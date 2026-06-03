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Комедия без край: Откраднаха най-скъпия банан в света за пореден път

Комедия без край: Откраднаха най-скъпия банан в света за пореден път

3 Юни, 2026 07:43 1 147 32

  • банан с тиксо-
  • маурицио кателан-
  • изкуство-
  • откраднаха

Извършителят е неизвестен и следователно "няма никаква възможност за диалог"

Комедия без край: Откраднаха най-скъпия банан в света за пореден път - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музеят "Помпиду - Мец" в Страсбург подаде сигнал в полицията за кражба на банана от една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременно изкуство в света, предаде АФП, цитирана от dnes.bg. Става дума за "Комикът" на италианския визуален артист Маурицио Кателан, която представлява узрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо.

Липсата на плода е бил забелязана от охраната на музея през уикенда и веднага заменен с нов. Музеят "Помпиду - Мец", който е филиал на центъра "Помпиду" в Париж, съобщи в изявление, че е подал сигнал за кражба срещу неизвестен извършител.

Това не е първата атака срещу концептуалната творба, бананът в която се заменя на всеки три дни със свеж. През юли м.г. посетител в музея изяде плода. Тогава охраната го забеляза и реагира веднага, като не предприе законови действия срещу извършителя. Авторът Кателан пък се изказа в типичния си стил, че е разочарован от това, че гладният посетител е изял само банана, а не и тиксото.

Този път, съобщиха от музея, е подадено оплакване, защото извършителят е неизвестен и следователно "няма никаква възможност за диалог".

Творбата на Маурицио Кателан, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвиква противоречиви реакция още от своя дебют през 2019 г. Тогава инсталацията бе изложена на "Арт Базел" в Маями с прогнозна цена 120 000 долара, а като част от пърформанса артистът Дейвид Датуна изяде "Комикът".

Оттогава цената на артистичния банан само расте.

През 2024 г. китайският криптопредприемач Джъстин Сун плати 6.2 милиона долара, за да притежава версия на творбата. Няколко дни по-късно той демонстративно го изяде пред камери в Хонконг.

Освен с "Комикът" Маурицио Кателан е известен и със своята напълно функционална тоалетна чиния от 18-каратово злато "Америка", която той предложи на Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом. През 2020 г. 98-килограмовата творба бе открадната от имението "Бленъм", в което е роден Уинстън Чърчил, а през м.г. извършителите бяха осъдени съответно на 4 години и 2 г. 3 мес. затвор. "Америка" обаче така и не бе намерена и възстановена, тъй като веднага след кражбата те са я разфасовали и продали на части.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 1 Отговор
    Ами, някой гладен може да го е изял !!! Едва ли има мафиот тъпанар, който е организирал кражба на банан, защото е запален колекционер на изключителни малоумщини!!!

    07:47 03.06.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    14 2 Отговор
    българска му работа
    само знаят да викат бангаранга и да скачат за банано

    07:49 03.06.2026

  • 3 Трол

    7 1 Отговор
    Кой знае колко дупки е видяла тази концептуална творба.

    07:50 03.06.2026

  • 4 Пич

    18 1 Отговор
    Сега сериозно!!! Всъщност, замисляте ли се, че сегашните музеи не са храмове на културата и човешките постижения, а са съучастници в опростачването и оглупяването на човеците...!!!
    Банан в мъзей......!!!???
    Дали не е открита подигравка към стадото, за каквото ни възприемат "водачите", на цивилизацията.....???!!!

    Коментиран от #21, #22

    07:55 03.06.2026

  • 5 Компира

    4 0 Отговор
    Това е само някой българин. При нас бананите са издигнати на пиедестал.

    Коментиран от #23

    08:06 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бананът е подменян

    4 0 Отговор
    Следователно е нищо не струващо копие на шедьовър

    08:11 03.06.2026

  • 8 Мдааа

    3 0 Отговор
    Комикът Зеленски също притежава много златни тоалетни чинии, явно е колекционер!

    08:14 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Начо Видал

    3 0 Отговор
    Ние творим истинско изкуство! При нас в центъра на творбата се пробива дупка, и банана се изкарва през дупката. Лепенки няма, или ако има са в следствие на еуфорията с която ползвателките на културата усвояват произведенията!

    08:17 03.06.2026

  • 11 Мъж

    3 0 Отговор
    Шефът на факти последно качество човек. За грантове федерални резерви на ром е готов да направи 🤭🥳

    Коментиран от #20

    08:19 03.06.2026

  • 12 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Златният банан на Свободата. В клуба ня богатите сте, свиквайте

    08:19 03.06.2026

  • 13 глоги

    0 0 Отговор
    Липсата на плода е билА забелязана от охраната на музея

    08:20 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Елизабет Цветанова цървула

    0 0 Отговор
    Нигериеца има доста сладко мляко 🤭🥳

    Коментиран от #18

    08:25 03.06.2026

  • 17 Анита почивната станция на бсп

    0 0 Отговор
    За една почивка съм готова на всичко , дори да си легна с цар Киро 🥳🤭

    08:26 03.06.2026

  • 18 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Елизабет Цветанова цървула":

    Ти ще си новата клошарка на Сердика слушай ми думите. Амин да е боже да го бъде.

    08:27 03.06.2026

  • 19 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Извратеняци!!!!

    08:30 03.06.2026

  • 20 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мъж":

    Има начини да се обезчовечи, ако ти е крив нещо..

    08:31 03.06.2026

  • 21 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Моето уважение за коментара, колега!

    Коментиран от #28

    08:31 03.06.2026

  • 22 Боздуган

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Разбира се че да! Постоянно се проверява до къде е толеранса. Тества се на много нива. Толеранса се раздува до патология.

    08:35 03.06.2026

  • 23 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Компира":

    В плод-зеленчука трябва да има само вносна стока, ти не си за там. Трябва да е Кореком, затова сме в клуба на богатите, ако ли не ще са наказваме. Кумицата е строга. Има една дъска с пирони и едно розово пони, което впряга да тегли дъската.

    08:38 03.06.2026

  • 24 Къде ми е ?

    0 0 Отговор
    Банана !

    08:40 03.06.2026

  • 25 Смърфиета

    1 0 Отговор
    И в Музейко има такъв банан. Бях по работа в Студентски и се запознах с един циганин, по професия масажист, който каза каква му е професията, и че сега кара гръцки модели за богати господа. Човека видимо поддържаше добра хигиена, и каза, че професията му го изисква да се епилира.

    08:45 03.06.2026

  • 26 си пън

    0 0 Отговор
    това нещо е гавра с изкуството и срам за всички гледащи го и за богатия идиот дет е платил толкоз

    08:49 03.06.2026

  • 27 Асеновград

    0 0 Отговор
    Най голямата глупост в света

    08:53 03.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вежди Рашитов

    0 1 Отговор
    Бих сложил и два портокала от бронз и закачил отгоре на столична община с еврознамето и знамето на обаст украйна.

    09:09 03.06.2026

  • 31 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Аз също всяка вечер ,бера банани . Бай Амет,Мюмюн ,Стамат,и 40-,те римляни от Лом

    09:11 03.06.2026

  • 32 "Вселената

    0 0 Отговор
    и човешката глупост са безкрайни. За първото не съм сигурен" - Айнщайн.

    09:25 03.06.2026