Рут Колева: Скъпи политици, не си приписвайте успеха на Дара

17 Май, 2026 14:25 2 324 81

"Тази победа не е ваша. Дара спечели сама", написа певицата в социалната мрежа

Снимки: Facebook
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като Дара извоюва първата победа на България на песенния конкурс "Евровизия" на 70-ото издание на мащабното събитие, социалните мрежи се напълниха с коментари и реакции. В лавината от празнуване, честитки и радост за историческото постижение на родната ни звезда попаднаха и любопитни коментари от политически партии, лидери и политици, които не скриха своите реакции и отбелязаха, че победата е колкото за Дара, толкова и за страната ни.

В този контекст, певицата Рут Колева, която още от самото начало на селекцията ни, защити избора на Дара и я окуражи да не се отказва въпреки смазващия хейт спрямо нея, отправи интересен призив към политиците:

"Моля ви да не си приписвате успеха на Дара. Тази победа не е ваша. Не е резултат от стратегия, политика, визия или държавна грижа към музиката. Дара спечели сама. С таланта си. С труда си. С екипа си. И с милионите хора, които видяха това, което тук твърде често отказваме да видим - че българската музика има ОГРОМНА сила.", пише Рут.

Певицата скастри политиците, за които според нея, културата далеч не е приоритет.

"Знаете ли защо България не участваше в Евровизия толкова години? Защото БНТ нямаше пари да си позволи този “лукс”. Не защото нямаме талант, артисти и потенциал. А защото музиката тук не е приоритет. Така че не, моля ви, не си приписвайте тази победа. По-добре я разберете.", призовава Рут Колева.

"Приоритизирайте музиката.

Приоритизирайте културата.

Спрете да оставяте фестивалите на произвола на съдбата.

Спрете да оставяте артистите сами.

Започнете да работите с мисъл към експорт, инфраструктура, икономически принос.

Започнете да капитализирате.

Започнете да мислите в мащаб.

Дара вече показа какво може да направи българската музика за България.

Сега вие покажете, че сте способни поне да си научите урока. Защото имаме една година да не се изложим пред света.

И можете да започнете с нещо конкретно: да построим една истинска, модерна концертна зала в София.", завършва призива си певицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 19 Отговор
    Мач-кай, ΔΑ-ΡΑ!🤣

    14:27 17.05.2026

  • 2 хфжбехбйр

    41 14 Отговор
    Колкото и да се пъчите песента е страшен траш и според някои и със сатанински мотиви

    Коментиран от #8, #13

    14:28 17.05.2026

  • 3 Теме рут

    33 3 Отговор
    и без Дара.....

    14:29 17.05.2026

  • 4 Теме

    48 8 Отговор
    Рут Колева се изцепва неподготвена. За кой ли път?!?!??

    Коментиран от #15, #33

    14:30 17.05.2026

  • 5 Режисьор

    35 7 Отговор
    "...Не е резултат от стратегия, политика, визия или държавна грижа към музиката..."
    ----
    Колко е заблудено детето... Здраве да е, ще порасне и ще научи грозната истина за такъв тип "конкурси".

    14:30 17.05.2026

  • 6 Кончита

    30 3 Отговор
    Как е Вюрста.... Става ли твърд

    Коментиран от #12

    14:31 17.05.2026

  • 7 Не приличат

    27 5 Отговор
    На жени

    14:32 17.05.2026

  • 8 Правилно

    21 14 Отговор

    До коментар #2 от "хфжбехбйр":

    Трябваше да пратим Слави да ни пее русо-мутренски мотиви.

    14:33 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 665

    23 8 Отговор
    Рут е родена да върти мотиката, здраво заровила грозните нозие в къра .Потомственият ратай Мурчуф ще помага с волове.!

    14:37 17.05.2026

  • 11 оня с коня

    28 7 Отговор
    какво е това смешно име РУТ? тая българка ли е? че такова българско име нямаме със таква дребна душичка и незначителна, била певица във някоя селска кръчма явно ,ама кой да я знае?

    14:37 17.05.2026

  • 12 Става, става чак пръска

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кончита":

    бело!

    14:38 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лорда

    16 4 Отговор
    Тоя пич никога не съм го харесвал. Не си падам по рижави.

