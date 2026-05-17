Рут Колева: Скъпи политици, не си приписвайте успеха на Дара

След като Дара извоюва първата победа на България на песенния конкурс "Евровизия" на 70-ото издание на мащабното събитие, социалните мрежи се напълниха с коментари и реакции. В лавината от празнуване, честитки и радост за историческото постижение на родната ни звезда попаднаха и любопитни коментари от политически партии, лидери и политици, които не скриха своите реакции и отбелязаха, че победата е колкото за Дара, толкова и за страната ни.
В този контекст, певицата Рут Колева, която още от самото начало на селекцията ни, защити избора на Дара и я окуражи да не се отказва въпреки смазващия хейт спрямо нея, отправи интересен призив към политиците:
"Моля ви да не си приписвате успеха на Дара. Тази победа не е ваша. Не е резултат от стратегия, политика, визия или държавна грижа към музиката. Дара спечели сама. С таланта си. С труда си. С екипа си. И с милионите хора, които видяха това, което тук твърде често отказваме да видим - че българската музика има ОГРОМНА сила.", пише Рут.
Певицата скастри политиците, за които според нея, културата далеч не е приоритет.
"Знаете ли защо България не участваше в Евровизия толкова години? Защото БНТ нямаше пари да си позволи този “лукс”. Не защото нямаме талант, артисти и потенциал. А защото музиката тук не е приоритет. Така че не, моля ви, не си приписвайте тази победа. По-добре я разберете.", призовава Рут Колева.
"Приоритизирайте музиката.
Приоритизирайте културата.
Спрете да оставяте фестивалите на произвола на съдбата.
Спрете да оставяте артистите сами.
Започнете да работите с мисъл към експорт, инфраструктура, икономически принос.
Започнете да капитализирате.
Започнете да мислите в мащаб.
Дара вече показа какво може да направи българската музика за България.
Сега вие покажете, че сте способни поне да си научите урока. Защото имаме една година да не се изложим пред света.
И можете да започнете с нещо конкретно: да построим една истинска, модерна концертна зала в София.", завършва призива си певицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:27 17.05.2026
2 хфжбехбйр
Коментиран от #8, #13
14:28 17.05.2026
3 Теме рут
14:29 17.05.2026
4 Теме
Коментиран от #15, #33
14:30 17.05.2026
5 Режисьор
----
Колко е заблудено детето... Здраве да е, ще порасне и ще научи грозната истина за такъв тип "конкурси".
14:30 17.05.2026
6 Кончита
Коментиран от #12
14:31 17.05.2026
7 Не приличат
14:32 17.05.2026
8 Правилно
До коментар #2 от "хфжбехбйр":Трябваше да пратим Слави да ни пее русо-мутренски мотиви.
14:33 17.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 665
14:37 17.05.2026
11 оня с коня
14:37 17.05.2026
12 Става, става чак пръска
До коментар #6 от "Кончита":бело!
14:38 17.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лорда
14:38 17.05.2026
15 тук никой не я познава Рут Колева
До коментар #4 от "Теме":кои я познава тази Рут Колева? със какво е известна освен във селото на мегдана във което пее?
14:39 17.05.2026
16 Моля, за информация кога
Благодаря!
14:43 17.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 РЕАЛИСТ
14:44 17.05.2026
19 Тая
14:46 17.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 РЕАЛИСТ
Коментиран от #32
14:47 17.05.2026
22 И да питам
Изобщо не поздравиха дАРА и не почерпиха поне по едно кебапче гладния европейски българин от клуба на богатите.
14:50 17.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хаха
14:54 17.05.2026
25 Никой
14:56 17.05.2026
26 Не може само думи, трябва и акъл
14:57 17.05.2026
27 Кеефф
15:00 17.05.2026
28 Шут Колева е голяма работа
15:01 17.05.2026
29 Мнение
И Рут Колева е права — талантът проби въпреки системата, не благодарение на нея. Дано този успех най-после отвори очите на управляващите, че културата не е „лукс“, а инвестиция в имиджа и бъдещето на България.
Коментиран от #41
15:02 17.05.2026
30 Гост
Но може ли темеРут Хохолева да организира и финансира сама Евровизия у нас, или ще мечи на политиците да отпуснат средства?
15:03 17.05.2026
31 кастроли
15:05 17.05.2026
32 Мнение
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Първо, Евровизия не е за професионални утвърдени певци, а за млади таланти, като Дара. Второ, на хората им омръзна от едни и същи песни, изплагиатствали някой рефрен от чужди песни. Дара беше различна, Бангаранга беше парти вайръл песен, която всеки може да запее и да се радва на живота.
Коментиран от #42, #53
15:05 17.05.2026
33 Гост
До коментар #4 от "Теме":Тази не е наясно, колко политически режисиран е този конкурс.
15:08 17.05.2026
34 Разбирач
Коментиран от #37
15:09 17.05.2026
35 Рут Колева се е объркала жената!
Официалният организатор на българското участие в Евровизия е Българска национална телевизия (БНТ).
БНТ плаща таксата към конкурса Евровизия.
Финансирането обикновено идва основно от бюджета на БНТ.
Кой дава пари на БНТ?
Основно държавата — чрез бюджета, гласуван от Народното събрание.
БНТ се финансира основно с публични средства от Държавния Бюджет, които се отпускат през Министерството на Финансите.
Коментиран от #39
15:10 17.05.2026
36 Дядо Соки
15:11 17.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Някой
Коментиран от #40
15:18 17.05.2026
39 Ами
До коментар #35 от "Рут Колева се е объркала жената!":Значи официалният организатор не е дал 1 стотинка. Държавата "народа" е платил да се кълчи някой на сцената.
