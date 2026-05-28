Барселона планира сензационно завръщане на Оскар Мингеса

Барселона обмисля да си върне добре познато лице – Оскар Мингеса. 27-годишният защитник, който в момента носи екипа на Селта Виго, е на път да стане свободен агент, тъй като договорът му изтича на 30 юни тази година.

Източници, близки до клуба, разкриват, че ръководството на Барса проявява сериозен интерес към завръщането на своя юноша. Мингеса напусна „Камп Ноу“ през 2022 година, но сега каталунците са готови да отворят нова страница в съвместната им история. Очаква се преговорите да започнат веднага след изтичането на контракта му със Селта.

Не само Барселона следи отблизо ситуацията около Мингеса. Италианският гранд Ювентус и английският Астън Вила също са хвърлили око на испанския национал. Очаква се лятото да бъде горещо, тъй като няколко елитни клуба ще се борят за подписа на ценения бранител, чиято пазарна стойност се оценява на около 18 милиона евро.

Оскар Мингеса остави ярка следа в Селта, където изигра 138 мача във всички турнири. За този период той реализира 7 попадения и подаде за още 15 гола, доказвайки се като стабилен и универсален защитник с афинитет към атаката.