    14:38 17.05.2026

  • 15 тук никой не я познава Рут Колева

    28 6 Отговор

    До коментар #4 от "Теме":

    кои я познава тази Рут Колева? със какво е известна освен във селото на мегдана във което пее?

    14:39 17.05.2026

  • 16 Моля, за информация кога

    23 5 Отговор
    дАРА ще е пред кауфланда да е поздравя с кофа портокали.



    Благодаря!

    14:43 17.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РЕАЛИСТ

    37 5 Отговор
    Дара не е спечелила сама. В подготовката ѝ са вложени много пари. Писа се, че зад всяка песен стоят международни посреднически фирми. Текстът и музиката са писани от чужди автори. Хореографията в чужда и танцьорите са чужденци. Откъде са дошли парите за всичко това, че тази Рут ще пише небивалици.

    14:44 17.05.2026

  • 19 Тая

    12 2 Отговор
    Е наистина ку-а ле--а нямала БНТ пари преди но сега се проведе конкурс по БНТ направо си е п рут

    14:46 17.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РЕАЛИСТ

    19 5 Отговор
    Имаше само няколко качествени песни на конкурса. Другите бяха , сякаш си на Х фактор. Моят фаворит беше авдтрслийката. Разкошна жена , професионална певица и добра песен. Нямаше нищо общо с останалия циркаджилък.

    Коментиран от #32

    14:47 17.05.2026

  • 22 И да питам

    25 3 Отговор
    Как е възможно такова неуважение от страна на кауфланда.
    Изобщо не поздравиха дАРА и не почерпиха поне по едно кебапче гладния европейски българин от клуба на богатите.

    14:50 17.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха

    9 12 Отговор
    Радевистите и ДС внука Терзиев побързаха да си направят ПР.

    14:54 17.05.2026

  • 25 Никой

    6 8 Отговор
    Азиатски хейтъри да бяхте изпратили Иво Аръков с руска песен !

    14:56 17.05.2026

  • 26 Не може само думи, трябва и акъл

    6 1 Отговор
    Концертната зала ще видим дали ще я построи тиктокъра, синчето на Десето!🤣🤣🤣

    14:57 17.05.2026

  • 27 Кеефф

    13 3 Отговор
    С цици и дупе се печели всичко.

    15:00 17.05.2026

  • 28 Шут Колева е голяма работа

    15 5 Отговор
    Измякала е две песни дето тя си ги знае и точка. Обаче нашите певачки се имат за голяма работа.Когато стигнете поне 10% от работата на Майкъл Джексън, Мадона и още куп изпълнители които като им пуснеш албума от 15 песни 20 са хит тогава ще сте голямата работа.Някой знае ли и песните на тази?

    15:01 17.05.2026

  • 29 Мнение

    11 9 Отговор
    Браво на Дара за успеха! 👏
    И Рут Колева е права — талантът проби въпреки системата, не благодарение на нея. Дано този успех най-после отвори очите на управляващите, че културата не е „лукс“, а инвестиция в имиджа и бъдещето на България.

    Коментиран от #41

    15:02 17.05.2026

  • 30 Гост

    13 1 Отговор
    Че си приписват - приписват си.
    Но може ли темеРут Хохолева да организира и финансира сама Евровизия у нас, или ще мечи на политиците да отпуснат средства?

    15:03 17.05.2026

  • 31 кастроли

    6 1 Отговор
    Много Скъпо струващи ни политици,

    15:05 17.05.2026

  • 32 Мнение

    13 8 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Първо, Евровизия не е за професионални утвърдени певци, а за млади таланти, като Дара. Второ, на хората им омръзна от едни и същи песни, изплагиатствали някой рефрен от чужди песни. Дара беше различна, Бангаранга беше парти вайръл песен, която всеки може да запее и да се радва на живота.

    Коментиран от #42, #53

    15:05 17.05.2026

  • 33 Гост

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Теме":

    Тази не е наясно, колко политически режисиран е този конкурс.

    15:08 17.05.2026

  • 34 Разбирач

    16 2 Отговор
    Винаги ще се намери такъв, който да сипе катран в меда. Кой си присвоява успеха на Дара, напротив, поздравяват я.

    Коментиран от #37

    15:09 17.05.2026

  • 35 Рут Колева се е объркала жената!

