Рут Колева: Скъпи политици, не си приписвайте успеха на Дара

След като Дара извоюва първата победа на България на песенния конкурс "Евровизия" на 70-ото издание на мащабното събитие, социалните мрежи се напълниха с коментари и реакции. В лавината от празнуване, честитки и радост за историческото постижение на родната ни звезда попаднаха и любопитни коментари от политически партии, лидери и политици, които не скриха своите реакции и отбелязаха, че победата е колкото за Дара, толкова и за страната ни.

В този контекст, певицата Рут Колева, която още от самото начало на селекцията ни, защити избора на Дара и я окуражи да не се отказва въпреки смазващия хейт спрямо нея, отправи интересен призив към политиците:

"Моля ви да не си приписвате успеха на Дара. Тази победа не е ваша. Не е резултат от стратегия, политика, визия или държавна грижа към музиката. Дара спечели сама. С таланта си. С труда си. С екипа си. И с милионите хора, които видяха това, което тук твърде често отказваме да видим - че българската музика има ОГРОМНА сила.", пише Рут.

Певицата скастри политиците, за които според нея, културата далеч не е приоритет.

"Знаете ли защо България не участваше в Евровизия толкова години? Защото БНТ нямаше пари да си позволи този “лукс”. Не защото нямаме талант, артисти и потенциал. А защото музиката тук не е приоритет. Така че не, моля ви, не си приписвайте тази победа. По-добре я разберете.", призовава Рут Колева.

"Приоритизирайте музиката.

Приоритизирайте културата.

Спрете да оставяте фестивалите на произвола на съдбата.

Спрете да оставяте артистите сами.

Започнете да работите с мисъл към експорт, инфраструктура, икономически принос.

Започнете да капитализирате.

Започнете да мислите в мащаб.

Дара вече показа какво може да направи българската музика за България.

Сега вие покажете, че сте способни поне да си научите урока. Защото имаме една година да не се изложим пред света.

И можете да започнете с нещо конкретно: да построим една истинска, модерна концертна зала в София.", завършва призива си певицата.