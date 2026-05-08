"Проклетата вещица" Кендис Найт празнува 55 г.

Американската певица, текстописец и мултиинструменталист Кендис Найт празнува своя 55-и рожден ден на 8 май 2026 г. Тя е най-известна като очарователния глас и творческата половина на популярния фолк-рок проект Blackmore's Night, създаден съвместно с нейния съпруг – легендарния китарист на Deep Purple и Rainbow, Ричи Блекмор.

Родена е на 8 май 1971 г. в Хопог, Лонг Айлънд, Ню Йорк, под името Кендис Лорън Изралов.

От ранна възраст взема уроци по пеене и актьорско майсторство, а на 12 години започва успешна кариера като модел под псевдонима „Лорън“.

През 1989 г., докато стажува в местна радиостанция, тя среща Ричи Блекмор по време на благотворителен футболен мач. Тази среща преобръща живота ѝ и поставя началото на дългогодишно партньорство.

Първоначално Найт се присъединява към турнетата на Deep Purple и Rainbow като беквокалист. Ричи открива нейния поетичен талант и тя става съавтор на текстове за албума на Rainbow Stranger in Us All (1995).

През 1997 г. двамата основават Blackmore's Night – проект, вдъхновен от ренесансовата музика, средновековната естетика и фолк-рока. Групата има издадени множество успешни албуми и огромна база от фенове по целия свят.

Освен с отличителните си и топли вокали, Кендис свири на множество традиционни и ренесансови духови инструменти като шалмей, корнамуза, вистъл и флейта.

Издава два солови албума – дебютния Reflections (2011) и наскоро излезлия, високо оценен от критиката албум Sea Glass (април 2025 г.). Кендис има съвместни проекти и с рок и метъл величия като Helloween (в песента "Light the Universe") и Avantasia.

Кендис Найт и Ричи Блекмор живеят заедно от 1991 г., но сключват официален брак през октомври 2008 г. след 15-годишен годеж. Тяхната мениджърка през годините е майката на Кендис – Карол Грос.

Двойката има две деца, които също показват артистични заложби и често вдъхновяват творчеството им.

Раждането на Отъм Есмерелда през 2010 г. вдъхновява едноименния албум на групата Autumn Sky, а две години по-късно се появява и Рори Дартанян.

Кендис е известен филантроп и активист за правата на животните, като редовно дарява средства за организации като WWF, PETA и фондове за спасяване на дивата природа

Почитателите на ренесансовата и фолк рок музика на групата често я наричат "Дамата от езерото". Прозвището е вдъхновено от митичната героиня от Артурианските легенди, което идеално пасва на нейния ефирен имидж, средновековни костюми и приказни текстове.

Тя обаче е и "проклета вещица" за част от по-радикалните фенове на предишните групи на съпруга ѝ Ричи Блекмор (Deep Purple и Rainbow). Те я обвиняват (подобно на Йоко Оно за The Beatles), че е „урочасала“ легендарния китарист и го е откъснала от твърдия рок, за да свири акустична средновековна музика.