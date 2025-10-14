Гъмзата си потроши крака нелепо - с камък за кисело зеле (СНИМКИ)

Дори и в домашни условия и далеч от рисковете на сцената или бурната публика, Йордан Йончев – Гъмзата успя да си навлече сериозни болки.

Обичаният тромпетист на „Ку-Ку бенд“ сподели в социалните мрежи, че е претърпял нелеп инцидент, след като огромен камък – от онези, с които бабите ни притискат зелето в бидоните – се стоварил от 2 метра височина право върху крака му.

„Ето така става, като ти падне камъкът за киселото зеле върху крака! Сега трябва да изкарам участията на ляв крак“, написа Гъмзата, който с изписана болка по лицето все пак се пошегува с нелепия, но доста болезнен инцидент.

На снимката, публикувана от него, кракът му изглежда сериозно пострадал – подут, посинял и, както се пошегуваха някои фенове, „като след турне с AC/DC“.

Фенове вече му пожелават бързо възстановяване и "връщане на крака", а други се стекоха в коментарите, за да му препоръчат начини да се отърве от болката и да излекува крака си пълноценно, включително с компреси от листа от кисело зеле.