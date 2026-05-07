7 май 1915 г. Германско торпедо потапя кораба "Лузитания"

7 май 1915 г. остава в историята с един от най-драматичните моменти на Първата световна война - потопен е корабът „Лузитания“.
Той е торпилиран от германската подводница U-20 край бреговете на Ирландия.
Плавателният съд потъва изключително бързо – само за 18 минути.
От 1959 души на борда загиват 1198, включително 128 американски граждани. Това предизвиква огромно обществено недоволство в САЩ и става ключов фактор за по-късното им включване във войната.
Оцелели съобщават за два взрива. Първият е от немското торпедо, а вторият – по-мощен и мистериозен.
Дълго време се спекулира, че корабът е пренасял незаконно боеприпаси (което по-късно се потвърждава от корабния манифест).
Преди отплаването от Ню Йорк, германското посолство публикува обяви във вестниците, предупреждаващи пътниците, че навлизането в зоната на военни действия около Великобритания е на техен риск.
Капитанът Уилям Търнър оцелява, но първоначално е обвинен за трагедията, защото не е плавал на зигзаг, за да избегне подводници – маневра, която по онова време е била препоръчителна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
14:16 07.05.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Както след това с "Пърл Харбър" във ВСвВ❗
14:21 07.05.2026
3 Kaлпазанин
14:27 07.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"....макар избрано с платформа за мир, правителството на Уилсън изначално е било за включване във войната, затова трябвало да предприеме нещо, с което да убеди обществото да подкрепи тази негова позиция. Създаването на правителствена пропагандна комисия (комисията Крийл) е тази стъпка. Комисията само за 6 месеца успява „да превърне едно миролюбиво население в истерична, призоваваща към война тълпа, копнееща да разруши всичко германско, да разкъса немците на парчета, да се бие докрай и да спаси света“.
14:29 07.05.2026