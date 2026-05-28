Курорт в Тоскана е превзет от арабски магнати шейхове и руски олигарси

Форте дей Марми в област Тоскана се превърна в един от най-луксозните италиански морски курорти, а причината е големия интерес от страна на богати руснаци и араби, които инвестират там, съобщава БНР.

Под заглавие "Араби и руснаци превзеха Форте дей Марми", ежедневникът "Ил фато куотидиано" пише, че "от деветдесет плажни курорта, през последните две години почти една трета са изкупени от свръхбогати шейхове и руски олигарси".

Местни собственици на плажни съоръжения споделят пред изданието, че тосканското градче е загубило своите финес и семплост от времето, когато заможните италианци са прекарвали ваканциите си там.

Сега "хората ходят на плажа, за да танцуват и да се хранят и в днешно време готвачите на пясъчната ивица са по-важни от спасителите", уточнява вестникът. Освен това "арабски магнати са купили дузина хотели, които са превърнати в суперлуксозни сгради и така една стая може да струва до 2500 евро на вечер".

"Ил фато куотидиано" отчита, че кризисната ситуация в световен мащаб оказва влияние върху туристическите пътувания на хората от средната класа и на посещаемостта на другите тоскански плажове, но не и във Форте дей Марми - красиво селище край морето на фона на Апуанските Алпи с около 6000 жители, известно с природния резерват "Дюни", за който се грижи общината с доброволци от Световния фонд за дивата природа.