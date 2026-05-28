Полша подписва военни договори за над 23 млрд. евро по програмата SAFE

28 Май, 2026 16:08 613 29

Варшава ще финансира около 40 проекта за отбрана до края на май и затвърждава позицията си на най-големия инвеститор в сигурността в Европа спрямо БВП

Полша подписва военни договори за над 23 млрд. евро по програмата SAFE - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша ще подпише до края на май близо 40 споразумения за финансиране на военно оборудване на обща стойност 100 милиарда злоти (около 23,6 милиарда евро) по европейската програма SAFE. Това обяви полският премиер Доналд Туск, предава News.bg.

Страната вече е сключила заемно споразумение по инициативата SAFE на Европейския съюз, създадена с цел засилване на отбранителните способности на блока на фона на нарастващото геополитическо напрежение.

По думите на Туск средствата ще бъдат разпределени чрез около 40 договора, като над 10 000 полски компании се очаква да се възползват от програмата.

Съгласно правилата на ЕС държавите членки трябва да финализират договорите си до края на май, за да получат достъп до финансиране по SAFE. След изтичането на този срок покупките ще могат да се осъществяват само съвместно от поне две държави, участващи в инициативата.

Полша е най-големият бенефициент на европейската програма SAFE, чийто общ бюджет възлиза на 150 милиарда евро. Страната вече се утвърди като водещ инвеститор в отбраната в Европа спрямо размера на своя брутен вътрешен продукт и планира да отдели 4,8% от БВП за военни разходи през 2026 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Респект

    10 8 Отговор
    Браво на Полша !

    Коментиран от #7, #28

    16:10 28.05.2026

  • 2 А това

    6 5 Отговор
    ЕС одобри отпускането на седмия транш от 2,8 милиарда евро на Украйна по програмата за финансиране на Киев на стойност 50 милиарда евро от 2024 г. Това се посочва в изявление на Съвета на ЕС .

    „Съветът на ЕС одобри седмия транш от 2,8 милиарда евро финансиране за Украйна“, се казва в изявлението.

    16:12 28.05.2026

  • 3 Българин

    8 10 Отговор
    Полша е приключила като държава! Ако не се върне към Русия, там нищо няма да остане! Хората бягат през глава, дори без да се оглеждат. Икономиката им е в тотална, криза, дълговете им са астрономически, раждаемостта е нула! Всяка година милиони поляци напускат, за да не се върнат никога. Русофобията ги погуби, дори без Русия да ги изпепели!

    Коментиран от #6, #10, #11, #12

    16:13 28.05.2026

  • 4 Копейки,

    7 7 Отговор
    Радев каза на Рюте,че ще отделяме 5% от БВП за военният ни потенциал.Коментирайте.

    Коментиран от #29

    16:14 28.05.2026

  • 5 РФ е въздух под налягане !

    3 8 Отговор
    Жижи ботокса пак е начертал една кафява линия в бункера при тази новина. Много взе да му изпуска памперса . :)

    16:15 28.05.2026

  • 6 😂😂😂😂😂😂😂😂

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣

    Коментиран от #16

    16:15 28.05.2026

  • 7 Мурка

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Респект":

    парите не растат по ДЪРВЕТАТА----МАЛКО ФИАТЧЕ С КАРАВАНА И 4РИ 5 ПОЛЯКИНИ НА ЕКСКУРЗИЯ ДО ИСТАМБУЛ -годината е 1989 ТУРИЗЪМ РАЗБИРАШ ЛИ

    16:17 28.05.2026

  • 8 Ей значи

    4 7 Отговор
    Като започнете с такива новини - русофилчАтАтА шА праят кафява чАрта на гАщАта

    Коментиран от #27

    16:18 28.05.2026

  • 9 ТЕЗИ КАК СА СЕ ПОДКАРАЛИ

    7 3 Отговор
    НЕКОЙ ДЕН ПАК ЩЕ СТАНАТ РУСКА ГУБЕРНИЯ И ЩЕ ИМА ПАДНИ- СТАНИ.

    16:19 28.05.2026

  • 10 Саша Грей

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Баце, дори най-върлите мурзита не смеят да напишат подобна грандиозна глупост.

    Коментиран от #14

    16:20 28.05.2026

  • 11 Ей това да си копейка е Божие наказание

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Полша е вече в топ 20 в световната икономика с над 1 трилион € БВП.

    Коментиран от #15

    16:21 28.05.2026

  • 12 Руснак

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Аууууу, аууу, ако на нас ни вдигнат визитеееее, аууу, фиууууу, ауууу, само мечките ще останат в Русията

    16:22 28.05.2026

  • 13 Поляците действат,

    2 3 Отговор
    работят с ЕС и с Украйна и скоро ще имат мощна армия.

    Щирлиц за всяко нещо чака заповед от Центъра!

    Коментиран от #18

    16:23 28.05.2026

  • 14 Полша

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Саша Грей":

    Основни демографски показатели:Коефициент на плодовитост: Пада до рекордно ниските около \(1,1 - 1,3\) деца на жена (при необходими \(2,1\) за запазване на населението).Брой живородени: За 12-местен период броят на новородените падна под 240 000 – най-ниското ниво от 200 години насам, като смъртността надвишава раждаемостта почти двойно.

    16:23 28.05.2026

  • 15 Полша

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    16:24 28.05.2026

  • 16 Полша

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "😂😂😂😂😂😂😂😂":

    Коментиран от #20, #21

    16:24 28.05.2026

  • 17 У нас

    4 2 Отговор
    Чорапът арестува кметове от опозицията!

    И се бори за мир!

    16:24 28.05.2026

  • 18 Мурка

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Поляците действат,":

    ТАКА СА СИ МИСЛИЛИ И ПРЕЗ 1939 ГОД

    16:28 28.05.2026

  • 19 А Мала Токмачка?

    2 6 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #26

    16:30 28.05.2026

  • 20 Русия

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Полша":

    РФ е на първо място по нелегални аборти и изоставени деца. Как е раждаемоста в руската кочина?

    16:33 28.05.2026

  • 22 Гжегож

    6 0 Отговор
    Нас, поляците, главите твърдо не ни слушат! Така е още от1939 година, а патокът ДОНАЛД след Брюксел лети в небесата! Програма има, поляци няма!

    16:36 28.05.2026

  • 23 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Това всичкото за зеления ли е?

    16:36 28.05.2026

  • 24 НА ТЕЗИ ТУПАНИ ПАНОВЕТЕ

    5 0 Отговор
    ПРЕЗ ЛЕТАТА 83-86 г.НА МОРЕТО ИМ ПРОДАВАХ ДОЛАРИ ЗА 4лв И ДОЙЧЕ МАРКИ ЗА 2лв. БЕХА ГЛАДНИ КУЧЕТА.

    16:41 28.05.2026

  • 25 Полша накрая

    1 4 Отговор
    Ще подпише обща граница Германия. Русия

    16:42 28.05.2026

  • 26 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "А Мала Токмачка?":

    Наркоуродът пили кафе в Крим?

    16:44 28.05.2026

  • 27 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ей значи":

    Русофобите са без гащи и ги трескат в движение

    16:46 28.05.2026

  • 28 И ние започваме.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Респект":

    Оръжейният бизнес е един от най-печелившите.

    16:50 28.05.2026

  • 29 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки,":

    Не бяха ли 25 % ? И това до него Рюте ли беше,или Рютевица ?

    16:52 28.05.2026

