След 7 години снимки: Сериалът „Еуфория“ приключва официално

Сериалът „Еуфория“ официално приключи след седем години снимки. Създателят, сценарист и режисьор на сериала, Сам Левинсън, обяви новината в подкаста Popcast на The New York Times. Това беше потвърдено от канала HBO пред сп. Variety, цитирано от manager.bg.

Финалът на третия сезон, „In God We Trust“, който се излъчи на 25 май, на практика отбеляза последния епизод на целия сериал. Левинсън каза пред The ​​New York Times, че пише „всеки сезон, сякаш е последният“.

На въпрос за евентуален четвърти сезон, той отговори: „Не знам. В момента всичко, което искам да правя, е да прекарвам време със съпругата и децата си, да чета Елмор Леонард и да гледам отново „Годпожа Минивър“.

Решението не беше неочаквано. Водещата актриса Зендая (Зендая Колман) преди това беше заявила в интервю, че смята сериала за завършен след третия му сезон. Между втория и третия сезон изминаха четири години, през които Зендая и няколко от нейните колеги станаха търсени актьори с натоварен график. Както Variety съобщи през 2024 г., поради тези и други причини продукцията на третия сезон се сблъска със значителни забавяния.

Сериалът „Еуфория“ проследява група гимназисти, които се сблъскват с тмите за наркотици, секс, идентичност, травма, социални медии, любов и приятелство. В третия сезон, след скок във времето, героите се борят с добродетелите на вярата, възможността за изкупление и проблема със злото. В актьорския състав бяха Зендая, Хънтър Шафер, Ерик Дейн, Джейкъб Елорди, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Кели, Клоуи Чери, Адевале Акинуойе-Агбадже, Тоби Уолъс и Колман Доминго. Сам Левинсън е и ред изпълнителнителните продуценти.