7 май 1915 г. Германско торпедо потапя кораба "Лузитания"

7 Май, 2026 14:14 618 4

Плавателният съд потъва изключително бързо – само за 18 минути

7 май 1915 г. Германско торпедо потапя кораба "Лузитания"
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

7 май 1915 г. остава в историята с един от най-драматичните моменти на Първата световна война - потопен е корабът „Лузитания“.

Той е торпилиран от германската подводница U-20 край бреговете на Ирландия.

Плавателният съд потъва изключително бързо – само за 18 минути.

От 1959 души на борда загиват 1198, включително 128 американски граждани. Това предизвиква огромно обществено недоволство в САЩ и става ключов фактор за по-късното им включване във войната.

Оцелели съобщават за два взрива. Първият е от немското торпедо, а вторият – по-мощен и мистериозен.

Дълго време се спекулира, че корабът е пренасял незаконно боеприпаси (което по-късно се потвърждава от корабния манифест).

Преди отплаването от Ню Йорк, германското посолство публикува обяви във вестниците, предупреждаващи пътниците, че навлизането в зоната на военни действия около Великобритания е на техен риск.

Капитанът Уилям Търнър оцелява, но първоначално е обвинен за трагедията, защото не е плавал на зигзаг, за да избегне подводници – маневра, която по онова време е била препоръчителна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    7 май, 2026 година - Урсулианско торпедо потопи Германия...

    14:16 07.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Така САШтинците си намират повод да се включат в ПСвВ❗
    Както след това с "Пърл Харбър" във ВСвВ❗

    14:21 07.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Първият абзац е най важен ,поводпрочина ,фач да се включи във войната срещу Хитлер ,а дали е било германско торпедо ??не съм в горен

    14:27 07.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Според Ноам Чомски -
    "....макар избрано с платформа за мир, правителството на Уилсън изначално е било за включване във войната, затова трябвало да предприеме нещо, с което да убеди обществото да подкрепи тази негова позиция. Създаването на правителствена пропагандна комисия (комисията Крийл) е тази стъпка. Комисията само за 6 месеца успява „да превърне едно миролюбиво население в истерична, призоваваща към война тълпа, копнееща да разруши всичко германско, да разкъса немците на парчета, да се бие докрай и да спаси света“.

    14:29 07.05.2026