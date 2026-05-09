Жена роди дете от покойния си годеник три години след смъртта му

9 Май, 2026 16:50 878 11

Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В американски щат Флорида сурогатна майка роди дете на 29-годишната Кейси Лайънс от покойния си годеник, съобщи „Дейли мейл“.

На 22 февруари 2023 г. приятелят на Кейси, 24-годишният Дилън Лайънс загива по време на работа. Той беше телевизионен журналист и в този ден снимаше репортаж за убийство, уточнява БГНЕС. Извършителят неочаквано се върна на местопрестъплението и го застреля смъртоносно.

След като научи за това, Кейси реши да използва посмъртно извличане на сперма. Тя обясни, че с Дилън винаги са мечтали да имат деца. Три месеца по-късно жената намери сурогатна майка и се подложи на пет процедури за извличане на яйцеклетки. След два неуспешни трансфера, сурогатната майка на Кейси най-накрая забременя през юли 2025 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Некрофилство

    3 2 Отговор
    Да посегнеш на мъртвец си е кощунство. Но в Обора е може. Пфу

    Коментиран от #11

    16:55 09.05.2026

  • 2 Захлупен

    5 1 Отговор
    Защо не се учудвам? Всичкото зло идва отвъд океана под мотото демокрация и свободи на човека. Другия път да ексхумират някой, ще бъде инованитивно и модерно.

    16:59 09.05.2026

  • 3 Кармичен кръг

    1 1 Отговор
    Щом каноните на църквата се пренебрегват, какво остава за семейните ценности? Те са на изчезване. Разкола, чревоугодничество, посегателството над личността са новите догми на консуматорите от настоящото. Бъдещето ще е тежко докато апокалипсиса не дойде. След това ще е новото начало докато алчността не превземе личността. Цикличност.

    17:05 09.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    в настоящее время е така

    17:13 09.05.2026

  • 6 Дудов

    0 0 Отговор
    И колко собствени деца има Кейси? Отговора е 0.

    17:17 09.05.2026

  • 7 шаа

    0 0 Отговор
    значи това дете ще е хем извън маточно, хем извън таточно

    17:18 09.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Респект за комшията на жената!💋🦍🥳🤣👍

    17:40 09.05.2026

  • 10 тонке внимавай къде и при кого

    1 1 Отговор
    ходиш и айде в майчинство
    че спреш ли да цъкаш
    ще ни липсват пълнежите ти

    17:48 09.05.2026

  • 11 Никога не сте били по-жалки

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Некрофилство":

    Живите не са ставали за тази работа и е посегнала към криогенната банка.

    17:53 09.05.2026