния фестивал в Кан. Победителят ще бъде обявен в събота, а интересът към конкурсната програма е огромен, предава Vesti.bg.
Журито тази година е оглавено от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, а сред членовете му са Деми Мур и носителката на „Оскар“ Клое Жао.
Сред най-коментираните заглавия е Минотавър на руския режисьор Андрей Звягинцев. Това е първият му филм от девет години насам и разказва историята на разпадаща се двойка на фона на войната в Украйна.
Френските критици определят като фаворит Човек на своето време - историческа драма за амбициозен чиновник по време на нацистката окупация.
Сериозно внимание привлече и испанската продукция Черната топка на режисьорското дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси. Филмът, в който участва Пенелопе Крус, получи 20-минутни овации на крака.
Американският режисьор Джеймс Грей представя криминалната драма Хартиен тигър с участието на Адам Драйвър, Скарлет Йохансон и Майлс Телър.
Полският режисьор Павел Павликовски, носител на „Оскар“ за Ида, участва с черно-бялата драма Отечество. Главната роля е поверена на Сандра Хюлер.
Сред филмите, предизвикали най-много дискусии, е Фиорд на румънския режисьор Кристиан Мунджу, носител на „Златна палма“ от 2007 година.
Южнокорейският режисьор На Хонг-джин участва с мащабния екшън трилър Надежда, определян като най-скъпата корейска продукция досега.
Унгарският режисьор Ласло Немеш, отличен с „Оскар“ за Синът на Саул, представя Мулен, посветен на героя от Френската съпротива Жан Мулен.
След успеха на Карай колата ми японският режисьор Рюсуке Хамагучи се завръща в Кан с Изведнъж.
Испанският ветеран Педро Алмодовар прави нов опит да спечели „Златна палма“ с Горчива Коледа, а иранският режисьор Асгар Фархади представя Успоредни истории.
Сред любопитните заглавия е и Съненото приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах, чието действие се развива в пограничния район между Гърция, България и Турция.
Филмов фестивал в Кан остава най-престижното киносъбитие в Европа и една от най-важните сцени за авторското кино в света. Именно там често започва пътят на бъдещите фаворити за наградите „Оскар“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
14:55 23.05.2026
2 Никол
14:56 23.05.2026
3 Палмсбет
Коментиран от #4
15:13 23.05.2026
4 Кауфланд
До коментар #3 от "Палмсбет":Колкото и филма за кюрда 😆
15:20 23.05.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
16:44 23.05.2026