Анета Сотирова на 78 г. – голямата любов, семейството и тихият живот далеч от суетата

8 Май, 2026 09:15 768 2

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес актрисата Анета Сотирова празнува своя 78-и рожден ден. Освен с впечатляващата си кариера в театъра и киното, тя винаги е предизвиквала интерес и с личния си живот, който пази сравнително далеч от светлината на прожекторите.

Родена на 8 май 1948 г. в София, Сотирова завършва ВИТИЗ през 1973 г. и бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на българската сцена. Зрителите я помнят с ролите ѝ във филмите „От нищо нещо“, „Двойникът“, „Маневри на петия етаж“ и десетки театрални постановки.

Малцина знаят, че актрисата е майка на популярната певица Белослава. Самата Белослава неведнъж е разказвала, че е наследила артистичността и любовта към сцената именно от майка си. Любопитен факт е, че певицата носи името си заради героиня, изиграна от Анета Сотирова във филма „Сватбите на Йоан Асен“.

В личния си живот актрисата преживява и трудни моменти. Първият ѝ брак е с писателя и преводач Росен Босев, но двамата се разделят през 1973 г. Същата година тя среща голямата си любов – психиатъра Борислав Стоянов, с когото са заедно повече от пет десетилетия. Самата Сотирова признава в интервюта, че семейството винаги е било по-важно за нея от славата.

През последните години актрисата почти не се появява на сцена, защото посвещава времето си на съпруга си след негови тежки операции. В емоционално интервю от тази пролет тя разказва, че сама е взела решението да се оттегли от активния театрален живот, за да бъде до него. „В реалния живот някой имаше повече нужда от мен“, споделя тя.

Днес Анета Сотирова намира щастие в малките неща – градинарството, готвенето, писането и времето със семейството. Наскоро стана ясно, че актрисата вече е и горда прабаба. Нейната внучка Божидара, дъщеря на Белослава, роди момиченце на име Яна, а близки до семейството разказват, че Сотирова е изключително щастлива от новата си роля.

Сред най-големите новини около актрисата през 2026 г. е присъждането на престижната награда „Икар“ за цялостен принос към българския театър. Отличието бе посрещнато с бурни аплодисменти от колеги и публика. В интервютата си след наградата тя остава вярна на себе си – усмихната, скромна и благодарна за любовта на хората.

Въпреки че днес живее по-спокойно и далеч от медийния шум, Анета Сотирова остава символ на класа, талант и достойнство – една истинска дама на българския театър и кино.


  • 1 Двуяко

    9 0 Отговор
    Анета Сотирова беше един от сексимволите на българското кино. Не отявлено и ярко прокламирана, а някак интимно и небрежно. Да е жива и здрава! За съжаление не бих казал нищо добро за дъщеря ѝ, певици или там за каквато се има.

    Коментиран от #2

    09:22 08.05.2026

  • 2 Джо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Двуяко":

    За секссимвол не знам, но че е много, много добра актриса съм съгласен. За дъщерята също сте прав.

    10:04 08.05.2026