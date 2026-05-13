Преди 180 години САЩ обявяват война на Мексико

На 13 май 1846 г. Конгресът на САЩ официално обявява война на Мексико, след като президентът Джеймс Полк използва пограничен сблъсък като претекст.

Конфликтът (1846–1848) произтича от анексирането на Тексас от САЩ и спорове за територии, завършвайки с голяма загуба на земя за Мексико.

На 25 април 1846 г. мексикански отряд напада патрул на САЩ, което дава повод за войната.

САЩ окупират Мексико Сити през 1847 г.. С договора от Гуадалупе Идалго (1848) Мексико губи близо половината от територията си, включително днешните щати Калифорния, Невада, Юта и Аризона.

Тази война значително разширява територията на САЩ на запад, но и задълбочава вътрешните спорове относно робството в новите земи.