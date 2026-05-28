Наследниците на създателя на Джеймс Бонд забраниха споменаването на Aston Martin в нови книги за агент 007

Наследниците на английския писател Иън Флеминг, създателят на Джеймс Бонд, забраниха споменаването на Aston Martin в нови книги за агента 007, за да не „разстроят“ Amazon, собственика на поредицата филми за супер шпионина, предаде The Times, позовавайки се на писателите, наети от наследниците на Ian Fleming Publications да напишат нови книги за Бонд.

Според вестника, тази конкретна марка автомобили наистина е била най-популярната във филмите за Бонд. Героят на Флеминг, игран от различни актьори, е карал Aston Martin във филми като „Голдфингър“ (1964), „Живите светлини“ (1987) и „Казино Роял“ (2006). В книгите обаче 007 кара различни Bentley-та.

Според британския автор Уасим Хан, автор на криминални романи с участието на Q на Бонд, наследниците го помолили да използва различна кола, за да не обиди режисьорите по време на деликатни преговори с американския технологичен гигант. Хан си спомня, че неговият герой първоначално е карал Aston Martin в първата част на трилогията „Quantum of Menace“, но клиентите настоявали да го премахнат. Той трябвало да смени Q с Caterham. „Не мога да включа нищо в тази поредица, което е ексклузивно за филмите, а не е в книгите“, каза той.

Шотландската авторка Ким Шерууд също е била потърсена с подобно искане. Шерууд стана първата жена автор на романи за Бонд. Шерууд, чиято последна книга „Hurricane Room“ е част от трилогията „007“ без изчезналия и издирван Бонд, разкри, че в книгите се е появил много красив френски спортен автомобил Alpine (A110S).

Както вече беше съобщено, следващият филм за Джеймс Бонд няма да излезе до 2028 г. Последният филм за Бонд, „No Time to Die“, излезе през 2021 г. Това прави разликата между двата филма, според изданието, най-дългата в историята на 64-годишния франчайз. Новият, 26-и филм за британския разузнавателен агент ще бъде режисиран от канадеца Дени Вилньов, който е режисирал още „Blade Runner 2049“ (2017) и „Dune“ (2021). Сценарият ще бъде написан от Стивън Найт, сценаристът и продуцент на британския сериал „Peaky Blinders“ (2013).