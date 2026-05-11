Гигантски 11 000-каратов рубин бе открит в Мианмар (СНИМКИ)

Гигантски рубин с тегло 11 000 карата е открит в долината Могок в Мианмар – район, известен като един от най-богатите източници на рубини в света, съобщиха местните власти. Скъпоценният камък тежи около 2,2 килограма, приблизително колкото малко куче, и се нарежда сред най-големите рубини, намирани някога в страната.

Според управляваното от военните правителство на Мианмар камъкът се отличава с изключително рядко оцветяване тип „гълъбова кръв“ – наситено червено с лек пурпурен оттенък, считано за най-високия клас при рубините. Властите определят находката като „изключително голяма, рядка и трудна за откриване“ и твърдят, че въпреки по-малкия си размер спрямо рекордния рубин от 21 450 карата, намерен в същия район през 1996 г., новият камък може да се окаже по-ценен заради качеството и цвета си.

Massive 5-pound, 11,000-carat rare ruby discovered by miners in war-torn Myanmar https://t.co/oAakqBZokl pic.twitter.com/rSh9daft64 — New York Post (@nypost) May 10, 2026

Официална оценка все още не е обявена, но според Международното гемоложко дружество висококачествените рубини могат да достигнат стойност до 1 милион долара за карат. При подобни параметри стойността на находката би могла да достигне десетки милиарди долари, макар експерти да отбелязват, че крайната цена зависи от множество фактори, включително чистота, обработка и реална търговска оценка.

Рубините представляват разновидност на минерала корунд – същият минерал, от който се образуват и сапфирите. Разликата между двата скъпоценни камъка се дължи на наличието на различни химични елементи. При рубините червеният цвят се формира от следи от хром, докато сапфирите получават сините си оттенъци благодарение на желязо и титан.

Повечето рубини в природата са с размер между един и два карата, а камъни над три карата се смятат за изключително редки. Именно затова големите екземпляри имат непропорционално по-висока стойност на международния пазар. Според търговци на скъпоценни камъни най-желани остават рубините с дълбок, наситен червен цвят и висока прозрачност.

It is 4.8 pounds (2.2kgs) and is likely worth millions pic.twitter.com/mZfqqw7oa4 — Interesting AF (@interesting_aIl) May 8, 2026

Мианмар осигурява приблизително 90 процента от световния добив на рубини, като най-ценните находки традиционно идват от районите Могок и Монг Хсу. Добивът там продължава повече от осем века. През последните десетилетия в страната са открити няколко рекордни скъпоценни камъка, сред които рубинът „NaSaKa“ от 2789 карата, намерен през 2022 г., както и рубинът „State Law and Order Restoration Committee“ от 496 карата, открит през 1990 г.

Находката идва на фона на продължаващата нестабилност в района Могок, където през последните години се водят ожесточени сблъсъци между армията на Мианмар и етнически въоръжени групировки. Регионът беше превзет през 2024 г. от Таангската армия за национално освобождение, представляваща етническото малцинство палаунг, преди контролът върху мините впоследствие да бъде върнат на военните след споразумение с посредничеството на Китай.

Контролът върху добива на скъпоценни камъни остава ключов източник на финансиране за различни въоръжени групи и за управляващата военна хунта. Международни правозащитни организации, сред които базираната във Великобритания Global Witness, многократно призоваха световните бижутерийни компании да прекратят покупките на рубини от Мианмар с аргумента, че приходите от търговията подпомагат репресивния военен режим.

Паралелно с традиционния добив, индустрията за скъпоценни камъни преминава и през технологична трансформация. Все повече компании по света произвеждат лабораторно създадени диаманти чрез процеси, симулиращи естественото формиране на кристалите дълбоко под земната кора. При технологията се използва малък „семенен“ диамант, поставен във вакуумна камера, където под въздействието на висока температура и газова плазма въглеродните атоми постепенно изграждат нов кристал със структура, идентична на естествения диамант. Изкуствено създадените камъни все по-често се разглеждат като сериозно предизвикателство за традиционната индустрия на скъпоценните камъни.