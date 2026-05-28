Полша подписва военни договори за над 23 млрд. евро по програмата SAFE

Полша ще подпише до края на май близо 40 споразумения за финансиране на военно оборудване на обща стойност 100 милиарда злоти (около 23,6 милиарда евро) по европейската програма SAFE. Това обяви полският премиер Доналд Туск, предава News.bg.

Страната вече е сключила заемно споразумение по инициативата SAFE на Европейския съюз, създадена с цел засилване на отбранителните способности на блока на фона на нарастващото геополитическо напрежение.

По думите на Туск средствата ще бъдат разпределени чрез около 40 договора, като над 10 000 полски компании се очаква да се възползват от програмата.

Съгласно правилата на ЕС държавите членки трябва да финализират договорите си до края на май, за да получат достъп до финансиране по SAFE. След изтичането на този срок покупките ще могат да се осъществяват само съвместно от поне две държави, участващи в инициативата.

Полша е най-големият бенефициент на европейската програма SAFE, чийто общ бюджет възлиза на 150 милиарда евро. Страната вече се утвърди като водещ инвеститор в отбраната в Европа спрямо размера на своя брутен вътрешен продукт и планира да отдели 4,8% от БВП за военни разходи през 2026 година.