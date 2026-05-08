Лични вещи и колекционерски предмети на Матю Пери се продават на търг с благотворителна цел

8 Май, 2026 18:31 347 0

Средствата от търга ще бъдат дарени на организация на негово име, създадена след смъртта му

Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева

Лични вещи, оригинални сценарии и произведения на изкуството, принадлежали на Матю Пери, ще бъдат предложени на благотворителен търг в подкрепа на фондацията, създадена след смъртта му през 2023 г. Средствата от продажбата ще бъдат насочени към програми за лечение и превенция на зависимости – кауза, с която актьорът беше тясно свързан през последните години от живота си.

Аукционът ще се проведе на 5 юни и се организира от Heritage Auctions, една от най-големите аукционни къщи в света за колекционерски предмети. Приходите ще постъпят във Matthew Perry Foundation – организация, основана от близки и семейството на актьора след смъртта му с цел подпомагане на хора, борещи се със зависимости и психични проблеми.

Сред предметите, които ще бъдат предложени на търга, са оригинални сценарии от култовия сериал "Приятели", подписани материали от актьорския състав, лични вещи на Пери, снимки от снимачната площадка и произведения на изкуството от личната му колекция. Организаторите очакват сериозен интерес както от колекционери, така и от почитатели на сериала по цял свят.

Матю Пери остава една от най-разпознаваемите фигури в телевизионната история благодарение на ролята си на саркастичния Чандлър Бинг в "Приятели", излъчван между 1994 и 2004 г. Сериалът продължава да бъде сред най-гледаните продукции в стрийминг платформите и десетилетия след финала си.

Актьорът почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст, след като беше открит в дома си в Лос Анджелис. Разследването установи, че смъртта му е свързана с острите ефекти от кетамин, комбинирани с други здравословни фактори.

През годините Матю Пери открито говореше за битките си със зависимостите. В автобиографията си Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, издадена през 2022 г., той подробно описва проблемите си с алкохол и медикаменти, множеството рехабилитации и здравословните усложнения, през които е преминал. Книгата се превърна в международен бестселър и беше определена от критиците като едно от най-откровените признания на холивудска звезда за зависимостите.

След смъртта му колегите му от "Приятели" – Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър – публикуваха съвместно изявление, в което го определиха като „семейство“ и заявиха, че загубата му е „неописуемо тежка“.

Фондацията на Матю Пери обяви, че освен набиране на средства, организацията ще работи и по създаването на програми за подкрепа на хора в ранни етапи на възстановяване, както и за подобряване на достъпа до терапия и лечение на зависимости.


