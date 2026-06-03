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Голям пробив в разследването на обира в Лувъра

Голям пробив в разследването на обира в Лувъра

3 Юни, 2026 08:43 1 155 5

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Но скъпоценностите все още не са открити

Голям пробив в разследването на обира в Лувъра - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Разследването на грандиозния „обир на века“ в Лувъра от 19 октомври 2025 г., при който бяха задигнати френски кралски бижута на стойност 88 милиона евро, отбеляза нов голям пробив със засилена „белгийска връзка“ и следи, водещи към Източна Европа.

Въпреки че четирима основни извършители бяха арестувани във Франция седмици след обира, скъпоценностите все още не са открити, което поддържаше случая в пълна мистерия досега.

Белгийските власти задържаха няколко лица от Източна Европа, заподозрени в серия от други обири. При обиските в мобилните устройства на задържаните са открити подробни снимки на галерия „Аполон“ (Galerie d'Apollon) в Лувъра – точното място на обира. Франция и Белгия официално създадоха съвместен екип от следователи. Френски детективи вече пътуваха до Белгия, за да проучат дали заловените лица са съучастници, организатори или поръчители. Основната хипотеза на полицията е, че престъпната мрежа се опитва да пренесе бижутата до белгийския град Антверпен (световната столица на диамантите), за да бъдат разпродадени „на части“, избягвайки проследяване. Според източници от разследването на френския вестник Le Parisien, предстои провеждането на нови изслушвания с френските заподозрени, като някои от тях са изразили готовност да разкрият къде са скрити бижутата в замяна на по-ниски присъди.

Около случая се разви и огромна попкултурна вълна. В края на май бе публикувана разследващата книга „Main basse sur le Louvre“ („Грабвежът на Лувъра“), написана съвместно от водещи криминални журналисти от Le Parisien, Le Monde и Paris Match. Известният френски режисьор Ромен Гаврас веднага откупи филмовите права и подготвя игрален филм за обира, а британски продуценти разработват документална поредица.

За по-малко от 8 минути (от които само 4 вътре в залата) маскирани крадци, дегизирани като строителни работници, нахлуха през прозорец на галерията, използвайки механична стълба, монтирана на камион, и диамантени резачки за стъкло. те задигнаха ценности от XIX век, включително изумрудения комплект на императрица Мария-Луиза и бижута на кралица Мария-Амелия. Единственият открит предмет бе короната на императрица Евгения, която крадците изпуснаха и смачкаха при бягството си със скутер. Обирът предизвика огромна криза в сигурността на музея, която по-късно доведе до смяната на неговата директорка Лоранс де Кар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    1 2 Отговор
    Въпреки,че....ПРЕД ЧЕ ВИНАГИ СЕ ПИШЕ ЗАПЕТАЯ!

    Коментиран от #4

    08:48 03.06.2026

  • 2 Хе хе...

    4 2 Отговор
    Що не обявите от къде са въпросните източноевропейци? Да не се окажат граждани на една недодържава ръководена от наркоман с изтекъл срок на годност?

    08:54 03.06.2026

  • 3 бушприт

    2 0 Отговор
    "Грабежът на Лувъра“),а не Грабвежът!

    08:56 03.06.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "цербер":

    Марш обратно в училище...

    09:20 03.06.2026

  • 5 Лувъръ е в Ленинград ,

    1 0 Отговор
    а Ермитажа е в Сан Петербърг.

    09:26 03.06.2026