Майката на Матю Пери в покъртително писмо: Синът ми плати цената за доверието си към своя асистент

В покъртително писмо до съда Сюзан Морисън обвини бившия асистент на сина си, Кенет Ивамаса, че е подпомагал наркотичната му зависимост, вместо да го предпазва. Ивамаса се призна за виновен по обвинение в заговор за разпространение на кетамин във връзка със смъртта на актьора, пише woman.bg.



Сюзан Морисън, майката на покойния актьор Матю Пери, разкри съкрушителните си чувства относно ролята на личния асистент на сина ѝ, Кенет Ивамаса, в трагичните събития, довели до смъртта му.



Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузито си на 28 октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. Като причина за смъртта бяха посочени „острите ефекти на кетамин“.

Според Министерството на правосъдието на САЩ, Ивамаса „многократно“ е инжектирал Пери с кетамин „без медицинска квалификация“, включително и в деня на смъртта му. Той е заплашен от присъда до 15 години затвор, като прокуратурата препоръчва 41 месеца лишаване от свобода и три години под надзор. Присъдата му ще бъде произнесена на 27 май.



В споразумение с прокуратурата Ивамаса признава, че в деня на смъртта си Пери му е казал: „Бий ми една голяма доза“ и е поискал да му подготви джакузито. След това асистентът излязъл по задачи и при завръщането си го намерил мъртъв, с лицето надолу във водата.

В своето писмо до съда, получено от списание PEOPLE, Морисън пише, че семейството ѝ е вярвало, че Ивамаса разбира битката на сина ѝ със зависимостта.



Тя подчертава, че „най-важната му работа“ е била да бъде „спътник и пазител на Матю в борбата му със зависимостта“, за да гарантира, че той ще остане „чист от наркотици“.



„Но вместо да защитава Матю, той подпомагаше и съучастваше в незаконния прием на наркотици, уреждаше един източник на доставка, после друг“, пише Морисън. „Инжектираше наркотиците в тялото на Матю, въпреки че нямаше никаква квалификация... Правеше го, макар да виждаше, всеки би видял, колко очевидно опасно е това. И го правеше отново и отново.“



Морисън споделя, че след смъртта на Пери, Ивамаса „ме държеше под око“.

„Изпращаше ми песни, нарисува ми малка карта, за да се ориентирам в гробището. Ако видеше дъга – едно от любимите неща на Матю – ми се обаждаше“, пише тя.„Заплаши със съдебни действия, за да измъкне обезщетение от застраховката за трудова злополука“, пише Морисън. „Доверихме се на човек без съвест и синът ми плати цената.“

Морисън описва сина си като своето „сърце и душа“, въпреки всичко, през което е преминал.



„И тогава една нощ той беше просто тяло, лежащо почти голо на студената, влажна трева в задния си двор“, пише тя. „Хеликоптери кръжаха отгоре, нетърпеливи да зърнат мъртвото ми момченце, снимка, която да покажат на целия свят, докато аз стоях на улицата в студа и молех за одеяло, с което да го покрия. Невъзможно, разбира се.“



Макар да благодари на разследващите „за тяхната безмилостна решимост да изровят истината за Кени“, тя казва, че „приключване“ е нещо, което „не съществува“.



„Попитайте всяка майка, чието дете е било отнето толкова безмилостно“, пише тя. „Нищо не отнема тази болка, нито ще го направи, сигурна съм, докато съм жива.“



Ивамаса е един от петимата души, арестувани и обвинени в престъпления, свързани с наркотици, във връзка със смъртта на Пери. Според Министерството на правосъдието той е обвинен в заговор с Джасвийн Санга, Ерик Флеминг и д-р Салвадор Пласенсия за незаконно набавяне и разпространение на кетамин за Пери.



Останалите замесени също получиха присъди. Санга беше осъдена на 15 години затвор, Флеминг – на 24 месеца, а д-р Пласенсия – на 30 месеца. Друг лекар, д-р Марк Чавес, получи 8 месеца домашен арест.