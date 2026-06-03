Комедия без край: Откраднаха най-скъпия банан в света за пореден път

Музеят "Помпиду - Мец" в Страсбург подаде сигнал в полицията за кражба на банана от една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременно изкуство в света, предаде АФП, цитирана от dnes.bg. Става дума за "Комикът" на италианския визуален артист Маурицио Кателан, която представлява узрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо.
Липсата на плода е бил забелязана от охраната на музея през уикенда и веднага заменен с нов. Музеят "Помпиду - Мец", който е филиал на центъра "Помпиду" в Париж, съобщи в изявление, че е подал сигнал за кражба срещу неизвестен извършител.
Това не е първата атака срещу концептуалната творба, бананът в която се заменя на всеки три дни със свеж. През юли м.г. посетител в музея изяде плода. Тогава охраната го забеляза и реагира веднага, като не предприе законови действия срещу извършителя. Авторът Кателан пък се изказа в типичния си стил, че е разочарован от това, че гладният посетител е изял само банана, а не и тиксото.
Този път, съобщиха от музея, е подадено оплакване, защото извършителят е неизвестен и следователно "няма никаква възможност за диалог".
Творбата на Маурицио Кателан, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвиква противоречиви реакция още от своя дебют през 2019 г. Тогава инсталацията бе изложена на "Арт Базел" в Маями с прогнозна цена 120 000 долара, а като част от пърформанса артистът Дейвид Датуна изяде "Комикът".
Оттогава цената на артистичния банан само расте.
През 2024 г. китайският криптопредприемач Джъстин Сун плати 6.2 милиона долара, за да притежава версия на творбата. Няколко дни по-късно той демонстративно го изяде пред камери в Хонконг.
Освен с "Комикът" Маурицио Кателан е известен и със своята напълно функционална тоалетна чиния от 18-каратово злато "Америка", която той предложи на Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом. През 2020 г. 98-килограмовата творба бе открадната от имението "Бленъм", в което е роден Уинстън Чърчил, а през м.г. извършителите бяха осъдени съответно на 4 години и 2 г. 3 мес. затвор. "Америка" обаче така и не бе намерена и възстановена, тъй като веднага след кражбата те са я разфасовали и продали на части.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
07:47 03.06.2026
2 кой мy дpeмe
само знаят да викат бангаранга и да скачат за банано
07:49 03.06.2026
3 Трол
07:50 03.06.2026
4 Пич
Банан в мъзей......!!!???
Дали не е открита подигравка към стадото, за каквото ни възприемат "водачите", на цивилизацията.....???!!!
Коментиран от #21, #22
07:55 03.06.2026
5 Компира
Коментиран от #23
08:06 03.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бананът е подменян
08:11 03.06.2026
8 Мдааа
08:14 03.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Начо Видал
08:17 03.06.2026
11 Мъж
Коментиран от #20
08:19 03.06.2026
12 Смърфиета
08:19 03.06.2026
13 глоги
08:20 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Елизабет Цветанова цървула
Коментиран от #18
08:25 03.06.2026
17 Анита почивната станция на бсп
08:26 03.06.2026
18 Мъж
До коментар #16 от "Елизабет Цветанова цървула":Ти ще си новата клошарка на Сердика слушай ми думите. Амин да е боже да го бъде.
08:27 03.06.2026
19 Бай онзи
08:30 03.06.2026
20 Бай Ставри
До коментар #11 от "Мъж":Има начини да се обезчовечи, ако ти е крив нещо..
08:31 03.06.2026
21 Механик
До коментар #4 от "Пич":Моето уважение за коментара, колега!
Коментиран от #28
08:31 03.06.2026
22 Боздуган
До коментар #4 от "Пич":Разбира се че да! Постоянно се проверява до къде е толеранса. Тества се на много нива. Толеранса се раздува до патология.
08:35 03.06.2026
23 Смърфиета
До коментар #5 от "Компира":В плод-зеленчука трябва да има само вносна стока, ти не си за там. Трябва да е Кореком, затова сме в клуба на богатите, ако ли не ще са наказваме. Кумицата е строга. Има една дъска с пирони и едно розово пони, което впряга да тегли дъската.
08:38 03.06.2026
24 Къде ми е ?
08:40 03.06.2026
25 Смърфиета
08:45 03.06.2026
26 си пън
08:49 03.06.2026
27 Асеновград
08:53 03.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Вежди Рашитов
09:09 03.06.2026
31 Град Козлодуй
09:11 03.06.2026
32 "Вселената
09:25 03.06.2026