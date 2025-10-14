Новини
Гъмзата си потроши крака нелепо - с камък за кисело зеле (СНИМКИ)

14 Октомври, 2025 14:31 642 5

Тромпетистът показа и резултата от падането на камъка

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дори и в домашни условия и далеч от рисковете на сцената или бурната публика, Йордан Йончев – Гъмзата успя да си навлече сериозни болки.

Обичаният тромпетист на „Ку-Ку бенд“ сподели в социалните мрежи, че е претърпял нелеп инцидент, след като огромен камък – от онези, с които бабите ни притискат зелето в бидоните – се стоварил от 2 метра височина право върху крака му.

„Ето така става, като ти падне камъкът за киселото зеле върху крака! Сега трябва да изкарам участията на ляв крак“, написа Гъмзата, който с изписана болка по лицето все пак се пошегува с нелепия, но доста болезнен инцидент.

На снимката, публикувана от него, кракът му изглежда сериозно пострадал – подут, посинял и, както се пошегуваха някои фенове, „като след турне с AC/DC“.

Фенове вече му пожелават бързо възстановяване и "връщане на крака", а други се стекоха в коментарите, за да му препоръчат начини да се отърве от болката и да излекува крака си пълноценно, включително с компреси от листа от кисело зеле.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдаа

    3 3 Отговор
    Господ му дава знак, че е грешен! Други също получиха знак, но го пренебрегнаха...

    14:32 14.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Социален Дарвинизъм, лошо нема!🦍🦃🦍🦃🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #3

    14:33 14.10.2025

  • 3 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    При теб конкретно Дарвин се е престарал.

    14:43 14.10.2025

  • 4 Спиро

    1 0 Отговор
    В БГ още е пълно със селски пръчки..

    14:49 14.10.2025

  • 5 това от мен да го знаеш

    1 0 Отговор
    Като не му стига пипето поне да попита! Аз от поне от 10 години затискам зеле с две пълни с вода 10 литрови пласмасови бутилки.

    14:50 14.10.2025