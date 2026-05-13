Преди 180 години САЩ обявяват война на Мексико

13 Май, 2026 17:14 1 398 10

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 май 1846 г. Конгресът на САЩ официално обявява война на Мексико, след като президентът Джеймс Полк използва пограничен сблъсък като претекст.

Конфликтът (1846–1848) произтича от анексирането на Тексас от САЩ и спорове за територии, завършвайки с голяма загуба на земя за Мексико.

На 25 април 1846 г. мексикански отряд напада патрул на САЩ, което дава повод за войната.

САЩ окупират Мексико Сити през 1847 г.. С договора от Гуадалупе Идалго (1848) Мексико губи близо половината от територията си, включително днешните щати Калифорния, Невада, Юта и Аризона.

Тази война значително разширява територията на САЩ на запад, но и задълбочава вътрешните спорове относно робството в новите земи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 дядото

    31 0 Отговор
    и вече 180 години все от същата политика

    Коментиран от #9

    17:16 13.05.2026

  • 2 Сега

    17 10 Отговор
    пък на Иран ????????????

    Коментиран от #10

    17:17 13.05.2026

  • 3 Това да

    28 0 Отговор
    учудва някого?

    17:18 13.05.2026

  • 4 Джеронимо

    3 1 Отговор
    убил съм много мексиканци, не знам колко, защото често не съм ги броил, някои от тях не си струва да се броят.

    "По време на многото ми войни с мексиканците получих осем рани, както следва: изстрел в десния крак над коляното и все още нося куршума; изстрел през лявата предмишница; ранен в десния крак под коляното със сабя; ранен на върха на главата с приклад на мускет; застрелян точно под външния ъгъл на лявото око; застрелян от лявата страна; застрелян в гърба. Убил съм много мексиканци, не знам колко, защото често не съм ги броил. Някои от тях не си струва да се броят.”

    Gerónimo (Mescalero-Chiricahua: Goyaałé, lit. the one who yawns, kòjàːɬɛ́; June 16, 1829 – February 17, 1909) was a military leader and medicine man from the Bedonkohe band of the Ndendahe Apache people.

    17:31 13.05.2026

  • 5 Мурка

    9 2 Отговор
    МИ КАКВО СИ МИСЛЯТ ТИЯ МЕКСИКАЦИ И ЯНКИТЕ ЯДЪТ БОНБОНКИ ТИК ТАК И ПУШАТ ЦИГАРИ КЕНТ

    17:33 13.05.2026

  • 6 Джеронимо е погребан във

    6 0 Отговор
    Форт Сил до Уичита бивша Индианска Резервация която е първият Държавен Парк за опазване на биоразнообразие и дом на Диви Бизони.

    Прескот Буш и Масони разравят гроба на Джеронимо и открадват Черепа на Джеронимо, сварен в котел с вода, изчистен, Черепът на Джеронимо се използва за Масонски Ритуали.
    Има заведено дело срещу Йейл Университета от пряки наследници на Джеронимо срещу Йейл да им върнат Черепа на Джеронимо.

    17:48 13.05.2026

  • 7 Демократично

    11 3 Отговор
    А Русия нямала право за Украйна

    17:54 13.05.2026

  • 8 Интересно

    15 4 Отговор
    Русия си връща Крим, и всички реват - ОКУПАТОРИ.
    САЩ анексират Мексико, и всички викат - СЛАВА.

    18:25 13.05.2026

  • 9 прадядото

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "дядото":

    Повечко са - т.н. доктрина Монро наскоро закръгли два века.

    18:33 13.05.2026

  • 10 Я виж ти...

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сега":

    Точно сега, когато честваме 150-тата годишнина от Априлското въстание, най-малко ме е еня за иранските ислямисти - единоверци на палачите на Батак, Перущица и Клисура...

    18:44 13.05.2026