Коментиран от #43, #73
15:21 17.05.2026
40 Мнооо
До коментар #38 от "Някой":си т@п, Саше. Ще се пукнеш от завист.
15:27 17.05.2026
41 Някой
До коментар #29 от "Мнение":И СЪС ТАЯ "ПЕСЕН" ЩОМ ПОКАЗВАТ ИМИДЖА НА БЪЛГАРИЯ, СПАСЕНИЕ НЯМА. ТЕРИТОРИЯТА Е ЗАЧЕРКНАТА.
Коментиран от #45, #50
15:29 17.05.2026
42 Хаха
До коментар #32 от "Мнение":Спрямо тая порногграфия, Кончита Вюрст ряпа да яде.
15:32 17.05.2026
43 Ами
До коментар #39 от "Ами":кълчи се и ти, кой те е спрял?
15:33 17.05.2026
44 ДрайвингПлежър
От кликата на педалите, очаква да захлеби в организацията на евро-гей-парада догодина
Гнусотия отдавна прелива над шията!
Коментиран от #46
15:34 17.05.2026
45 А ти
До коментар #41 от "Някой":на чия територия живееш, хейтъре?
Коментиран от #49
15:36 17.05.2026
46 Ами
До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":престани с простотията си щом толкова си затънал, бре.
15:37 17.05.2026
47 Някой
15:38 17.05.2026
48 Анонимен
15:40 17.05.2026
49 Някой
До коментар #45 от "А ти":АБЕ на тая същата територия живея, но не очаквах да се пръкне такова античовешко същество.
Коментиран от #51
15:40 17.05.2026
50 Научи
До коментар #41 от "Някой":правописа. Вече ти беше казано. Българския правопис, а не оня...от Факултета
Коментиран от #52
15:40 17.05.2026
51 Лошо
До коментар #49 от "Някой":щом това виждаш в огледалото. Я се махни от "територията", че няма да оживееш с тая твоя злоба.
Коментиран от #56
15:43 17.05.2026
52 А да питам
До коментар #50 от "Научи":На 41- от български, по български.
Коментиран от #55, #61
15:46 17.05.2026
53 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Мнение":Кой пък ти го каза това, че не в за професионални певци. Едно време други нямаше. После стана такъв цирк, че никой голям певец не искаше да участва в този водевил. Да ти припомня ли, че АББА печели Евровизия с Ватерло. Преди няколко години така а прочута певица , като Бони Тайлър я низвегнаха, а сега кречетало, като Дара печели конкурса.
15:47 17.05.2026
54 Хаха
Коментиран от #57
15:48 17.05.2026
55 Казах вече!
До коментар #52 от "А да питам":Научи българския правопис! Това е български сайт!
Коментиран от #59, #60, #63
15:49 17.05.2026
56 Някой
До коментар #51 от "Лошо":Изчекнат защитава изчекнати. Лошо.
Коментиран от #58
15:50 17.05.2026
57 Ейййй,
До коментар #54 от "Хаха":не се спря да пишеш неграмотно! Жалка работа...
15:50 17.05.2026
58 Спри
До коментар #56 от "Някой":са гледаш в огледалото, че ще полудееш от ужаса там🤭
15:52 17.05.2026
59 Някой
До коментар #55 от "Казах вече!":Български сайт ли?
Коментиран от #66
15:52 17.05.2026
60 Някой
До коментар #55 от "Казах вече!":Български сайт ли? - погледни знаменцето горе във ляво.
Коментиран от #62, #64
15:53 17.05.2026
61 Лъчо
До коментар #52 от "А да питам":Ти си мокър от Козлодуй, нали? Знам те.
Коментиран от #65
15:53 17.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Абе
До коментар #55 от "Казах вече!":А препиши на български коментара на "Ха ха".
15:57 17.05.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 А да питам
До коментар #61 от "Лъчо":А пък вас ви е напекло слънцето та слънчасахте. Резултата е налице.
Коментиран от #69
15:58 17.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 микрофон
Първо да види колко и кои от певческа - музикалната гилдия изляха тонове помия от самото начало ,та до вчера.
Има и една поговорка за чергата,
16:00 17.05.2026
68 Тук
16:00 17.05.2026
69 Научи
До коментар #65 от "А да питам":българския правопис, мокър, излагаш се.
16:01 17.05.2026
70 Абе
16:02 17.05.2026
71 Ами
16:04 17.05.2026
72 Бангаранга
16:14 17.05.2026
73 Не е било напразно
До коментар #39 от "Ами":Кълчил се е, но е направил реклама на България и е спечелил домакинство на конкурса.
Коментиран от #80
16:21 17.05.2026
74 Зеления чорап Радев
От фатмак и зелен чорап-толкова.
16:33 17.05.2026
75 Русороб
А омразата ви тук скоро ще приключи , чао , чао, времето ви свърши омразници !
Коментиран от #78
16:34 17.05.2026
76 Стара чанта
16:36 17.05.2026
77 Тази
17:05 17.05.2026
78 мерси
До коментар #75 от "Русороб":награда че влезохме в евро(войната)
17:27 17.05.2026
79 АТЕИСТ
Много знаеш чия е заслугата, я се вгледай по-внимателно , от текстописеца до квартета танцьори , да ги наречем
17:42 17.05.2026
80 ЕДНА БГ РОЗА
До коментар #73 от "Не е било напразно":Същото като италиянското джиро.... над 15 милиона евро вътре, ноо, има рекама на БГ
17:49 17.05.2026
81 Какъв успех и в какво
17:54 17.05.2026