13 май 1880 г.: Томас Едисън дава на САЩ електрическата железница

13 Май, 2026

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 май 1880 г. в Менло Парк, Ню Джърси, Томас Едисън провежда първия успешен тест на своята експериментална електрическа железница. Това събитие поставя основите на модерния електрически железопътен транспорт в САЩ.

Линията е била с дължина около 1/3 от милята (около 500 метра), с U-образна форма, остри завои и стръмни наклони. Релсите са били заковани директно за траверсите на земята.

Локомотивът представлявал малка четириколесна платформа, задвижвана от 12-конски сили динамо-мотор (използван като двигател). Токът се е осигурявал от централния генератор на лабораторията, известен като „Дългокраката Мери Ан“.

Едисън прилага постоянен ток (DC) директно през релсите – едната релса е била положителна, а другата отрицателна, изолирани с дървени вложки в колелата.

Локомотивът е теглил три вагона – открита товарна платформа, пътнически вагон с тента и затворен вагон, наречен „Пулман“, в който Едисън тествал електромагнитна спирачна система.

Влакът потегля успешно, превозвайки служителите от лабораторията. При опита да се включи на заден ход обаче, фрикционната предавка се чупи поради голямото натоварване от натрупалите се пътници. Екипът се налага да избута локомотива обратно до старта.

Въпреки механичната повреда, Едисън доказва, че електричеството може ефективно да движи тежки товари. Проектът му е мотивиран от желанието да осигури денонощна работа на своите въглищни електроцентрали, продавайки ток за транспорт през деня и за осветление през нощта. Следващата година (1881 г.) той изгражда много по-дълго и мощно трасе.

За рождена дата на практическата електрическа железница се счита 31 май 1879 г., когато германският инженер Вернер фон Сименс представя първия в света пътнически влак, задвижван от външен източник на електроенергия. Събитието се провежда на Берлинското промишлено изложение. Преди 1879 г. са правени опити с електрически локомотиви (например от Робърт Дейвидсън през 1842 г.), но те са използвали тежки и неефективни галванични батерии. Проектът на Siemens & Halske за първи път използва електрически генератор (динамо), разположен извън влака, който доставя постоянен ток по релсите.

Локомотивът е теглил три малки платформи с общ капацитет от 18 пътници. За четирите месеца на изложението импровизираната железница с дължина 300 метра превозва успешно близо 91 000 души.

Влакът се е движил без пушек, пара и сажди. Това доказва на практическо и търговско ниво, че електрическото задвижване е напълно реална, чиста и безопасна алтернатива на парните машини. Успехът от 31 май 1879 г. дава тласък на Сименс да изгради и първата в света редовна търговска електрическа трамвайна линия в Лихтерфелде край Берлин през май 1881 г.

В национален контекст, за рождена дата на електрическата железница у нас се смята 27 април 1963 г. На този ден официално е пуснат в редовна експлоатация първият електрифициран железопътен участък в България между градовете София и Пловдив.


  • 1 вижда се

    13 0 Отговор
    Влакорете които се движат в държавата ни са долу-горе на тези години !!

    17:57 13.05.2026

  • 2 Интересно

    4 9 Отговор
    Колко индианци са прогонени и избити за построяването на ЖП линиите в САЩ?
    Колко фермерски семейства са тероризирани и принудени да продадат имотите и поминъкът си на безценица, на крупните бизнесмени, строящи линиите?
    Какво беше това, демокрацията?

    Коментиран от #4, #6

    18:23 13.05.2026

  • 3 Костадинов

    10 0 Отговор
    Мяза на Тесла ,обаче без калници и таблет.

    18:25 13.05.2026

  • 4 Ксаниба

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Сигурно са по малко от милионите избити от сталин.

    18:26 13.05.2026

  • 5 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Само година по-късно през 1881 Алфред Саутуик вдъхновен от изобретението на Едисън дава на САЩ и "електрическия стол"

    18:29 13.05.2026

  • 6 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Колко траки са избити, за да се построи магистрала Тракия?!?

    18:56 13.05.2026

  • 7 В днешно време

    8 1 Отговор
    Сименс произвежда двигателите на скоростните влакове по цял свят, включително китайските. Френската Sagem произвежда системите за управление. А компанията Дженерал Електрик, основана от Томас Алва Едисон, съществува и днес.

    19:14 13.05.2026

  • 8 историк

    6 0 Отговор
    до българин
    Магистралата се казва Тракия защото траките са започнали да я строят , но още не е завършена

    Коментиран от #9

    19:20 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в кратце

    0 0 Отговор
    Томас Едисън дава на САЩ електрическата тротинетка.

    06:48 14.05.2026

  • 11 Много ми

    0 0 Отговор
    се иска да направят високоскоростен влак от Истанбул през София, Белград, Будапеща, Виена до Брюксел или Париж.

    11:54 14.05.2026