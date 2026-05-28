Курорт в Тоскана е превзет от арабски магнати шейхове и руски олигарси

28 Май, 2026 13:27 1 398 9

От деветдесет плажни курорта, през последните две години почти една трета са изкупени от свръхбогати шейхове и руски олигарси

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Форте дей Марми в област Тоскана се превърна в един от най-луксозните италиански морски курорти, а причината е големия интерес от страна на богати руснаци и араби, които инвестират там, съобщава БНР.

Под заглавие "Араби и руснаци превзеха Форте дей Марми", ежедневникът "Ил фато куотидиано" пише, че "от деветдесет плажни курорта, през последните две години почти една трета са изкупени от свръхбогати шейхове и руски олигарси".

Местни собственици на плажни съоръжения споделят пред изданието, че тосканското градче е загубило своите финес и семплост от времето, когато заможните италианци са прекарвали ваканциите си там.

Сега "хората ходят на плажа, за да танцуват и да се хранят и в днешно време готвачите на пясъчната ивица са по-важни от спасителите", уточнява вестникът. Освен това "арабски магнати са купили дузина хотели, които са превърнати в суперлуксозни сгради и така една стая може да струва до 2500 евро на вечер".

Снимкa: Shutterstock
Снимкa: Shutterstock

"Ил фато куотидиано" отчита, че кризисната ситуация в световен мащаб оказва влияние върху туристическите пътувания на хората от средната класа и на посещаемостта на другите тоскански плажове, но не и във Форте дей Марми - красиво селище край морето на фона на Апуанските Алпи с около 6000 жители, известно с природния резерват "Дюни", за който се грижи общината с доброволци от Световния фонд за дивата природа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Плащат -

    12 0 Отговор
    купуват ! На много места в Европа в първокласните ресторанти , менюто е на арабски и на руски !

    13:30 28.05.2026

  • 2 Да нахраним мypZилките 😉

    5 1 Отговор
    Пък мypZилките се въргалят в калта ...

    Коментиран от #9

    13:39 28.05.2026

  • 3 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    7 2 Отговор
    Така са руските олигарси, грабят от народа и си купуват скъпи имоти и играчки.
    Пеевски пред тях е майка Тереза.

    13:43 28.05.2026

  • 4 Караваджо

    1 1 Отговор
    Тия ги поарабиха😂😂

    14:04 28.05.2026

  • 5 Боби

    1 0 Отговор
    Не им завиждам,празноглавци

    14:13 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хх211

    2 1 Отговор
    Имат пари-угаждат си

    14:15 28.05.2026

  • 8 Българин

    1 0 Отговор
    Ама как така бе? Нали Русия бе в изолация? Как така руснаци по плажовете на Тоскана?
    Или, кога надуваме фанфарите е едно, ама като опре до пари, парите ги обичаме повече от евро-атлантизма?

    14:36 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.