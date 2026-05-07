7 май 1915 г. Германско торпедо потапя кораба "Лузитания"

7 май 1915 г. остава в историята с един от най-драматичните моменти на Първата световна война - потопен е корабът „Лузитания“.

Той е торпилиран от германската подводница U-20 край бреговете на Ирландия.

Плавателният съд потъва изключително бързо – само за 18 минути.

От 1959 души на борда загиват 1198, включително 128 американски граждани. Това предизвиква огромно обществено недоволство в САЩ и става ключов фактор за по-късното им включване във войната.

Оцелели съобщават за два взрива. Първият е от немското торпедо, а вторият – по-мощен и мистериозен.

Дълго време се спекулира, че корабът е пренасял незаконно боеприпаси (което по-късно се потвърждава от корабния манифест).

Преди отплаването от Ню Йорк, германското посолство публикува обяви във вестниците, предупреждаващи пътниците, че навлизането в зоната на военни действия около Великобритания е на техен риск.

Капитанът Уилям Търнър оцелява, но първоначално е обвинен за трагедията, защото не е плавал на зигзаг, за да избегне подводници – маневра, която по онова време е била препоръчителна.