    22 0 Отговор
    ТеМеРут Колева да я светна, че:
    Официалният организатор на българското участие в Евровизия е Българска национална телевизия (БНТ).
    БНТ плаща таксата към конкурса Евровизия.
    Финансирането обикновено идва основно от бюджета на БНТ.
    Кой дава пари на БНТ?
    Основно държавата — чрез бюджета, гласуван от Народното събрание.
    БНТ се финансира основно с публични средства от Държавния Бюджет, които се отпускат през Министерството на Финансите.

    Коментиран от #39

    15:10 17.05.2026

  • 36 Дядо Соки

    12 2 Отговор
    Аз много ходя къде ли не и от фенове съм чувал, че конкурса е нЪгласен от свУодниците й чрез иСмама, но много хора не знаят че е иСмама.

    15:11 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Някой

    7 8 Отговор
    Ами надминахме израелците по перверозия. По отвратително нещо от български участник не съм виждал.

    Коментиран от #40

    15:18 17.05.2026

  • 39 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Рут Колева се е объркала жената!":

    Значи официалният организатор не е дал 1 стотинка. Държавата "народа" е платил да се кълчи някой на сцената.

    Коментиран от #43, #73

    15:21 17.05.2026

  • 40 Мнооо

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    си т@п, Саше. Ще се пукнеш от завист.

    15:27 17.05.2026

  • 41 Някой

    11 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    И СЪС ТАЯ "ПЕСЕН" ЩОМ ПОКАЗВАТ ИМИДЖА НА БЪЛГАРИЯ, СПАСЕНИЕ НЯМА. ТЕРИТОРИЯТА Е ЗАЧЕРКНАТА.

    Коментиран от #45, #50

    15:29 17.05.2026

  • 42 Хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Спрямо тая порногграфия, Кончита Вюрст ряпа да яде.

    15:32 17.05.2026

  • 43 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    кълчи се и ти, кой те е спрял?

    15:33 17.05.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    И тоя боклук да се изкаже и да се облажи!
    От кликата на педалите, очаква да захлеби в организацията на евро-гей-парада догодина
    Гнусотия отдавна прелива над шията!

    Коментиран от #46

    15:34 17.05.2026

  • 45 А ти

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    на чия територия живееш, хейтъре?

    Коментиран от #49

    15:36 17.05.2026

  • 46 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":

    престани с простотията си щом толкова си затънал, бре.

    15:37 17.05.2026

  • 47 Някой

    3 0 Отговор
    Ами има и приказка бе. Събрали се животните във гората да обсъждат нещо. По едно време дошло магарето и като видяло толкова животни почнало да реве. Попитали го защо? То казало, аз пред толкова животни ако не си покажа магарията кога друг път ще я покажа.

    15:38 17.05.2026

  • 48 Анонимен

    0 0 Отговор
    Особен о тези които са на по задна линия които бяха първи

    15:40 17.05.2026

  • 49 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "А ти":

    АБЕ на тая същата територия живея, но не очаквах да се пръкне такова античовешко същество.

    Коментиран от #51

    15:40 17.05.2026

  • 50 Научи

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    правописа. Вече ти беше казано. Българския правопис, а не оня...от Факултета

    Коментиран от #52

    15:40 17.05.2026

  • 51 Лошо

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    щом това виждаш в огледалото. Я се махни от "територията", че няма да оживееш с тая твоя злоба.

    Коментиран от #56

    15:43 17.05.2026

  • 52 А да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Научи":

    На 41- от български, по български.

    Коментиран от #55, #61

    15:46 17.05.2026

  • 53 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Кой пък ти го каза това, че не в за професионални певци. Едно време други нямаше. После стана такъв цирк, че никой голям певец не искаше да участва в този водевил. Да ти припомня ли, че АББА печели Евровизия с Ватерло. Преди няколко години така а прочута певица , като Бони Тайлър я низвегнаха, а сега кречетало, като Дара печели конкурса.

    15:47 17.05.2026

  • 54 Хаха

    6 1 Отговор
    ПЪЛЕН РЕЗИЛ. СЪС ТОВА ОПРИЛИЧАВАМЕ РОДНОТО БЪЛГАРСКО.

