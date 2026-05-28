Полша подписва военни договори за над 23 млрд. евро по програмата SAFE

Полша ще подпише до края на май близо 40 споразумения за финансиране на военно оборудване на обща стойност 100 милиарда злоти (около 23,6 милиарда евро) по европейската програма SAFE. Това обяви полският премиер Доналд Туск, предава News.bg.
Страната вече е сключила заемно споразумение по инициативата SAFE на Европейския съюз, създадена с цел засилване на отбранителните способности на блока на фона на нарастващото геополитическо напрежение.
По думите на Туск средствата ще бъдат разпределени чрез около 40 договора, като над 10 000 полски компании се очаква да се възползват от програмата.
Съгласно правилата на ЕС държавите членки трябва да финализират договорите си до края на май, за да получат достъп до финансиране по SAFE. След изтичането на този срок покупките ще могат да се осъществяват само съвместно от поне две държави, участващи в инициативата.
Полша е най-големият бенефициент на европейската програма SAFE, чийто общ бюджет възлиза на 150 милиарда евро. Страната вече се утвърди като водещ инвеститор в отбраната в Европа спрямо размера на своя брутен вътрешен продукт и планира да отдели 4,8% от БВП за военни разходи през 2026 година.
1 Респект
Коментиран от #7, #28
16:10 28.05.2026
2 А това
„Съветът на ЕС одобри седмия транш от 2,8 милиарда евро финансиране за Украйна“, се казва в изявлението.
16:12 28.05.2026
3 Българин
Коментиран от #6, #10, #11, #12
16:13 28.05.2026
4 Копейки,
Коментиран от #29
16:14 28.05.2026
5 РФ е въздух под налягане !
16:15 28.05.2026
6 😂😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #3 от "Българин":😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣
Коментиран от #16
16:15 28.05.2026
7 Мурка
До коментар #1 от "Респект":парите не растат по ДЪРВЕТАТА----МАЛКО ФИАТЧЕ С КАРАВАНА И 4РИ 5 ПОЛЯКИНИ НА ЕКСКУРЗИЯ ДО ИСТАМБУЛ -годината е 1989 ТУРИЗЪМ РАЗБИРАШ ЛИ
16:17 28.05.2026
8 Ей значи
Коментиран от #27
16:18 28.05.2026
9 ТЕЗИ КАК СА СЕ ПОДКАРАЛИ
16:19 28.05.2026
10 Саша Грей
До коментар #3 от "Българин":Баце, дори най-върлите мурзита не смеят да напишат подобна грандиозна глупост.
Коментиран от #14
16:20 28.05.2026
11 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #3 от "Българин":Полша е вече в топ 20 в световната икономика с над 1 трилион € БВП.
Коментиран от #15
16:21 28.05.2026
12 Руснак
До коментар #3 от "Българин":Аууууу, аууу, ако на нас ни вдигнат визитеееее, аууу, фиууууу, ауууу, само мечките ще останат в Русията
16:22 28.05.2026
13 Поляците действат,
Щирлиц за всяко нещо чака заповед от Центъра!
Коментиран от #18
16:23 28.05.2026
14 Полша
До коментар #10 от "Саша Грей":Основни демографски показатели:Коефициент на плодовитост: Пада до рекордно ниските около \(1,1 - 1,3\) деца на жена (при необходими \(2,1\) за запазване на населението).Брой живородени: За 12-местен период броят на новородените падна под 240 000 – най-ниското ниво от 200 години насам, като смъртността надвишава раждаемостта почти двойно.
16:23 28.05.2026
15 Полша
17 У нас
И се бори за мир!
16:24 28.05.2026
18 Мурка
До коментар #13 от "Поляците действат,":ТАКА СА СИ МИСЛИЛИ И ПРЕЗ 1939 ГОД
16:28 28.05.2026
19 А Мала Токмачка?
Коментиран от #26
16:30 28.05.2026
20 Русия
До коментар #16 от "Полша":РФ е на първо място по нелегални аборти и изоставени деца. Как е раждаемоста в руската кочина?
16:33 28.05.2026
22 Гжегож
16:36 28.05.2026
23 ООрана държава
16:36 28.05.2026
24 НА ТЕЗИ ТУПАНИ ПАНОВЕТЕ
16:41 28.05.2026
25 Полша накрая
16:42 28.05.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #19 от "А Мала Токмачка?":Наркоуродът пили кафе в Крим?
16:44 28.05.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Ей значи":Русофобите са без гащи и ги трескат в движение
16:46 28.05.2026
28 И ние започваме.
До коментар #1 от "Респект":Оръжейният бизнес е един от най-печелившите.
16:50 28.05.2026
29 🦁ЩЩД🦁
До коментар #4 от "Копейки,":Не бяха ли 25 % ? И това до него Рюте ли беше,или Рютевица ?
16:52 28.05.2026