    Коментиран от #57

    15:48 17.05.2026

  • 55 Казах вече!

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "А да питам":

    Научи българския правопис! Това е български сайт!

    Коментиран от #59, #60, #63

    15:49 17.05.2026

  • 56 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лошо":

    Изчекнат защитава изчекнати. Лошо.

    Коментиран от #58

    15:50 17.05.2026

  • 57 Ейййй,

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    не се спря да пишеш неграмотно! Жалка работа...

    15:50 17.05.2026

  • 58 Спри

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Някой":

    са гледаш в огледалото, че ще полудееш от ужаса там🤭

    15:52 17.05.2026

  • 59 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Казах вече!":

    Български сайт ли?

    Коментиран от #66

    15:52 17.05.2026

  • 60 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Казах вече!":

    Български сайт ли? - погледни знаменцето горе във ляво.

    Коментиран от #62, #64

    15:53 17.05.2026

  • 61 Лъчо

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "А да питам":

    Ти си мокър от Козлодуй, нали? Знам те.

    Коментиран от #65

    15:53 17.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Казах вече!":

    А препиши на български коментара на "Ха ха".

    15:57 17.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 А да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Лъчо":

    А пък вас ви е напекло слънцето та слънчасахте. Резултата е налице.

    Коментиран от #69

    15:58 17.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 микрофон

    1 1 Отговор
    Политиците не си преписват нищо!
    Първо да види колко и кои от певческа - музикалната гилдия изляха тонове помия от самото начало ,та до вчера.
    Има и една поговорка за чергата,

    16:00 17.05.2026

  • 68 Тук

    1 0 Отговор
    трият безпринципно.

    16:00 17.05.2026

  • 69 Научи

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "А да питам":

    българския правопис, мокър, излагаш се.

    16:01 17.05.2026

  • 70 Абе

    2 0 Отговор
    Защо никой от тука не напише на български коментар 54. Защото бил на друг език.

    16:02 17.05.2026

  • 71 Ами

    3 1 Отговор
    Дара! - Кончита Вурст 2. Точка.

    16:04 17.05.2026

  • 72 Бангаранга

    0 1 Отговор
    Политиците, които нямаха пари за този конкурс, вече ги пенсионирахме.

    16:14 17.05.2026

  • 73 Не е било напразно

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Кълчил се е, но е направил реклама на България и е спечелил домакинство на конкурса.

    Коментиран от #80

    16:21 17.05.2026

  • 74 Зеления чорап Радев

    3 4 Отговор
    Зеления чорап Радев днес сутринта с леден тон хладно поздрави Дара.
    От фатмак и зелен чорап-толкова.

    16:33 17.05.2026

  • 75 Русороб

    0 3 Отговор
    Дара успя !
    А омразата ви тук скоро ще приключи , чао , чао, времето ви свърши омразници !

    Коментиран от #78

    16:34 17.05.2026

  • 76 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Какви ,, скъпи" ?! Борсуци, простаци и нагли прииии маааа ти! Отстрел на тъъъъпите идддиотттчета!

    16:36 17.05.2026

  • 77 Тази

    3 0 Отговор
    Темерут Колева и тя с мнение голямата певица

    17:05 17.05.2026

  • 78 мерси

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Русороб":

    награда че влезохме в евро(войната)

    17:27 17.05.2026

  • 79 АТЕИСТ

    1 0 Отговор
    СЪМ, НО СЕ ПРЕКРЪСТИХ...а, теб кой те знае като певица, та даваш такива оценки
    Много знаеш чия е заслугата, я се вгледай по-внимателно , от текстописеца до квартета танцьори , да ги наречем

    17:42 17.05.2026

  • 80 ЕДНА БГ РОЗА

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Не е било напразно":

    Същото като италиянското джиро.... над 15 милиона евро вътре, ноо, има рекама на БГ

    17:49 17.05.2026

  • 81 Какъв успех и в какво

    0 0 Отговор
    Този конкурс е политическа машина, даването на първа награда на някоя песен ни най малко означава че тя има някакви музикални или други качества , примерите са всяка година печелят ужасни изпълнения които нормален човек не би издържал да изслуша от начало до край , капана е че наградения се задължава да организира следващия конкурс и да популяризира евроатлантическите ценности максимално

    17:54 17.05.2026